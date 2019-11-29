Форум
Сталкер
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
midzhe: midzhe Какие средства и как использовать - зависит от ситуации. Пишется не только в "НГ" же. Сюда пишется не просто так, общественный резонанс делает своё дело. а что собственно...
29.11.19 19:18
Я
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
Добринцофф: отдаёшь свои Но удорожание значительно перекрывает % банка
29.11.19 19:17
Я
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
ACROS: нет РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА "говядина – 50%, сыр – 50%, хлеб – 49%, картофель – 30%, сливочное масло– 51%, кондитерские изделия – 53%." Кто же это производит ?
29.11.19 19:16
elektron
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
midzhe: ещё и нг в эту кашу впутываете. Что Вы так за НГ переживаете? Не маленькие, сами разберутся. Я например с удовольствием "Сталкера" читаю. Не сочтите за рекламу.
29.11.19 19:05
electro
Сколько экономит бюджету в год светодиодное уличное освещение в Казахстане
Энергетики в итоге тупо подымут тарифы и всё, где экономия, ... зато на "новые фонари" бабки освоены.
29.11.19 18:55
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Деда Мороза "Нашей Газеты" ждут там, где труднее

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

29 ноября 2019, 18:24 |  Общество

Письма Деду Морозу продолжают поступать в редакцию «НГ». Уже появились и первые помощники новогоднего волшебника.

Регулярно помогающий нам форумчанин elektron прислал 250 евро. Денежный перевод на сумму 5 000 тенге пришел от семьи Абдурахмановых. Только в случаях, когда у помощника нет возможности лично приобрести и принести в редакцию подарок, принимаем денежную помощь. Спасибо им огромное! Но мы ждем в редакции и людей, которые выберут конкретное письмо и лично найдут то, о чем мечтает ребенок.

Первые такие помощники тоже уже есть. Они взялись исполнить желание 5-летней Жансаи, мечтающей о велосипеде.

Особенно трудно приходится детям, оставшимся без родителей, им хочется помочь в первую очередь. Мы получили письмо от Карины, у которой нет мамы.

 

Лампа, о которой мечтает Карина, нужна для того, чтобы делать хорошие фото. Карина хочет овладеть фотомастерством, чтобы делать самые классные снимки, это ее увлечение. Но кольцевые светодиодные лампы не из разряда дешевых. Поэтому пока это только мечта. Но, разве Новый год не для того, чтобы сбывались мечты?

Когда нет одного из родителей, тоже приходится нелегко. У мам не всегда хорошая зарплата, зачастую ее едва хватает на жизнь, где уж тут осуществлять мечты... Вся надежда на Деда Мороза. Мечта 12-летнего Кирилла не заоблачная, но 6 лет назад его папа умер, а маме с каждым годом все труднее покупать сыну подарки. Трюковой самокат — цель практически недостижимая. Вот это маленькое письмо прислал нам Кирилл, надеясь на чудо.

 

Может этому чуду суждено сбыться? Когда же еще мальчишке гонять на самокате, как не в 12!

С 12-летней Камилой мы уже знакомы. Дважды Дед Мороз передавал для нее и ее брата Нурбулата подарки. Всегда это была обувь и зимняя одежда.

В этой семье такая же печальная история — папа умер. У мам зарплата совсем небольшая, тянуть двух детей одной, ох как непросто. Поэтому и обращались к Деду Морозу. Сейчас Нурбулат уже вырос и не просит ничего для себя. А у Камилы опять простая просьба. Мы думаем, что помощник для исполнения этого скромного желания непременно найдется.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции. Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!

Телефон редакции: 53-51-51

WhatsApp +7 747 907 57 92

Электронный адрес: ng@ng.kz
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.11.19 19:18 Теперь аким, подчиненный которого попался на коррупции, должен подать в отставку - закон об ответственности руководителей разъяснили в Костанае
29.11.19 18:51 В первый день календарной зимы потеплеет на всей территории Костанайской области
29.11.19 14:22 Сколько экономит бюджету в год светодиодное уличное освещение в Казахстане
29.11.19 13:15 Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
29.11.19 12:51 "Территория Ра" в день рождения "Ё" - как в Костанае отметили праздник в честь 7-й буквы русского алфавита
29.11.19 12:10 «Мы - жертвы показателей!» - по делу о крышевании наркоторговки сотрудниками РОВД Житикары допросили подсудимых
29.11.19 10:22 Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
29.11.19 08:51 Удерживаемая своим мужем заложница в Уральске выпущена, он сам задержан
29.11.19 08:39 Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
28.11.19 17:37 Житель Уральска взял в заложники собственную жену

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 5
Всего: 115

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх