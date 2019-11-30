О состоянии попавших в больницу учеников костанайской школы "Озат" сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг

28 ноября в детскую областную больницу, в инфекционное отделение, поступило четверо детей из специализированной школы-лицей интерната «Озат».

Фото из архива "НГ"

Как сообщил "НГ" сегодня, 30 ноября, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, санитарный врач Владимир НЕЧИТАЙЛО, в школу-лицей сразу выехали специалисты этого ведомства, а также сотрудники управления здравоохранения и врачи - педиатры и инфекционисты. Был проведен осмотр 147 учеников - всех находившихся в школе детей.

- У 14 детей были выявлены различные симптомы, - сообщил Нечитайло. - Для дифференциации диагноза все они были направлены в инфекционное отделение. Состояние детей расценивалось как ближе к удовлетворительному.

Сотрудники департамента провели санитарно-эпидемиологическое расследование. Для лабораторного контроля сделали отбор продуктов, взяли смывы, персонал был обследован на носительство патогенного стафилококка и кишечных инфекций.

30 ноября будут известны анализы на вирусные инфекции, 4 декабря - результаты посевов на бактериальные инфекции.

- Состояние детей в настоящее время удовлетворительное и стабильное, - отметил Нечитайло..

29-30 ноября были выписаны 12 детей, остальные, по словам врачей, будут отпущены домой в течение двух дней после получения результатов анализа.

Детей, находящихся в реанимации, нет.

Ситуация держится под постоянным контролем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.