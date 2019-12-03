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Автобус перевернулся в Кызылординской области: количество погибших возросло

Tengrinews.kz

3 декабря 2019, 11:34 |  Происшествия

На месте крупного ДТП с автобусом в Кызылординской области обнаружены тела еще двух погибших. Ранее сообщалось о четырех, передает Tengrinews.kz. Об этом проинформировали в пресс-службах Департамента полиции региона и КЧС.

Фото пресс-службы КЧС МВД

"Количество пострадавших - 22 человека", - добавили в ДП Кызылординской области. На месте продолжают работать спасатели, медики и полицейские.

Фото пресс-службы МВД

Позже в пресс-службе МВД сообщили, что умер еще один пассажир. В итоге количество погибших возросло до семи. По состоянию на 9.50 по времени Нур-Султана известно уже о восьми погибших - один из 22 пострадавших умер по дороге в больницу. Спасатели продолжают извлекать людей из салона.

Авария произошла 3 декабря в 05.25 на автодороге Кызылорда - Кумколь. Из-за гололеда водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автобуса. Предварительно, в салоне находились 50 пассажиров. Количество пострадавших устанавливается. Автобус следовал по маршруту Кумколь - Кызылорда.

"Происшествие имело место в 85 километрах от Кызылорды. На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линий (7242) 24-41-61, 70-03-28. На месте работают 13 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС, шесть сотрудников и две единицы техники МПС, 12 работников и четыре единицы техники БСМП", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Ведется досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами".
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