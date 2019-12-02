Баннер «Страна гниет с головы» повесили на пересечении улиц Саина и Шаляпина в Алматы
КазТАГ
Баннер «Страна гниет с головы» повесили на пересечении улиц Саина и Шаляпина в Алматы, передает корреспондент агентства КазТАГ.
«Данной акцией мы хотим напомнить верхним чинам, что происходящий застой в стране - прямой результат их плохого управления и эгоистичных приоритетов. Сегодня, в день, когда в нашей стране царствуют коррупция и насилие; когда девальвация, кредитные и ипотечные займы достигли своего апогея; когда закон порочен, мы помпезно отмечаем «День первого президента», - опубликовал Telegram-канал Rukh2k19.
Сообщается, что школьников, студентов, государственных служащих обязуют выражать дань благодарности лидеру нации, а переименование улиц, столицы, возведение памятников и портреты на всех главных улицах городов, все это говорит о том, что власть в одних руках на протяжении нескольких десятков лет привела к культу личности.
«Казахстан добивался своей независимости не ради такого «светлого будущего». Мы хотим дать понять народу, что судьба республики в наших руках. У нас есть право сказать «нет» подобной консервации, у нас есть право на свободу слова и мы должны это право отстаивать», - следует из сообщения.
Отмечается, что кризисное состояние общества требует изменения всей политической системы.
«Концепция сильного государства строится прежде всего на доверии граждан к его правительству, у нас этого доверия больше нет», - резюмируется в сообщении.
Напомним, 1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента. Он призван обозначить особые заслуги Нурсултана Назарбаева перед страной.
Источник фото: Telegram-канал Rukh2k19
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