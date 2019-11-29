Они составляют 33% от всего количества уличных фонарей в Казахстане, передает Informburo.kz

Что произошло. 33% всех уличных фонарей в стране переведены на светодиодное освещение. Об этом на II Международном форуме энергосбережения сообщил председатель правления АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения" Бауржан Смагулов.

"Ежегодной экономией в данном сегменте стало почти 500 миллионов тенге. В этом аспекте мы очень динамично двигаемся по уличному освещению. Это показатель модернизации по уличному освещению", – сказал Бауржан Смагулов.

Официальная позиция. О важности развития энергоэффективности и энергосбережения высказался вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов. По его словам, потребность в энергоресурсах постоянно растёт.

"Основное потребление энергоресурсов в Казахстане приходится на сферу промышленности. 67% электроэнергии приходится на крупных промышленных потребителей. Энергоэффективность – это главный проект мировой экономики", – заявил Аманияз Ержанов, выступая на том же форуме.

Почему это важно. Энергосбережение является одним из направлений зелёной экономики. Придерживаясь принципов энергоэффективности, предприятия и другие абоненты могут снизить количество потребляемой электроэнергии и воздействие её инфраструктуры на окружающую среду.