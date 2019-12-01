В "Нашу Газету" Деду Морозу с надеждой, пожеланиями и рисунками
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Среди писем, пришедших в редакцию "НГ" и адресованных новогоднему волшебнику, есть красочно оформленные детьми. В выходной день мы размещаем три таких письма - ярких, с рисунками.
Айдана учится во 2-м классе. Незадолго до Нового года, 22 декабря, ей исполнится 8 лет. Так близко день рождения от самого волшебного праздника в году! И девочке хочется, чтобы Дед Мороз не забыл о ней и ее брате Нурасыле. Сделать девочку счастливой могут коньки, а для 10-летнего Нурасыла желанным подарком стал бы большой конструктор "Лего". Ещё Айдана мечтает о палатке для настоящих походов, в которые хочет ходить с братом.
Муслиму 6 лет и письмо он писал сам. Муслим – начинающий спортсмен. Он уже три года занимается труднейшим видом спорта – спортивной гимнастикой. Ещё и на футбол и армейский рукопашный бой успевает ходить. Овладеть боевым искусством мальчик хочет, чтобы быть надежным защитником своей сестренки, ей сейчас 1 год.
Чего же хочет такой боевой ребенок? Для себя Муслим просит большой(!) скоростной велосипед синего цвета, а для сестры – мягкую куклу. Он нарисовал путь Деда Мороза с подарками к нему. Надеемся, пользуясь такой понятной схемой, Дед Мороз не заблудится.
Полине всего 5 лет и писать письмо она не может. За неё это сделала мама. Желания у Полины понятные: большая кукла, кубик Рубика, попугай корелла и большая черепаха. Живые подарки наш Дед Мороз не приносит, но куклу и кубик Рубика разве не осилит?
А чтобы дедушка-волшебник не забыл поздравить её, Полина нарисовала ему новогоднюю ёлочку с оставленными под ней подарочками.
Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только при одном условии - если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».
Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции. Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!
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