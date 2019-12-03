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Подорожание бензина объяснил министр финансов

3 декабря 2019, 14:03 |  Государство

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов объяснил, с чем связано ожидающееся повышение цен на бензин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"Рост цен на бензин ожидается на 10 тенге за литр. Это порядка 6 процентов. Серьезного влияния на инфляцию оказать не должно, но вместе с тем рост цен находится на постоянной повестке, необходимо принимать все меры, чтобы удерживать цены на социально значимые продукты питания", - сказал Смаилов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее он пояснил, какими факторами вызвано повышение акцизов на бензин.

 

"У нас в следующем году вырастают расходы на социальную сферу. В проекте республиканского бюджета предусматривается почти 6 триллионов тенге на данную сферу, при том что в этом году было 5,3 триллиона тенге.

Принимается закон о повышении статуса педагога, планируется два раза в течение четырех лет повысить заработную плату учителям, воспитателям в детских садах, в колледжах. На следующий год это повышение составит 25 процентов. И все требует дополнительных денег. При этом мы сократили доходную часть за счет освобождения субъектов микро- и малого бизнеса от налогов на доходы на три года. Поэтому одним из источников является этот акциз, но это не главный источник", - пояснил Смаилов в кулуарах правительства.

Главным источником он назвал улучшение таможенного и налогового администрирования.

"Доходы бюджета республиканского выросли за 10 месяцев на 911 миллиардов по сравнению с прошлым годом. В целом по году ожидается рост поступлений в республиканский бюджет на 1,2 триллиона тенге. В том числе 840 миллиардов тенге за счет улучшения таможенного и налогового администрирования. Повышение акцизов является на следующий год одним из факторов увеличения доходной части. Это позволит собрать чуть больше 50 миллиардов тенге дополнительно.

У нас сегодня цена литра АИ-92 порядка 163 тенге за литр, в то время как в России в тенговом выражении - 260 тенге за литр. У нас идет массовый вывоз нефтепродуктов из республики в РФ. И мы вынуждены были принимать меры по ограничению вывоза автомобильным транспортом. И поэтому повышение цен на бензин небольшое, но надо было делать ввиду вот этих двух факторов", - добавил Смаилов.

Кроме того, первый вице-премьер рассказал, как следит за ценами в магазинах.

"Я в магазины хожу часто, почти еженедельно. Сам закупаю товары и вижу, как двигаются, меняются цены. По итогам ноября инфляция составила в стране 5,4 процента в годовом выражении. Да, на некоторые товары цены движутся большими темпами, на некоторые наоборот снижаются, на некоторые цены стабильны. Это позволяет нам удерживать инфляционные процессы в заданном коридоре. Понятно, что вам в глаза бросаются те цены, которые растут", - сказал первый вице-премьер, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Алихан Смаилов заверил, что в правительстве вопрос о повышении цен на продукты держат на контроле.
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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Re: Подорожание бензина объяснил министр финансов
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ У нас сегодня цена литра АИ-92 порядка 163 тенге за литр, в то время как в России в тенговом выражении - 260 тенге за литр. У нас идет массовый вывоз нефтепродуктов из республики в РФ. И мы вынуждены были принимать меры по ограничению вывоза автомобильным транспортом.


А что своим бензин в убыток продают? Наверное нет, ну и продавали бы дальше россиянам по 160 тенге, если это всем выгодно... Наоборот, постройте заправки прям на таможенном посту! Какие-то ущербные министры.
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§ Маркс
Подорожание бензина объяснил министр финансов
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.12.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
У нас сегодня цена литра АИ-92 порядка 163 тенге за литр, в то время как в России в тенговом выражении - 260 тенге за литр. У нас идет массовый вывоз нефтепродуктов из республики в РФ. И мы вынуждены были принимать меры по ограничению вывоза автомобильным транспортом.

Министры должны рассуждать не как директора магазинов, а мыслить глобальнее:
"У нас сегодня реальная зарплата порядка 60000 тенге, в то время как в России в тенговом выражении - 200000 тенге. У нас идет массовый отток жителей и кадров из республики в РФ. И мы вынуждены принимать меры по улучшению условий проживания в республике."

А они на самом деле одной рукой поднимают цены, а другой пытаются удержать инфляционные процессы. Где логика?

[Исправлено: Маркс, 03.12.2019 - 14:41]
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§ директор пляжа
Re: Подорожание бензина объяснил министр финансов
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.12.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Наоборот, постройте заправки прям на таможенном посту! Какие-то ущербные министры.

так тут есть возможность неплохо заработать. почему бы этого не сделать на своих гражданах? на ровном месте купи-продай, менталитет однако.
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§ Я
Re: Подорожание бензина объяснил министр финансов
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 03.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"У нас в следующем году вырастают расходы на социальную сферу....
Принимается закон о повышении статуса педагога, планируется два раза в течение четырех лет повысить заработную плату учителям, воспитателям в детских садах, в колледжах."
Так вот кто виноват
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§ electro
Re: Подорожание бензина объяснил министр финансов
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 03.12.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я в магазины хожу часто, почти еженедельно

мне б так часто ходить...
:-x :-x :-x

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