843 тысячи объектов недвижимости в Казахстане зарегистрировано за умершими или выехавшими за пределы республики лицами, сообщил на заседании Правительства министр финансов Алихан Смаилов.
Проблему обнаружили во время актуализации регистра недвижимости. Всего из 17,3 млн обработанных сведений актуализировали и привели в порядок 2,6 млн.
"Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с местными исполнительными органами необходимо проработать вопрос о признании бесхозным имущества, принадлежащего умершим и выехавшим за пределы РК лицам", – сказал министр финансов.
Смаилов добавил, что есть много фактов выдачи актов на землю без регистрации прав собственности. Местным исполнительным органам поручили исправить проблему.
«Роль государства в экономике у нас чрезмерна» - Алихан Байменов
///председатель управленческого комитета Регионального хаба в сфере госслужбы/// Кто бы ещё сказал понятней, что это за контора.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
drakon: с 30.11 до 03.12. В лесу. Лыжи,воздух.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
alex_60: проснулась после дневного сна. Алекс, а ты где спал? с 30.11 до 03.12. И в каком состояеии... :lol: :oops:
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
Ясельная группа поуехавших проснулась после дневного сна.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
maxsaf: Отличная новость. Выглядеть будет так примерно- Ахметов Берик-Серик Касымович-Жомартович... :lol: :-o