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Впервые в Казахстане к четырем педофилам применили химическую кастрацию

3 декабря 2019, 10:16 |  Общество

В Казахстане принудительной химической кастрации подвергают четверых осужденных педофилов - процедура не единовременная, длится около полугода, передает корреспондент Tengrinews.kz. В настоящее время по решению суда к ним применяется данная мера в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

 

Иллюстративное фото: elements.envato.com

Иллюстративное фото: elements.envato.com
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vpervyie-kazahstane-chetyirem-pedofilam-primenili-385236/
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- Четверым осужденным в учреждениях УИС по Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областям и в Шымкенте после обследования медицинскими работниками территориального органа здравоохранения применяется принудительное лечение в виде химической кастрации, - говорится в сообщении КУИС.

По данным КУИС, в настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 11 осужденных, которые прибыли с постановлением суда о назначении принудительного лечения в виде химической кастрации. Отметим, что в отношении педофилов процедура химической кастрации исполняется по месту отбывания наказания. По информации Комитета по правовой статистике, в стране за два года в отношении 15 лиц вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры с наказанием в виде химической кастрации.

 

Ранее сообщалось о том, что к химической кастрации были приговорены три педофила. Мужчины были осуждены в Восточно-Казахстанской области (63-летний мужчина - насильственные действия в отношении малолетних и изнасилование малолетних, а также развращение малолетних), Кызылординской (32-летнему мужчине за покушение на изнасилование малолетней) и Карагандинской области (29-летнему парню за насильственные действия в отношении малолетнего).

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации применяется в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в УК законодательно закреплен запрет на прекращение дела в связи с примирением с потерпевшим, не применяется условное осуждение, условно-досрочное освобождение и замена наказания более мягким. В случае уклонения от химической кастрации статьей 427 УК предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до одного года.

Химическая кастрация проводится на основании решения суда по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Осужденные, прибывшие в колонию, осматриваются врачебно-консультативной комиссией, которая состоит из медицинских профильных специалистов гражданского здравоохранения (эндокринолога, уролога, психиатра и терапевта).

Напомним, в Казахстане с 1 января 2018 года вступил в силу закон о проведении химической кастрации педофилов.
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