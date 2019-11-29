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maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Маркс: а реальные, за которыми не надо бегать по всей Канаде, изнашивая последнюю пару ботинок. Вы так и не поняли? Бегать никуда не надо. Акционные цены и есть реальные. Доступные всегда,...
29.11.19 14:40
maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Маркс: Но изначально рассматривались не акционные цены, а реальные, за которыми не надо бегать по всей Канаде, изнашивая последнюю пару ботинок. Я понятия не имею, что там и кем изначально...
29.11.19 14:37
maxsaf
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
drakon: Ну можно же как Добринцофф покупать сам у себя за 0 тенге. Маркс даже не догадывается, что можно даже платить за это самому себе. )) :lol:
29.11.19 14:33
Маркс
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf: А че вы доярок сюда не приплели тоже? Ну смотрите, вполне возможно, что для доярок фирменный молочный магазин тоже проводит акции, но себестоимость молока и масла от акций не зависит. А...
29.11.19 14:33
maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
drakon: Это где он - покупает такое... Сам у себя. По акции. Интересно, кто еще так может как он?))
29.11.19 14:29
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Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия

29 ноября 2019, 13:15 |  Государство

Более половины потребительских кредитов в Казахстане выдали без залога, передает Informburo.kz.

Фото tengrinews.kz

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев на встрече с депутатами Мажилиса Парламента РК отметил, что за последние четыре года цены на продовольственные товары выросли на 37%, на непродовольственные – на 42%.

"На этом фоне реальные доходы населения увеличились лишь на 11%. Нехватку доходов на первичные потребности население вынуждено решать с помощью потребительских кредитов. Объём кредитования граждан вырос на 22% или до 6,2 трлн тенге (на сентябрь 2019 года, по сравнению с прошлым годом). В этом процессе заложен большой риск. Более половины таких кредитов (53%) выданы без залога.Такая политика способствуют созданию проблем в будущем. Это бомба замедленного действия", – сказал Тимур Кулибаев.

Он привёл данные за девять месяцев 2019 и 2015 года, когда в Казахстане ввели инфляционное таргетирование. По сравнению с 2015 годом цены значительно выросли: детская одежда – на 52%, верхняя одежда – 43%, говядина – 50%, сыр – 50%, хлеб – 49%, картофель – 30%, сливочное масло– 51%, кондитерские изделия – 53%.

"Повышение реальных доходов и улучшение качества жизни – это те вопросы, которые сегодня требуют первостепенного внимания", – отметил он.
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* maxsaf
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сливочное масло– 51%

Это из-за мирового финансового кризиса? :-o
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§ drakon
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это из-за мирового финансового кризиса?

Ну, ясное дело. В Мире - кризис.
Только об этом никто - не знает... :lol: :oops:
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* maxsaf
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Это цена по акции.))) Нормальная дешевле ))
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§ drakon
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

По сравнению с 2015 годом цены значительно выросли: детская одежда – на 52%, верхняя одежда – 43%, говядина – 50%, сыр – 50%, хлеб – 49%, картофель – 30%, сливочное масло– 51%, кондитерские изделия – 53%.

Вот - пожалуйста. Тимур - говорит... :lol: :oops:
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* maxsaf
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну можно же как Добринцофф покупать сам у себя за 0 тенге. Маркс даже не догадывается, что можно даже платить за это самому себе. )) :lol:
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