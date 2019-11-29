Деда Мороза "Нашей Газеты" ждут там, где труднее

Письма Деду Морозу продолжают поступать в редакцию «НГ». Уже появились и первые помощники новогоднего волшебника.

Регулярно помогающий нам форумчанин elektron прислал 250 евро. Денежный перевод на сумму 5 000 тенге пришел от семьи Абдурахмановых. Только в случаях, когда у помощника нет возможности лично приобрести и принести в редакцию подарок, принимаем денежную помощь. Спасибо им огромное! Но мы ждем в редакции и людей, которые выберут конкретное письмо и лично найдут то, о чем мечтает ребенок.

Первые такие помощники тоже уже есть. Они взялись исполнить желание 5-летней Жансаи, мечтающей о велосипеде.

Особенно трудно приходится детям, оставшимся без родителей, им хочется помочь в первую очередь. Мы получили письмо от Карины, у которой нет мамы.

Лампа, о которой мечтает Карина, нужна для того, чтобы делать хорошие фото. Карина хочет овладеть фотомастерством, чтобы делать самые классные снимки, это ее увлечение. Но кольцевые светодиодные лампы не из разряда дешевых. Поэтому пока это только мечта. Но, разве Новый год не для того, чтобы сбывались мечты?

Когда нет одного из родителей, тоже приходится нелегко. У мам не всегда хорошая зарплата, зачастую ее едва хватает на жизнь, где уж тут осуществлять мечты... Вся надежда на Деда Мороза. Мечта 12-летнего Кирилла не заоблачная, но 6 лет назад его папа умер, а маме с каждым годом все труднее покупать сыну подарки. Трюковой самокат — цель практически недостижимая. Вот это маленькое письмо прислал нам Кирилл, надеясь на чудо.

Может этому чуду суждено сбыться? Когда же еще мальчишке гонять на самокате, как не в 12!

С 12-летней Камилой мы уже знакомы. Дважды Дед Мороз передавал для нее и ее брата Нурбулата подарки. Всегда это была обувь и зимняя одежда.

В этой семье такая же печальная история — папа умер. У мам зарплата совсем небольшая, тянуть двух детей одной, ох как непросто. Поэтому и обращались к Деду Морозу. Сейчас Нурбулат уже вырос и не просит ничего для себя. А у Камилы опять простая просьба. Мы думаем, что помощник для исполнения этого скромного желания непременно найдется.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции. Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!

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