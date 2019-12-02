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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Щас будем с детками топить это в сгущенке.)) А внутри есть что-то... :lol: :oops:
02.12.19 00:36
Добринцофф
Нужен ли нам закон о тунеядстве?
таноми52: У меня цитаты из одной и той же СТАТЬИ одного и того же автора. Видимо, саму статью Вы не удосужились прочитать, иначе бы поняли это Я вижу ,что это цитаты из статьи,но так как они не...
02.12.19 00:08
таноми52
Нужен ли нам закон о тунеядстве?
Добринцофф: Вы тут ругали Абайку за вот такое вот цитирование,а теперь сам скатились Разницу не видите? Аьайка цитирует в одном посте разных форумчан, не указывая авторов. У меня цитаты из...
02.12.19 00:00
Добринцофф
Нужен ли нам закон о тунеядстве?
таноми52: Цитата:"Но, таноми52: Цитата:"Ви таноми52: Цитата:"Может Уважаемая г-а Таноми,помнится мне совсем недавно Вы тут ругали Абайку за вот такое вот цитирование,а...
01.12.19 23:35
Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980: Добринцов просто опечален Новый супермаркет построили Ярмарки 3 штуки в декабре Вот и пошли на спад его продажи)) Ну мясом я не торгую,яйца у меня то же по 230,а сахар на 10тнг дороже...
01.12.19 23:30
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Баннер «Страна гниет с головы» повесили на пересечении улиц Саина и Шаляпина в Алматы

КазТАГ

1 декабря 2019, 20:55 |  Общество

Баннер «Страна гниет с головы» повесили на пересечении улиц Саина и Шаляпина в Алматы, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Данной акцией мы хотим напомнить верхним чинам, что происходящий застой в стране - прямой результат их плохого управления и эгоистичных приоритетов. Сегодня, в день, когда в нашей стране царствуют коррупция и насилие; когда девальвация, кредитные и ипотечные займы достигли своего апогея; когда закон порочен, мы помпезно отмечаем «День первого президента», - опубликовал Telegram-канал Rukh2k19.

Сообщается, что школьников, студентов, государственных служащих обязуют выражать дань благодарности лидеру нации, а переименование улиц, столицы, возведение памятников и портреты на всех главных улицах городов, все это говорит о том, что власть в одних руках на протяжении нескольких десятков лет привела к культу личности. 

«Казахстан добивался своей независимости не ради такого «светлого будущего». Мы хотим дать понять народу, что судьба республики в наших руках. У нас есть право сказать «нет» подобной консервации, у нас есть право на свободу слова и мы должны это право отстаивать», - следует из сообщения.

Отмечается, что кризисное состояние общества требует изменения всей политической системы. 

«Концепция сильного государства строится прежде всего на доверии граждан к его правительству, у нас этого доверия больше нет», - резюмируется в сообщении.

Напомним, 1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента. Он призван обозначить особые заслуги Нурсултана Назарбаева перед страной.

Источник фото: Telegram-канал Rukh2k19
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