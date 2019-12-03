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Шесть домов и две организации на один день остались без отопления и горячей воды в Костанае
3 декабря 2019, 13:34 | ЖКХ
Причиной отключения стали ремонтные работы. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в Instagram ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото mtdata.ru
Под отключения попали 6 жилых домов и 2 организации, расположенные по адресам:
- Шипина, 151;
- Рабочая, 168;
- Бородина, 215 А, 217, 217 А, 219 А;
- Наркология;
- Общежитие "Белый лебедь".
Работы продлятся в течение дня, но точное время, когда горячая вода и тепло вновь появятся в домах костанайцев, в КТЭК не сообщили.
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