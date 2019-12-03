Все эти объекты намерены признать бесхозными, передает Informburo.kz

843 тысячи объектов недвижимости в Казахстане зарегистрировано за умершими или выехавшими за пределы республики лицами, сообщил на заседании Правительства министр финансов Алихан Смаилов.

Проблему обнаружили во время актуализации регистра недвижимости. Всего из 17,3 млн обработанных сведений актуализировали и привели в порядок 2,6 млн.

"Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с местными исполнительными органами необходимо проработать вопрос о признании бесхозным имущества, принадлежащего умершим и выехавшим за пределы РК лицам", – сказал министр финансов.

Смаилов добавил, что есть много фактов выдачи актов на землю без регистрации прав собственности. Местным исполнительным органам поручили исправить проблему.