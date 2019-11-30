О состоянии попавших в больницу учеников костанайской школы "Озат" сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг
28 ноября в детскую областную больницу, в инфекционное отделение, поступило четверо детей из специализированной школы-лицей интерната «Озат».
Фото из архива "НГ"
Как сообщил "НГ" сегодня, 30 ноября, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, санитарный врач Владимир НЕЧИТАЙЛО, в школу-лицей сразу выехали специалисты этого ведомства, а также сотрудники управления здравоохранения и врачи - педиатры и инфекционисты. Был проведен осмотр 147 учеников - всех находившихся в школе детей.
- У 14 детей были выявлены различные симптомы, - сообщил Нечитайло. - Для дифференциации диагноза все они были направлены в инфекционное отделение. Состояние детей расценивалось как ближе к удовлетворительному.
Сотрудники департамента провели санитарно-эпидемиологическое расследование. Для лабораторного контроля сделали отбор продуктов, взяли смывы, персонал был обследован на носительство патогенного стафилококка и кишечных инфекций.
30 ноября будут известны анализы на вирусные инфекции, 4 декабря - результаты посевов на бактериальные инфекции.
- Состояние детей в настоящее время удовлетворительное и стабильное, - отметил Нечитайло..
29-30 ноября были выписаны 12 детей, остальные, по словам врачей, будут отпущены домой в течение двух дней после получения результатов анализа.
Детей, находящихся в реанимации, нет.
Ситуация держится под постоянным контролем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
a.radikal.ru
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Перевёл во флуд, если что, А то как то не туда пошли прям! :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф: Массаж он и в Кустанае есть,но дома у меня элементарно нет времени. А может просто в отпуске, себя по другому вести можно. Не нужно держать, те стандарты, что дома? Да ещё и далеко от...
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Здесь этого добра много. Это не те ли тайские салоны, Лили? ;-)
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
elektron: Пусть к нам приезжают. получат направленный на что то конкретно профессиональный массаж, дешевле Массаж он и в Кустанае есть,но дома у меня элементарно нет времени.