Условия выдачи кредитов ужесточили. Что ещё изменилось в законах в ноябре 2019 года

Informburo.kz рассказывает, как новшества в законах отразятся на жизни казахстанцев.

В ноябре Нацбанк принял поправки, регулирующие выдачу потребительских кредитов. Регулятор подробно расписал, как оценивать платёжеспособность заёмщика. Если его доход ниже величины прожиточного минимума, то банк не может выдать кредит. Эти поправки начнут действовать с 1 января 2020 года.

А в ноябре вступили в силу:

- новые образцы водительских прав и свидетельства о регистрации авто;

- поправки в Закон "О жилищных отношениях", разрешающие использовать жилищные сертификаты на покупку вторичного жилья;

- правила, разрешающие отдыхающим в нацпарках бесплатно гулять по туристическим маршрутам;

- запрет на выдачу земель сельхозназначения иностранцам;

- приказ о выдаче молодёжи категории NEET кредитов на стартап-проекты;

- запрет на присуждение стипендии "Болашак" политическим госслужащим.

Нацбанк ужесточил требования банков к потенциальным заёмщикам

27 ноября в официальной прессе опубликовали постановление правления Национального банка о внесении изменений в постановление "О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями".

Поправки ужесточают требования к выдаче беззалоговых потребительских займов. Теперь банки будут рассчитывать коэффициент долговой нагрузки заёмщика в два этапа:

- оценка платёжеспособности;

- расчёт коэффициента долговой нагрузки.

Оценку платёжеспособности заёмщик пройдёт в том случае, если его доход будет больше величины прожиточного минимума – 31 759 тенге в сентябре 2019 года (ПМ меняется несколько раз в год). Если у заёмщика есть несовершеннолетние дети, то необходимый доход высчитывается таким образом: прожиточный минимум + (0,5 от прожиточного минимума умножить на количество несовершеннолетних детей).

Допустим, у потенциального заёмщика двое детей-школьников. Чтобы банк одобрил ему беззалоговый потребительский кредит, у должника доход должен быть не ниже 63 518 тенге (31 759 + 15 879 х 2) по меркам ноября 2019 года. Если он ниже, то банк не выдаст кредит, кредитную линию и не станет рефинансировать уже полученный заём с увеличением долговой нагрузки.

Безработным откажут в кредите, потому что заёмщик должен будет представить данные об официальном доходе за последние 3-12 месяцев. Постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

Ужесточить требования банков к заёмщикам поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу.

"Закредитованность социально уязвимых слоёв населения повлекла за собой необходимость принятия экстренных мер. Эта проблема приобрела социальную и политическую остроту. Поэтому поручаю Правительству, Нацбанку в течение двух месяцев подготовить к внедрению механизмы, которые гарантированно не допустят повторения такого положения", – сказал президент.

Жилищные сертификаты начнут выдавать на покупку вторичного жилья

26 ноября Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство об оказании госуслуг. Основное новшество: в Закон "О жилищных отношениях" внесли изменение: исключили слово "первичного" в определении жилищного сертификата. Их выдают местные акиматы очередникам, которые покупают квартиру по льготным ипотечным программам, например, под 2% годовых.

Жилищный сертификат на сумму 1 млн тенге выдают в качестве первоначального взноса по ипотеке малообеспеченным семьям. Однако по определению в законе его можно было использовать только на покупку первичного жилья.

"Участники программы "Бакытты отбасы", у которых на руках есть жилищные сертификаты, не всегда могут найти на рынке первичное жильё, соответствующее стоимости и расположению в населённом пункте. И с этой проблемой в банк обращаются многодетные семьи и родители детей с ограниченными возможностями. Они просят разрешить использовать жилищные сертификаты для покупки вторичного жилья", – объясняли Informburo.kz в Жилстройсбербанке.

Из закона убрали слово "первичный", и теперь жилищные сертификаты можно использовать на покупку вторичного жилья.

Второе важное изменение: в Законе "Об информатизации" появилось новое определение "биометрическая аутентификация" – комплекс мер, идентифицирующих личность на основании физиологических и биологических неизменных признаков. То есть в законодательстве прописали возможность получать госуслуги с помощью отпечатков пальцев.

"Для получения государственных и иных услуг в электронной форме посредством веб-портала электронного правительства и абонентского устройства сотовой связи субъекты получения услуг в электронной форме могут использовать одноразовые пароли или биометрическую аутентификацию", – сказано в обновлённом законе.

Следующее новшество: Казпочта не будет взимать комиссию от физлиц и представителей госучреждений за оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет. Вознаграждение за эти услуги оплатит бюджет.

В Закон "О браке и семье" внесли поправку, не требующую отныне получения свидетельства о расторжении брака, достаточно вступившего в силу решения суда.

"Вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака не подлежит государственной регистрации в регистрирующих органах. Супруги вправе вступать в новый брак после вступления в законную силу решения суда о расторжении брака", – сказано в законе.

Дизайн водительских прав изменили

На сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов "Әділет" опубликован приказ главы МВД об утверждении форм и образцов бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Изменится цвет документов, появится дополнительная защита в виде штрих-кода, а электронный чип перенесут на оборотную сторону.

Проект нового дизайна водительского удостоверения / Фото МВД РК

Старые образцы документов будут действовать до окончания срока их действия. Новые начнут выдавать с 2020 года. Свидетельство о регистрации транспортного средства теперь будет выглядеть так:

Свидетельство о регистрации транспортного средства / Фото с сайта adilet.zan.kz

Отдыхающим в нацпарках разрешили свободно передвигаться по турмаршрутам

Казахстанцы смогут гулять по туристским тропам и маршрутам нацпарков бесплатно, потому что передавать их в пользование третьим лицам не допускается. Об этом сообщается в Правилах осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках от 1 ноября 2019 года.

Согласно Правилам:

- туристский маршрут – путь следования туриста, представляющий собой перечень всех географических пунктов, объектов посещения, намеченных для прохождения, осмотра (в ходе путешествия) в познавательных, спортивных, эстетических либо иных целях;

- туристская тропа – протяжённый участок земли, предназначенный для пешего, велосипедного или конного (верхом) вида передвижения.

Пункт 5 Правил гласит: "Участки национальных парков, на территории которых расположены дороги и стоянки для автотранспортных средств, туристские тропы, маршруты в пользование не предоставляются".

В сравнительной таблице документа, опубликованной на сайте "Открытые НПА", уточняется, почему приняли эту норму: из-за ограничения прав казахстанцев по свободному передвижению по нацпаркам.

"Резонанс вызвала статья в СМИ, в которой освещалось, как "арендаторы" земельных участков в Тургеньском ущелье с отдыхающих туристов требовали деньги за времяпрепровождение в тенистых местах национального парка. Этот факт является не единичным. В этой связи предлагается ограничить предоставление физическим и юридическим лицам благоустроенные участки и туристские объекты", – пояснили авторы поправок.

Кроме того, национальный парк обязали иметь лицензию на туристскую операторскую деятельность, а компании с иностранным участием не смогут участвовать в тендерах на предоставление участков в долгосрочное (на 49 лет) и краткосрочное (на пять лет) пользование.

Правила регламентируют, как проводится тендер на аренду участков и последующее строительство объектов на территории нацпарков.

Иностранцам не дадут землю в приграничных районах, а браконьерам ужесточат наказание

16 ноября вступил в силу Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса". Поправки вносят изменения в несколько кодексов и законов.

Основное новшество Земельного кодекса – иностранцам запретили пользоваться землёй в приграничных зонах. Если в состав компании, владеющей землёй в приграничной полосе, войдёт иностранец, то участок подлежит отчуждению и переоформлению.

Статья 24, пункт 6, часть 3 Земельного кодекса теперь гласит:

"Земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные в приграничной зоне Государственной границы РК, не могут принадлежать на праве землепользования иностранцам, лицам без гражданства, а также иностранным юридическим лицам и юридическим лицам РК с иностранным участием".

Поправки в Лесной кодекс теперь запрещают переводить лесной фонд в земли других категорий, за исключением:

- создания и расширения особо охраняемых территорий;

- выполнения международных обязательств;

- обнаружения под участком месторождения полезных ископаемых, при отсутствии альтернативных вариантов их разработки;

- строительства автомобильных и железных дорог международного и республиканского значения, линий электропередачи, линий связи и магистральных трубопроводов;

- изменения границ (черты) населённых пунктов, при отсутствии других вариантов возможного их размещения.

Если под лесом обнаружили месторождение полезных ископаемых, то новый владелец участка должен произвести компенсационную посадку деревьев в двукратном размере и ухаживать за ними в течение трёх лет.

Недропользователи, добывающие уран на землях лесного фонда подземным способом, тоже должны произвести компенсационную посадку леса в двойном размере.

В Водный кодекс внесли изменения, запрещающие использовать подземные воды питьевого качества для целей, не связанных с питьевым водоснабжением, за исключением:

- отсутствия иных источников водоснабжения;

- когда эти подземные воды не единственный источник питьевого водоснабжения.

Собственников плотин обязали провести декларирование безопасности гидросооружений. Эксплуатация без декларации влечёт штраф от 50 до 450 МРП.

Закон внёс поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за браконьерство. Теперь за незаконную охоту можно лишиться свободы на два года (раньше был год), увеличен размер штрафов, а иностранцев за эти деяния могут депортировать из страны на пять лет. За браконьерство в составе преступной группы, причинившее особо крупный ущерб, можно лишиться свободы на срок от трёх до семи лет.

