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Шесть домов и две организации на один день остались без отопления и горячей воды в Костанае

3 декабря 2019, 13:34 |  ЖКХ

Причиной отключения стали ремонтные работы. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в Instagram ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото mtdata.ru

Под отключения попали 6 жилых домов и 2 организации, расположенные по адресам:

  • Шипина, 151;
  • Рабочая, 168;
  • Бородина, 215 А, 217, 217 А, 219 А;
  • Наркология;
  • Общежитие "Белый лебедь".

Работы продлятся в течение дня, но точное время, когда горячая вода и тепло вновь появятся в домах костанайцев, в КТЭК не сообщили.
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