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Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете

Tengrinews.kz

30 ноября 2019, 12:55 |  Общество

В Актобе разгорелся скандал вокруг сбора денег в школе № 63, в котором инициаторами выступили сами родители, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Школа-лицей № 63 в Актобе. © 2gis.kz

Эмоциональный пост против сбора денег в школе написала на своей странице в Facebook актюбинская журналистка и родительница Самал Ендибаева.

В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни выступили за сборы денег и поддержку школы, заявив, что нельзя такое писать и это личное дело каждого, сдавать или нет, другие поддержали автора поста.

Началось все с того, что в школе-лицее № 63 родители одного из третьих классов начали сбор денег на пошив праздничных нарядов, которые дети всем классом будут носить на декабрьские праздники и Наурыз. Стоимость наряда - 8-10 тысяч тенге.

"Мать одноклассника моей дочери сообщила по ватсап, что с первого класса они всем классом заказывают нарядный костюм на праздники. Оказывается, в этой школе все классы наряжаются к праздникам, и чтобы не отстать, наш класс решил также сшить единую нарядную форму. Я не понимаю, зачем нужны эти лишние траты в школе? И везде это так. Почему в школе на собраниях не обсуждают вопрос, например, как приучить детей читать книги или лучше учиться? Более того, есть ощущение, что мы ходим в школу для красоты и приличия, а на знания нам наплевать. И если кто-то сможет заплатить эти дополнительные 10 тысяч, то кто-то нет, и ему будет стыдно. Такого в средней школе быть не должно", - рассказала Самал.

Ее позицию в соцсети поддержала другая журналистка, Бахыт Жаншаева.

"Эта проблема актуальна не только для 63-й школы. Поборы в школе не прекращаются, только изменили направленность. Деньги собирают. Деньги собирают на форму, на цветы в школу и другое, а мы, как родители, даже не можем выступить против. Если не дашь денег, то твой ребенок будет белой вороной среди остальных", - написала она.

В своей публикации Ендибаева также затронула тему школьных обедов. По ее словам, за 10 минут перемены выстоять в столовой очередь за пирожком нереально.

"В магазин не пойти, не выпускают из школы, вот и ходи голодным. А мы еще ратуем за хорошее образование. Попробуйте учиться голодным. Я очень благодарна тому, что училась в советской школе, там хоть форма и была скучной, но такого беспредела не было. Про еду не помню, но на перемене выбежать и побегать во дворе могли все", - отметила журналистка. 

В городском отделе образования отметили, что руководство школы не знало о сборе денег для нарядного костюма.

"Я вызвал директора этой школы, она сказала, что была не в курсе сбора денег на наряды, классный руководитель тоже, все организовали сами родители. Я дал указание, чтобы такие дорогие костюмы не шили", - заявил руководитель городского отдела образования Саян Сулейменов.
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"Нужные деньги"
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Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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