Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия

Более половины потребительских кредитов в Казахстане выдали без залога, передает Informburo.kz.

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Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев на встрече с депутатами Мажилиса Парламента РК отметил, что за последние четыре года цены на продовольственные товары выросли на 37%, на непродовольственные – на 42%.

"На этом фоне реальные доходы населения увеличились лишь на 11%. Нехватку доходов на первичные потребности население вынуждено решать с помощью потребительских кредитов. Объём кредитования граждан вырос на 22% или до 6,2 трлн тенге (на сентябрь 2019 года, по сравнению с прошлым годом). В этом процессе заложен большой риск. Более половины таких кредитов (53%) выданы без залога.Такая политика способствуют созданию проблем в будущем. Это бомба замедленного действия", – сказал Тимур Кулибаев.

Он привёл данные за девять месяцев 2019 и 2015 года, когда в Казахстане ввели инфляционное таргетирование. По сравнению с 2015 годом цены значительно выросли: детская одежда – на 52%, верхняя одежда – 43%, говядина – 50%, сыр – 50%, хлеб – 49%, картофель – 30%, сливочное масло– 51%, кондитерские изделия – 53%.

"Повышение реальных доходов и улучшение качества жизни – это те вопросы, которые сегодня требуют первостепенного внимания", – отметил он.