Добыча редких или исчезающих видов растений или животных наказывается:

- штрафом до 3000 МРП;

- исправительными работами;

- 800 часов общественных работ;

- ограничением свободы до трёх лет;

- лишением свободы на три года.

Если преступление совершено не в первый раз, группой лиц, на особо охраняемых природных территориях, с использованием служебного положения и с причинением крупного ущерба, то можно схлопотать штраф 3000-7000 МРП либо отправиться за решётку на срок от трёх до семи лет.

Если действовала преступная группа и причинила особо крупный ущерб, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

В Кодексе РК об административных правонарушениях увеличили штраф за незаконную вырубку или повреждение деревьев, кустарников:

- на физлиц – 10 МРП;

- на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций – 30 МРП;

- на субъектов среднего предпринимательства – 40 МРП;

- на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП.

Если дерево срубили на землях лесного фонда, то штраф составит:

- на физлиц – 20 МРП;

- на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций – 40 МРП;

- на субъектов среднего предпринимательства – 50 МРП;

- на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП.

Если вырубка произошла на особо охраняемых территориях, то штрафы будут:

- на физлиц – 30 МРП;

- на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций – 70 МРП;

- на субъектов среднего предпринимательства – 90 МРП;

- на субъектов крупного предпринимательства – 500 МРП.

В Закон РК "Об образовании" тоже внесли изменения. Сельскую молодёжь, поступившую по квоте в вуз по педагогическим, медицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным специальностям, обязали отработать в сельских госорганизациях три года.

Молодёжи категории NEET начнут выдавать кредиты на стартап-проекты

Этот год в Казахстане объявили Годом молодёжи. В законодательстве появилось новое определение "молодёжь категории NEET" – это молодые люди, которые в силу определённых обстоятельств социального и экономического характера не учатся, не работают и не повышают квалификацию.

Их включили в программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек". Соответствующий приказ министра национальной экономики опубликован на сайте информационно-правовой системы "Әділет".

Кредитовать будет Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Участники программы:

- безработные лица;

- отдельные категории занятых лиц, определяемые постановлением Правительства;

- молодёжь, в том числе молодёжь категории NEET (до 29 лет);

- члены молодых и малообеспеченных многодетных семей;

- малообеспеченные трудоспособные инвалиды;

- сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие пенсионного возраста;

- крестьянские и фермерские хозяйства.

Им будут выдавать кредиты на реализацию бизнес-проектов в городах и моногородах.

Политических госслужащих исключили из претендентов на стипендию "Болашак"

19 ноября вступило в силу постановление Правительства "Об утверждении Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определении направлений расходования международной стипендии "Болашак".

Единственное новшество – политических госслужащих исключили из списка претендентов на получение степени магистра по программе "Болашак".

К политическим государственным служащим относятся:

- Премьер-министр РК и иные члены Правительства.

- Государственный секретарь республики.

- Руководитель Администрации президента и его заместители.

- Помощники, советники президента.

- Руководители государственных органов, непосредственно подчинённых и подотчётных президенту.

- Акимы областей, городов Нур-Султан и Алматы.

- Чрезвычайные и полномочные послы республики.

- Первый заместитель и заместители руководителя канцелярии премьер-министра.

- Первые заместители и заместители министров.

- Руководители центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства, их первые заместители и заместители.

- Руководители ведомств, их первые заместители и заместители.

- Председатель Центральной избирательной комиссии, его заместитель, секретарь и члены Центральной избирательной комиссии.

- Члены Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

- Руководители структурных подразделений Администрации президента РК, их первые заместители и заместители.

- Специальные представители президента.

- Первые заместители и заместители руководителей государственных органов, непосредственно подчинённых и подотчётных президенту.

- Заместители секретаря Совета безопасности РК.

- Члены государственной комиссии по борьбе с коррупцией, обладающие статусом государственных служащих.

- Исполнительные директора и члены Национальной комиссии по ценным бумагам.

- Директор архива президента РК и его заместители.

- Государственные инспекторы Администрации президента РК.

- Государственные инспекторы государственной комиссии по борьбе с коррупцией.

- Начальник Медицинского центра Управления делами президента РК, его заместители.

- Первые заместители и заместители акимов областей, городов Нур-Султан и Алматы.

- Председатели дисциплинарных советов акимов областей, городов Нур-Султан и Алматы.

- Акимы нижестоящих административно-территориальных единиц.

- Руководители аппаратов палат Парламента РК и их заместители.

В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил внести изменения в программу "Болашак". Он заявил, что политические служащие имеют право совершенствовать свои знания, но не за счёт государства и в свободное время.