Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
Tengrinews.kz
В Актобе разгорелся скандал вокруг сбора денег в школе № 63, в котором инициаторами выступили сами родители, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Школа-лицей № 63 в Актобе. © 2gis.kz
Эмоциональный пост против сбора денег в школе написала на своей странице в Facebook актюбинская журналистка и родительница Самал Ендибаева.
В комментариях люди разделились на два лагеря. Одни выступили за сборы денег и поддержку школы, заявив, что нельзя такое писать и это личное дело каждого, сдавать или нет, другие поддержали автора поста.
Началось все с того, что в школе-лицее № 63 родители одного из третьих классов начали сбор денег на пошив праздничных нарядов, которые дети всем классом будут носить на декабрьские праздники и Наурыз. Стоимость наряда - 8-10 тысяч тенге.
"Мать одноклассника моей дочери сообщила по ватсап, что с первого класса они всем классом заказывают нарядный костюм на праздники. Оказывается, в этой школе все классы наряжаются к праздникам, и чтобы не отстать, наш класс решил также сшить единую нарядную форму. Я не понимаю, зачем нужны эти лишние траты в школе? И везде это так. Почему в школе на собраниях не обсуждают вопрос, например, как приучить детей читать книги или лучше учиться? Более того, есть ощущение, что мы ходим в школу для красоты и приличия, а на знания нам наплевать. И если кто-то сможет заплатить эти дополнительные 10 тысяч, то кто-то нет, и ему будет стыдно. Такого в средней школе быть не должно", - рассказала Самал.
Ее позицию в соцсети поддержала другая журналистка, Бахыт Жаншаева.
"Эта проблема актуальна не только для 63-й школы. Поборы в школе не прекращаются, только изменили направленность. Деньги собирают. Деньги собирают на форму, на цветы в школу и другое, а мы, как родители, даже не можем выступить против. Если не дашь денег, то твой ребенок будет белой вороной среди остальных", - написала она.
В своей публикации Ендибаева также затронула тему школьных обедов. По ее словам, за 10 минут перемены выстоять в столовой очередь за пирожком нереально.
"В магазин не пойти, не выпускают из школы, вот и ходи голодным. А мы еще ратуем за хорошее образование. Попробуйте учиться голодным. Я очень благодарна тому, что училась в советской школе, там хоть форма и была скучной, но такого беспредела не было. Про еду не помню, но на перемене выбежать и побегать во дворе могли все", - отметила журналистка.
В городском отделе образования отметили, что руководство школы не знало о сборе денег для нарядного костюма.
"Я вызвал директора этой школы, она сказала, что была не в курсе сбора денег на наряды, классный руководитель тоже, все организовали сами родители. Я дал указание, чтобы такие дорогие костюмы не шили", - заявил руководитель городского отдела образования Саян Сулейменов.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
a.radikal.ru
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Перевёл во флуд, если что, А то как то не туда пошли прям! :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф: Массаж он и в Кустанае есть,но дома у меня элементарно нет времени. А может просто в отпуске, себя по другому вести можно. Не нужно держать, те стандарты, что дома? Да ещё и далеко от...
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Здесь этого добра много. Это не те ли тайские салоны, Лили? ;-)
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
elektron: Пусть к нам приезжают. получат направленный на что то конкретно профессиональный массаж, дешевле Массаж он и в Кустанае есть,но дома у меня элементарно нет времени.