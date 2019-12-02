Письма Деду Морозу от любящих мам особых деток приходят в "НГ"

Среди писем, адресованных новогоднему волшебнику, есть послания от детей-инвалидов. Чаще всего их пишут мамы. Они очень хотят, чтобы и к их детям пришел настоящий, самый сказочный праздник. В семьях, где растет ребенок, на лечение которого регулярно тратятся большие суммы, нелегко выкроить кусочек финансов на подарки.

Шестилетние Бекзат и Алмат – братья-близнецы, у них ДЦП. Они участвовали в нашем благотворительном проекте «Нужные деньги», поэтому знакомы читателям. Более двух лет назад у мальчишек появилась сестренка. Бекзат очень хочет машинку с пультом управления, он вполне с ней справится. Алмату нужен бизиборд – это такая полезная штуковина для развития мелкой моторики.Существует и бизикуб, он ещё интереснее. А сестрёнка Адия мечтает о большой мягкой игрушечной собачке.

Матвею тоже 6 лет и у него тоже ДЦП. В рамках проекта «Нужные деньги» читатели «НГ» помогали Матвею. И этому мальчику специалисты настойчиво рекомендуют игры с бизибордом или бизикубом. В семье есть еще два старших сына – один студент, другой – школьник, поэтому самим выкроить деньги на такой подарок самим родителям трудно.

У 5-летнего Данилы из Федоровки (он также участвовал в проекте «Нужные деньги») и диагноз, и трудности такие же. Этому ребенку постоянно нужны натуральные соки. Мама Данилы, которая не сдаётся, хоть и не может опереться на крепкое мужское плечо, мечтает делать это с помощью электрической соковыжималки.

С Османом мы познакомились в прошлом году, когда Дед Мороз привёз ему в подарок летнюю коляску. Большая часть жизни 5-летнего Османа проходит в больницах. А он очень любит смотреть мультфильмы и, что удивительно, кулинарные передачи. Если бы у мальчика был планшет, ему не было бы так скучно в ожиданиях процедур.

Мы ждем звонков от тех, кто хочет стать добрым помощником Деда Мороза. С еще большим количеством писем можно познакомиться в редакции "НГ". Мы поможем вам подобрать то, которое тронет ваше сердце.

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