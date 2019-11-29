Что произошло. 33% всех уличных фонарей в стране переведены на светодиодное освещение. Об этом на II Международном форуме энергосбережения сообщил председатель правления АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения" Бауржан Смагулов.
"Ежегодной экономией в данном сегменте стало почти 500 миллионов тенге. В этом аспекте мы очень динамично двигаемся по уличному освещению. Это показатель модернизации по уличному освещению", – сказал Бауржан Смагулов.
Официальная позиция. О важности развития энергоэффективности и энергосбережения высказался вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов. По его словам, потребность в энергоресурсах постоянно растёт.
"Основное потребление энергоресурсов в Казахстане приходится на сферу промышленности. 67% электроэнергии приходится на крупных промышленных потребителей. Энергоэффективность – это главный проект мировой экономики", – заявил Аманияз Ержанов, выступая на том же форуме.
Почему это важно. Энергосбережение является одним из направлений зелёной экономики. Придерживаясь принципов энергоэффективности, предприятия и другие абоненты могут снизить количество потребляемой электроэнергии и воздействие её инфраструктуры на окружающую среду.
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Маркс: а реальные, за которыми не надо бегать по всей Канаде, изнашивая последнюю пару ботинок. Вы так и не поняли? Бегать никуда не надо. Акционные цены и есть реальные. Доступные всегда,...
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drakon: Ну можно же как Добринцофф покупать сам у себя за 0 тенге. Маркс даже не догадывается, что можно даже платить за это самому себе. )) :lol:
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf: А че вы доярок сюда не приплели тоже? Ну смотрите, вполне возможно, что для доярок фирменный молочный магазин тоже проводит акции, но себестоимость молока и масла от акций не зависит. А...
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
drakon: Это где он - покупает такое... Сам у себя. По акции. Интересно, кто еще так может как он?))