ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с "Актобе"
vk.com/hc_gornyak_kz
В рамках открытого чемпионата РК по хоккею рудненская команда 30 ноября и 1 декабря встречалась с "Актобе". Отчет о матчах публикует пресс-служба "Горняка" на странице клуба ВКонтакте.
В первом матче команда гостей сумела быстро открыть счёт - на четвертой минуте голом отметился капитан «черно-белых» Алексей Коптяев. Через 15 секунд после старта второй двадцатиминутки форвард хозяев Павел Копятин точным броском сравнивает счет в матче.
На 22-й минуте «Актобе» вырывается вперед благодаря заброшенной шайбе в большинстве Игоря Черкасова.
В третьем периоде нападающий «горожан» Василий Кумов в третий раз огорчает Максима Грязнова. На 45-й минуте рудничане сократили разрыв до минимума усилиями Юрия Муравьёва, но отыграться не сумели.
ХК «Актобе» (Актобе) - «Горняк» (Рудный) 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
0:1 - Коптяев (Качулин, Лобанов) - 03:42
1:1 - Копытин (Билалов, Черкасов) - 20:15
2:1 - Черкасов (Копытин, Спиридонов) - 21:29 ГБ
3:1 - Кумов (Белашов, Жорабек) - 42:44
3:2 - Муравьёв (Сошников) - 44:24
Вратари: Полуэктов - Грязнов (00:00 - 59:10)
Броски: 32 - 25 (11-7, 13-6, 8-12)
Штраф: 10 - 10 (2-6, 4-2, 4-2)
В воскресенье «Горняк» повторно проиграл ХК «Актобе».
В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.
Актюбинская команда удачно провела второй период, дважды поразив ворота соперника. Авторами заброшенных шайб стали Никита Церенок и Дмитрий Тесленко реализовавший численный перевес.
Через 27 секунд после старта третьего период, нападающий Игорь Черкасов в четвёртый раз огорчил соперника. На 47-й минуте капитан «Горняка» забрасывает шайбу в ворота «горожан», реализовав большинство. Андрей Спиридонов упрочил преимущество хозяев, а вскоре его партнёр Черкасов, оформив дубль, установил окончательный счёт.
ХК «Актобе» (Актобе) - «Горняк» (Рудный) 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
1:0 - Церенок - 29:21
2:0 - Тесленко (Клемешов, Ивашин) - 35:52 ГБ
3:0 - Черкасов (Копытин, Билалов) - 40:27
3:1 - Коптяев (Степанов, Пахмурин) - 46:39 ГБ
4:1 - Спиридонов (Копытин, Черкасов) - 47:09
5:1 - Черкасов (Спиридонов, Копытин) - 49:30 ГБ
Вратари: Полуэктов - Грязнов
Броски: 41 - 31 (12-10, 15-12, 14-9)
Штраф: 12 - 8 (6-2, 2-4, 4-2)
Чемпионат Казахстана
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|31
|24
|0
|0
|1
|2
|4
|124—53
|75
|2
|31
|20
|1
|2
|0
|2
|6
|91—51
|68
|3
|31
|19
|1
|0
|1
|1
|9
|110—64
|61
|4
|31
|16
|1
|2
|2
|2
|8
|90—66
|58
|5
|31
|14
|3
|3
|2
|0
|9
|114—72
|56
|6
|32
|13
|0
|1
|1
|2
|15
|85—81
|44
|7
|30
|10
|2
|1
|1
|2
|14
|74—79
|39
|8
|32
|9
|1
|3
|2
|1
|16
|70—95
|38
|9
|30
|8
|3
|2
|1
|2
|14
|67—86
|37
|10
|29
|7
|3
|0
|2
|1
|16
|62—93
|30
|11
|30
|0
|0
|0
|1
|0
|29
|39—186
|1
Фото со страницы ХК "Актобе" ВКонтакте
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