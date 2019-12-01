Рассылку о пособиях на детей и пенсионном возрасте прокомментировали в Минтруда

В последние дни в мессенджере WhatsApp неизвестные распространяли рассылку с информацией о снижении пенсионного возраста и о выплате пособий на каждого ребенка в семьях с января 2020 года. Министерство труда и соцзащиты населения РК опровергает данную информацию, сообщает NUR.KZ.

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В официальном сообщении ведомства сказано, что в данный момент парламент РК рассматривает законопроект, предусматривающий выплату госпособия для семей, в которых живут четыре и более несовершеннолетних ребенка и/или студента, обучающихся очно. Студенты должны быть не старше 23 лет.

Данное пособие не будет зависеть от размера доходов семей и будет разниться в зависимости от того, сколько именно попадающих под категорию детей проживает в отдельно взятом семействе.

Таким образом, установленный размер пособий составит: для семей с четырьмя детьми – 42 496 тенге, с пятью – 53 127 тенге, с шестью детьми – 63 757 тенге, а с семью и более детьми в семье размер выплат будет равен 74 388 тенге.

Назначение пособия будет происходить с момента подачи заявления о его получении в 2020 году и без ограничений по срокам. Обращение будет происходить через ЦОНы, потребуются заявление и документы, доказывающие наличие детей и факт совместного проживания.

В случае, если нужную информацию госорган может установить без документов, их подача станет не обязательной.

Семьи, которые получали пособие по многодетности до 2018 года, перейдут на новую модель пособий автоматически при условии, что информация о них сохранилась в базах данных госорганов. Размер выплат можно будет изменять в случае рождения в семьях детей.

Никаких других видов государственных пособий и социальных выплат на 2020 год, по данным ведомства, не запланировано.