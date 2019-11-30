«Нас у мамы…». Дети из многодетных семей пишут Деду Морозу в "НГ"

Когда в семье несколько детей - трое, четверо, пятеро - им веселее, ведь всегда есть с кем играть. Но родителям в таких случаях труднее приобретать подарки, даже если семья полная. А уж когда мама одна, осуществить детские мечты почти невозможно. Вся надежда - на Деда Мороза.

В семье Бозаур 5 детей. Двойняшкам Артёму и Насте – 11, Никите – 10, Юле – 9, Саше – 8. Есть еще старший брат Вадим, он уже почти взрослый, ему 17.

Фото из архива "НГ"

В гостях у этой дружной семьи наш Дед Мороз побывал в прошлом году и подарил девочкам коньки и футбольный мяч мальчишкам. Тогда восторгам не было предела!

Было радостно узнать, что многодетная семья получила в этом году квартиру и переехала из маленького частного дома. Но обустройство в новом жилище само по себе требует больших затрат. Какие уж тут новогодние подарки…

Поэтому дети взялись за перо, вернее за фломастер, и написали письмо Деду Морозу. Написали о том, о чем мечтают. Впрочем, прочитайте сами.

Под кодовым словом «2х яростная кровать» скрывается кровать двухъярусная. Неужели мальчики и утром 1 января проснутся на полу? И пожалуйста, не осуждайте детей за желание иметь ноутбук. В некоторых семьях они есть даже не в одном экземпляре, а здесь нужен один на всех.

Следующее письмо пришло из посёлка Докучаево Алтынсаринского района. В семье Демьяненко четыре мальчика, у всех имена на букву «В», как и у папы. Виталий, Вадим, Владимир и Виктор Владимировичи. Вот так!

Виталий, как самый старший (ему 11), написал письмо и попросил подарок не только для себя (планшет), но и для братишек. Для второклассника Вадима и для Вовы, который учится в нулевом классе, Виталя просит по танку с пультом управления. Так братья смогут устраивать целые весёлые баталии. А Вите, который ходит в детский сад, больше подойдёт заводная музыкальная игрушка. Рассудительный Виталий подобрал подарки с учётом возраста и интересов братишек.

В семье Ещановых детей трое, но мама одна. Тяжело даже просто выживать, а детям так хочется праздника!

У 11-летней Полины ещё ни разу в жизни не было телефона. Этот предмет и стал её новогодней мечтой. Для 6-летней Наташи Полина просит у Деда Мороза большую куклу, а для годовалого Владика - «говорящую собачку с музыкой и сказками и повторяющим микрофоном».

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только при одном условии - если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции. Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!

Телефон редакции: 53-51-51

WhatsApp +7 747 907 57 92

Электронный адрес: ng@ng.kz