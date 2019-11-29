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alex_60
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29.11.19 23:14
drakon
Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18 учеников госпитализированы, один в реанимации
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29.11.19 23:13
Coopidon
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Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18 учеников госпитализированы, один в реанимации

Георгий ГОВОРОВ

29 ноября 2019, 22:37 |  Происшествия

Оперативную справку на имя прокурора Костаная за подписью и. о. начальника УЧС Костаная Тулендина в редакцию «НГ» прислали родители школьников.

Фото из архива "НГ"

Как сообщается в этом документе, сегодня, 29 ноября, около 8:30, в инфекционное отделение детской областной больницы были доставлены 18 учеников КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий Озат».

- Из объяснения директора Рамазана Раисова следует, что 28 ноября, около 20:00, в адрес администрации учреждения от учеников стали поступать жалобы на недомогания, - сообщается в оперативной справке. – Администрацией «Озата» незамедлительно вызвана скорая помощь, которые с 8 вечера 28 ноября до 2 утра 29 ноября госпитализировали в инфекционное отделение 18 учеников.

Также в справке приводятся слова сотрудников инфекционного отделения детской областной больницы. В записке уточняется, что двух учеников доставили из их домов, остальных - из «Озата». Школьникам поставили диагнозы: пищевая токсиконфекция, острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит. Также в справке сообщается, что состояние одного из учеников в 3 часа ночи ухудшилось. Его перевели в реанимацию. Состояние остальных учеников стабильно тяжёлое.

«НГ» запросила офицальный комментарий в управлении здравоохранения Костанайской области. 
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* drakon
Re: Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот оно как - бывает... 8-)
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* drakon
Re: Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде продукты - качественные.
Без химии... :-o
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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