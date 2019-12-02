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ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с "Актобе"

vk.com/hc_gornyak_kz

2 декабря 2019, 09:34 |  Спорт

В рамках открытого чемпионата РК по хоккею рудненская команда 30 ноября и 1 декабря встречалась с "Актобе". Отчет о матчах публикует пресс-служба "Горняка" на странице клуба ВКонтакте.

В первом матче команда гостей сумела быстро открыть счёт - на четвертой минуте голом отметился капитан «черно-белых» Алексей Коптяев. Через 15 секунд после старта второй двадцатиминутки форвард хозяев Павел Копятин точным броском сравнивает счет в матче.

На 22-й минуте «Актобе» вырывается вперед благодаря заброшенной шайбе в большинстве Игоря Черкасова.

В третьем периоде нападающий «горожан» Василий Кумов в третий раз огорчает Максима Грязнова. На 45-й минуте рудничане сократили разрыв до минимума усилиями Юрия Муравьёва, но отыграться не сумели.

ХК «Актобе» (Актобе) - «Горняк» (Рудный) 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

0:1 - Коптяев (Качулин, Лобанов) - 03:42
1:1 - Копытин (Билалов, Черкасов) - 20:15
2:1 - Черкасов (Копытин, Спиридонов) - 21:29 ГБ
3:1 - Кумов (Белашов, Жорабек) - 42:44
3:2 - Муравьёв (Сошников) - 44:24

Вратари: Полуэктов - Грязнов (00:00 - 59:10)
Броски: 32 - 25 (11-7, 13-6, 8-12)
Штраф: 10 - 10 (2-6, 4-2, 4-2)

В воскресенье «Горняк» повторно проиграл ХК «Актобе». 

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Актюбинская команда удачно провела второй период, дважды поразив ворота соперника. Авторами заброшенных шайб стали Никита Церенок и Дмитрий Тесленко реализовавший численный перевес.

Через 27 секунд после старта третьего период, нападающий Игорь Черкасов в четвёртый раз огорчил соперника. На 47-й минуте капитан «Горняка» забрасывает шайбу в ворота «горожан», реализовав большинство. Андрей Спиридонов упрочил преимущество хозяев, а вскоре его партнёр Черкасов, оформив дубль, установил окончательный счёт.

ХК «Актобе» (Актобе) - «Горняк» (Рудный) 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

1:0 - Церенок - 29:21
2:0 - Тесленко (Клемешов, Ивашин) - 35:52 ГБ
3:0 - Черкасов (Копытин, Билалов) - 40:27
3:1 - Коптяев (Степанов, Пахмурин) - 46:39 ГБ
4:1 - Спиридонов (Копытин, Черкасов) - 47:09
5:1 - Черкасов (Спиридонов, Копытин) - 49:30 ГБ

Вратари: Полуэктов - Грязнов
Броски: 41 - 31 (12-10, 15-12, 14-9)
Штраф: 12 - 8 (6-2, 2-4, 4-2)

Чемпионат Казахстана

  иввовбпбпопшо
1 Арлан 31 24 0 0 1 2 4 124—53 75
2 Алматы 31 20 1 2 0 2 6 91—51 68
3 Алтай-Торпедо 31 19 1 0 1 1 9 110—64 61
4 Иртыш 31 16 1 2 2 2 8 90—66 58
5 Бейбарыс 31 14 3 3 2 0 9 114—72 56
6 Актобе 32 13 0 1 1 2 15 85—81 44
7 Темиртау 30 10 2 1 1 2 14 74—79 39
8 Горняк 32 9 1 3 2 1 16 70—95 38
9 Кулагер 30 8 3 2 1 2 14 67—86 37
10 Хумо-2 29 7 3 0 2 1 16 62—93 30
11 Астана 30 0 0 0 1 0 29 39—186 1

Фото со страницы ХК "Актобе" ВКонтакте
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