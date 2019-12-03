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О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина

3 декабря 2019, 12:50 |  Государство

Государственные органы и квазигосударственные компании не должны проводить корпоративы за счет бюджетных средств, считает первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"Что касается корпоративов, то Министерство финансов не планирует проводить корпоратив в этом году. Считаю, что государственные органы и квазигосударственные компании не должны проводить корпоративы за счет средств бюджета и за счет средств государственных компаний. Если есть желание собраться, то это можно делать за счет средств самих работников", - сказал Смаилов в кулуарах правительства, отвечая на вопросы журналистов.

Министр отметил, что госслужащие и сотрудники квазигоссектора могут собраться и самостоятельно отпраздновать Новый год за счет собственных средств.
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Комментарии к новости
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§ Козлов я
Re: О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.12.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ maxsaf
Re: О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4466
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас корпоративы по другому проходят. Меньше упор на алкоголь, но больше на призы, еда примерно так же. Я выигрывал две ночи в отеле, поход в стейк хаус и такую штуку прикольную, типа маленький телевизор на кухню с голосовым управлением. ;-)
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§ maxsaf
Re: О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4466
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно идем или в керлинг, или в боулинг, а в последний раз в банкетный зал привезли всяких столов с казино разных, покер, блэк Джек, рулетки, фишки, короче на любителя. :-)
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§ abaika95
О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.12.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//покер, блэк Джек//



Напомнило мем "а мы устроим свой корпоратив с блэк Джеком и ш...")
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§ yudjin
Re: О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6253
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.12.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министр отметил, что госслужащие и сотрудники квазигоссектора могут собраться и самостоятельно отпраздновать Новый год за счет собственных средств.

Ну это про новогодние корпоративы министр сказал, а про то, что некоторые гос конторы перенесли их с последних чисел декабря на день незалежности, когда 4 дня можно гульнуть, похмелиться за бюджетные деньги.
... ну, типа, это же не новогодний...
Видимо в рамках рухнамы теперь главный праздник приходится на 16 декабря?
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§ maxsaf
Re: О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4466
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Видимо в рамках рухнамы теперь главный праздник приходится на 16 декабря?

Вам еще летоисчисление подвинут, и будут корпоративы с 1 по 6 июля включительно :lol:
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§ таноми52
Re: О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1362
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.12.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я выигрывал две ночи в отеле



Романтично, чёрт возьми! Ещё если жена не узнает... :-)
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§ yudjin
О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6253
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.12.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вам еще летоисчисление подвинут, и будут корпоративы с 1 по 6 июля включительно

Тоже видели в инстаграме это полушуточное предложение кокчетавских журналюг о том, что Новый год надо 1 июля, а летоисчесление вести так сказать от рождества Нурсултана? ;-)
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§ maxsaf
О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4466
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Ну кто вам Иисус и кто Нурсултан? Как говорится, почувствуй разницу ))

[Исправлено: maxsaf, 03.12.2019 - 13:49]
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§ abaika95
О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.12.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//а про то, что некоторые гос конторы перенесли их с последних чисел декабря на день незалежности, когда 4 дня можно гульнуть, похмелиться за бюджетные деньги.//



Откуда инфа Юджин?) Из головы уборщицы работающей в магазине напротив КНБ?) Потому она все знает и все видит)
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§ Маркс
О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.12.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Меньше упор на алкоголь, но больше на призы, еда примерно так же. Я выигрывал две ночи в отеле, поход в стейк хаус и такую штуку прикольную, типа маленький телевизор на кухню с голосовым управлением.

Прикольно! Грамотный капиталистический подход. Чем всю толпу кормить и поить, лучше пусть все голодные и холодные весь вечер играют в какие-нибудь бесплатные игры, чтобы потом кто-то один сходил поесть, выпить и отдохнуть за всех в отеле.
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Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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