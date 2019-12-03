Подорожание бензина объяснил министр финансов

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов объяснил, с чем связано ожидающееся повышение цен на бензин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Рост цен на бензин ожидается на 10 тенге за литр. Это порядка 6 процентов. Серьезного влияния на инфляцию оказать не должно, но вместе с тем рост цен находится на постоянной повестке, необходимо принимать все меры, чтобы удерживать цены на социально значимые продукты питания", - сказал Смаилов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее он пояснил, какими факторами вызвано повышение акцизов на бензин.

"У нас в следующем году вырастают расходы на социальную сферу. В проекте республиканского бюджета предусматривается почти 6 триллионов тенге на данную сферу, при том что в этом году было 5,3 триллиона тенге.

Принимается закон о повышении статуса педагога, планируется два раза в течение четырех лет повысить заработную плату учителям, воспитателям в детских садах, в колледжах. На следующий год это повышение составит 25 процентов. И все требует дополнительных денег. При этом мы сократили доходную часть за счет освобождения субъектов микро- и малого бизнеса от налогов на доходы на три года. Поэтому одним из источников является этот акциз, но это не главный источник", - пояснил Смаилов в кулуарах правительства.

Главным источником он назвал улучшение таможенного и налогового администрирования.

"Доходы бюджета республиканского выросли за 10 месяцев на 911 миллиардов по сравнению с прошлым годом. В целом по году ожидается рост поступлений в республиканский бюджет на 1,2 триллиона тенге. В том числе 840 миллиардов тенге за счет улучшения таможенного и налогового администрирования. Повышение акцизов является на следующий год одним из факторов увеличения доходной части. Это позволит собрать чуть больше 50 миллиардов тенге дополнительно.

У нас сегодня цена литра АИ-92 порядка 163 тенге за литр, в то время как в России в тенговом выражении - 260 тенге за литр. У нас идет массовый вывоз нефтепродуктов из республики в РФ. И мы вынуждены были принимать меры по ограничению вывоза автомобильным транспортом. И поэтому повышение цен на бензин небольшое, но надо было делать ввиду вот этих двух факторов", - добавил Смаилов.

Кроме того, первый вице-премьер рассказал, как следит за ценами в магазинах.

"Я в магазины хожу часто, почти еженедельно. Сам закупаю товары и вижу, как двигаются, меняются цены. По итогам ноября инфляция составила в стране 5,4 процента в годовом выражении. Да, на некоторые товары цены движутся большими темпами, на некоторые наоборот снижаются, на некоторые цены стабильны. Это позволяет нам удерживать инфляционные процессы в заданном коридоре. Понятно, что вам в глаза бросаются те цены, которые растут", - сказал первый вице-премьер, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Алихан Смаилов заверил, что в правительстве вопрос о повышении цен на продукты держат на контроле.