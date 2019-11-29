Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18 учеников госпитализированы, один в реанимации
Георгий ГОВОРОВ
Оперативную справку на имя прокурора Костаная за подписью и. о. начальника УЧС Костаная Тулендина в редакцию «НГ» прислали родители школьников.
Фото из архива "НГ"
Как сообщается в этом документе, сегодня, 29 ноября, около 8:30, в инфекционное отделение детской областной больницы были доставлены 18 учеников КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий Озат».
- Из объяснения директора Рамазана Раисова следует, что 28 ноября, около 20:00, в адрес администрации учреждения от учеников стали поступать жалобы на недомогания, - сообщается в оперативной справке. – Администрацией «Озата» незамедлительно вызвана скорая помощь, которые с 8 вечера 28 ноября до 2 утра 29 ноября госпитализировали в инфекционное отделение 18 учеников.
Также в справке приводятся слова сотрудников инфекционного отделения детской областной больницы. В записке уточняется, что двух учеников доставили из их домов, остальных - из «Озата». Школьникам поставили диагнозы: пищевая токсиконфекция, острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит. Также в справке сообщается, что состояние одного из учеников в 3 часа ночи ухудшилось. Его перевели в реанимацию. Состояние остальных учеников стабильно тяжёлое.
«НГ» запросила офицальный комментарий в управлении здравоохранения Костанайской области.
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