О корпоративах госслужащих высказался глава Минфина

Государственные органы и квазигосударственные компании не должны проводить корпоративы за счет бюджетных средств, считает первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"Что касается корпоративов, то Министерство финансов не планирует проводить корпоратив в этом году. Считаю, что государственные органы и квазигосударственные компании не должны проводить корпоративы за счет средств бюджета и за счет средств государственных компаний. Если есть желание собраться, то это можно делать за счет средств самих работников", - сказал Смаилов в кулуарах правительства, отвечая на вопросы журналистов.

Министр отметил, что госслужащие и сотрудники квазигоссектора могут собраться и самостоятельно отпраздновать Новый год за счет собственных средств.