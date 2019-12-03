Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать? Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.

Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.

Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.

Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.

