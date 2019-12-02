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Нужно продумать маршрут - областное первенство по спортивному скалолазанию завершилось в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

2 декабря 2019, 12:39 |  Спорт

Эти соревнования не впечатлят вас масштабами. В нашем регионе спортивным скалолазанием занимаются только в Костанае и Рудном. Зато из всех доступных видов спорта этот, пожалуй, самый экстремальный.

Абсолютное первенство Костанайской области по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе проходило с 29 ноября по 1 декабря. 50 спортсменов проверяли свои силы в трёх дисциплинах: лазание на трудность, лазание на скорость и боулдеринг. Для каждой дисциплины определили специальные площадки: в Рудном, КГПУ им. Султангазина и костанайской ГШДТ. Все участники первенства - школьники и студенты.

- Мы не ограничивали строгие рамки возрастных категорий, выступают скалолазы в возрасте от 9 лет и старше, - рассказала «НГ» главный судья первенства Елена ДЁМИНА. - У мальчиков явных лидеров нет, потому что силы примерно равны, а разрядников очень мало. Студенты вмешались в борьбу. А вот у девочек явные лидеры - мастера спорта и кандидаты в мастера.

Из Рудного на первенство приехали 2 команды: туристический клуб «Экстрим» от детского воспитательно-оздоровительного комплекса и клуб «Ирбис» из школы-гимназии №10. Костанай представляют команда КГПУ им. Султангазина, секция скалолазания «Вертикаль» и новички - команда из школы-гимназии №3.

Екатерина Круть занимается скалолазанием более 10 лет

Задачи у спортсменов в каждой дисциплине разные. В лазании на трудность необходимо преодолеть максимально сложную трассу за минимальное время. В боулдеринге предлагается серия коротких, но сложных трасс. Самая простая дисциплина - лазание на скорость. Здесь нужно быстрее соперника залезть на 9-метровую высоту.

Дмитрий Бурлака (в чёрном) уступил Абылайхану Жолбарысбекову в дистанции на скорость

- Я скалолазанием занимаюсь 3 года. Раньше это было просто хобби, а в этом году стал заниматься профессионально, - рассказал студент 3 курса КГПУ по специальности «Изобразительное искусство и черчение» Абылайхан ЖОЛБАРЫСБЕКОВ. - Трасса несложная - зацепы не перевернуты, легко ухватываются. Мой основной конкурент - мой друг Дмитрий. Он часто обходит меня. А на нынешнем первенстве мне просто повезло и я стал чемпионом в лазании на скорость.

Соперник Абылайхана - студент 3-го курса КГПУ по специальности «Спортивный туризм» Дмитрий БУРЛАКА - считает, что причина его поражения в другом.

- Когда проходил трассу на трудность, потянул руку, поэтому трасса на скорость далась мне тяжелее, - отметил он. - Я не скалолаз, я походник. Для меня скалолазание - не учёба, а хобби.

Доминика Стефанович: "Я просчитываю каждый свой ход"

Отдельно от юношей трассы проходили женщины. 12-летняя Доминика СТЕФАНОВИЧ из рудненского «Экстрима» занимается скалолазанием с 5 лет. В разных дисциплинах она взяла золотую и две серебряные медали первенства области.

- Перед тем, как выйти на старт, всегда продумываю трассу, - рассказала Доминика. - Смотрю зацепы, думаю, куда буду наступать. Важно правильно продумать маршрут, что я могла встать и вытянуться. Лишних движений быть не должно. Трасса построена и для взрослых, и для маленьких, поэтому есть лишние зацепы, которые мешаются.

Среди женщин явным лидером стала 22-летняя тренер по скалолазанию в ГШДТ Екатерина КРУТЬ. Этим спортом она увлекается больше 10 лет.

- Это правильно, когда дети соревнуются со взрослыми, даже если учесть, что некоторые на первенстве впервые, - считает девушка. - Они видят выступления взрослых, появляется у них мотивация и они только тогда понимают, к чему стремиться. Я понимаю, что, конечно же, они проиграют. Некоторые в силу своего характера отсеются. Если боец, то девочка останется и продолжит работать над собой. Я сама такой была. В детстве была активной девочкой. Однажды мы с подружками сидели на дереве. Мне подруга сказала, что пойдёт на тренировку по скалолазанию, а я пошла с ней вместе. Я ходила, тренировалась, проиграла в итоге все соревнования, разозлилась, но продолжила упорно тренироваться.

Екатерина считает, что к каждому спортсмену нужно найти индивидуальный подход. Кого-то она хвалит, кого-то ругает.

- Вот Доминику нужно ругать, но на этом первенстве я бы её похвалила. Она боец, справляется с поставленной задачей! - отмечает тренер.

По итогам соревнований Доминика Стефанович уступила Екатерине Круть в лазании на скорость и боулдеринге, но забрала золотую медаль в лазании на трудность.

Итоги абсолютного первенства Костанайской области

Место

Спортсмен

Год рождения

Команда

Лазание на скорость (мужчины)

1

Абылайхан Жолбарысбеков

1998

«Родник» (КГПУ)

2

Дмитрий Бурлака

1999

«Родник» (КГПУ)

3

Евгений Глоба

2006

«Вертикаль» (ГШДТ)

Лазание на трудность (мужчины)

1

Турехан Турешов

2004

«Экстрим» (Рудный)

2

Абылайхан Жолбарысбеков

1998

«Родник» (КГПУ)

3

Роман Стадников

2003

«Вертикаль» (ГШДТ)

Боулдеринг (мужчины)

1

Турехан Турешов

2004

«Экстрим» (Рудный)

2

Евгений Глоба

2006

«Вертикаль» (ГШДТ)

3

Абылайхан Жолбарысбеков

1998

«Родник» (КГПУ)

Лазание на скорость (женщины)

1

Екатерина Круть

1997

«Ирбис» (Рудный)

2

Доминика Стефанович

2007

«Экстрим» (Рудный)

3

Валерия Ланкова

2001

«Ирбис» (Рудный)

Лазание на трудность (женщины)

1

Доминика Стефанович

2007

«Экстрим» (Рудный)

2

Екатерина Круть

1997

«Ирбис» (Рудный)

3

Валерия Ланкова

2001

«Ирбис» (Рудный)

Боулдеринг (женщины)

1

Екатерина Круть

1997

«Ирбис» (Рудный)

2

Доминика Стефанович

2007

«Экстрим» (Рудный)

3

Валерия Ланкова

2001

«Ирбис» (Рудный)

Фото Георгия ГОВОРОВА


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