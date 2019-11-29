Теперь аким, подчиненный которого попался на коррупции, должен подать в отставку - закон об ответственности руководителей разъяснили в Костанае

Первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Костанайской области Данияр СМАГУЛОВ сегодня, 29 ноября, провёл брифинг по разъяснению подписанных днём ранее президентом РК Касым-Жомартом Токаевым поправок в закон регулирующий вопросы государственной службы и противодействия коррупции.

Смагулов отметил, что с принятием этих изменений "в Казахстане наступает новый этап противодействия коррупции".

- Впервые в истории независимого Казахстана на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за своих подчинённых, - заявил Смагулов. - Отныне политические государственные служащие, а именно, министры и их заместители, акимы и их заместители, обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчинёнными коррупционного преступления.

Как пояснил Смагулов, согласно новой редакции закона руководитель обязан подать в отставку в течении 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора, либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчинённого.

Для акима области прямыми подчинёнными считаются его заместители, руководитель аппарата, аким района.

Заместитель акима области несёт ответственность за руководителей курируемых им исполнительных органов и финансируемых из местного бюджета служб. Аким района ответственен за своих заместителей, руководителя аппарата, акимов сёл и посёлков.

Если руководитель нарушит закон и не подаст в отставку, его накажут дисциплинарным взысканием.

- За ответственность руководителей борьба продолжалась очень долго, - добавил Смагулов. - Было очень много препятствующих лиц, которые не хотели внедрять эту норму в Казахстане. Ответственность первых руководителей уже давно введена в развитых странах. Теперь будет и у нас.

Заявление об отставке подаётся непосредственному начальнику, который назначил этого руководителя. Принять или не принять отставку будет решать непосредственный начальник руководителя.

Корреспондент "НГ" спросил Смагулова, в каких случаях руководитель имеет право не принять отставку руководителя.

- Человек только пришёл на должность, месяц проработал, руководитель не в курсе всех дел. Думаю, в таком случае его отставку никто не примет, - ответил Смагулов.

Также мы поинтересовались, как должен был поступить аким области Архимед Мухамбетов, если бы акима Аулиекольского района Асхата Кисикова осудили за взятку сегодня.

- Аким Костанайской области должен бы был подать в отставку, - ответил Смагулов. - Так как Асхата Кисикова осудили до принятия этого закона, аким области не обязан сейчас подавать в отставку.

Ранее, на запрос "НГ" Архимед Мухамбетов ответил, что "если данные поправки в законодательство будут приняты, то я, как любой гражданин нашей страны, буду обязан их соблюдать".

Данияр Смагулов акцентировал внимание, что с этим законом введена ответственность за систематическое пренебрежение своих обязанностей по профилактике коррупции. Внедряется экспертиза законодательных актов. Этот механизм должен на стадии разработки законодательных актов выявлять и устранять нормы, потенциально несущие в себе коррупционные риски.

- Главная социометрика для нас - анализ и мониторинг коррупционных рисков, - пояснил Смагулов. - Мы анализируем нормативно-правовые акты, мониторим процесс от момента подачи заявки на госуслугу, до её реализации. Для этого и переводят госуслуги в электронный формат. Оценивается стоимость услуги, время её ожидания. Как пример могу привести ситуацию на южной границе Казахстана, где создавались искусственные "горлышки" через которые за плату могли ускоренно пройти осмотр. Если руководитель не предпринял все меры, чтобы разгрузить очередь, значит он создал коррупционные риски и должен понести дисциплинарную ответственность.

Подзаконные акты, которые бы регламентировали новые полномочия антикоррупционной службы, должны утвердить до нового года.