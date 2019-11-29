"Территория Ра" в день рождения "Ё" - как в Костанае отметили праздник в честь 7-й буквы русского алфавита

Очередной квартирник в гостиной областной библиотеки им. Толстого, который прошел вечером 28 ноября, посвятили дню рождения буквы "Ёё". К началу квартирника собралось около 10 человек. Многие подходили позже, включались в игру или ждали выступления артистов.

Участников поделили на две команды. Одни назвали себя "Ёжики", другие "Ёлки-палки". Капитаны, как и положено в подобных конкурсах, представили участников своей команды, но в честь дня рождения "Ёё" каждого человека нужно описать с помощью этой буквы.

"Ёлки-палки" поняли задание достаточно буквально, прибавляя к именам участников эпитеты одухотворённый, клёвый, весёлый, серьёзный и курьёзный. А в команде "Ёжиков", как сообщил ее капитан Иван ЖУКОВ, оказались: Ёжик, Ёршик, Ёмкий, Пчёлка и Стрёмный пёс.

- Я тут постоянно бываю, стараюсь найти вдохновение и отдохнуть, - рассказал "НГ" 18-летний студент 3 курса Костанайского высшего политехнического колледжа по специальности "электромеханик" Иван Жуков. - Пишу стихи и прозу, немного пою. В литературном кружке мне рассказали о квартирнике и так я попал сюда. Каждый квартирник отличается по составу, здесь можно пообщаться как уже в знакомой компании, так и с новыми людьми. Квартирник постепенно развивается. Раньше выступить мог любой желающий. Но в итоге получалось так, что время заканчивалось, а артисты - нет. Теперь, чтобы выступить, нужно заранее предупреждать организаторов.

Следующее задание - нарисовать букву "Ёё" и придумать историю её появления - напоминало квест из школьного утренника. Но участники квартирника сами сделали его более интересным.

- Буква Ё много производит нехороших слов: ёкэлэмэнэ, ёшкин кот... Остальные каждый сам додумает, - представила букву "Ёё" команда "Ёлки-палки". - Ё держали в заточении. Она - распутная женщина, видите, как у неё губы накрашены. У неё в руках ёршистый коктейль. А вызволять её пошёл ёшкин кот. С ним вместе стая диких ёжиков, а вооружён кот копьём-ёршиком. Ё оказалась непростой. У неё есть филейная часть, которую мы тщательно вырисовывали. Она очень кокетливая. Её точки - это локаторы, которыми она генерировала Ё-слова. Когда Ё освободит ёшкин кот, она захватит весь мир и во всех словах появится буква "Ёё".

- Ё появилась, когда Иван, сильно о чём-то сожалея, сказал ё-моё, - рассказали участники команды "Ёжики". -И тут началась революция! Певица Ёлка сменила псевдоним. Слова начали мутировать: рога, копыта и две точки сверху.

В других конкурсах участники угадывали книгу по её описанию, отвечали на вопросы по истории "Ёё", искали слова с двумя буквами "Ёё".

Завершился вечер выступлениями артистов. К этому времени уже собралось около двадцати человек.

Специальным гостем квартирника стала костанайская группа "Территория Ра". Музыканты исполнили авторские песни. Подвела аппаратура - текст было трудно уловить, поэтому в каждую строчку приходилось вдумываться, но оригинальная музыка и тёплый чай сделали своё дело.

- Аранжировку пишет вся группа, а тексты - Елена и я, - рассказал "НГ" солист группы "Территория Ра" Андрей АНТОНОВ. - Играем в стиле рок-фолк и интеллектуальный рок. Мы подобрали для квартирники свои песни "Настало время", "Солнечный ветер", "Глаза в глаза".

- Вдохновляемся разными философскими книгами, современными музыкантами, характерами из фильмов, - добавила солистка группы Елена РАЦ. - Наши песни - о жизни, своём предназначении в этом мире, о том, как найти свой путь, чтобы жить со смыслом. Была бы аппаратура лучше, было бы здорово. Многие артисты стопорятся на том, где можно реализоваться.

Костанайский бард Дмитрий ГОВОРКОВ на квартирниках - гость частый, поэтому публика просила его исполнить уже знакомые им авторские песни.

- Я исполнял какие-то старые свои песни, были и новые, где-то импровизировал, потому что уже текст подзабыл, - рассказал "НГ" учитель ИЗО в художественной школе Дмитрий Говорков. - Исполняю в жанре бард-рок. Есть в моём творчестве немного панка - как в песне "Кладбище пельменей".

Последнюю точку вечера поставила библиотекарь отдела краеведческой литературы ОУНБ им Толстого Татьяна ТИХОМИРОВА. Она исполнила песню Земфиры "Небо Лондона". Нашлись даже несколько желающих потанцевать.

- Обычно мы тематически оформляем зал, но на день рождения "Ёё" ограничились маленьким коллажем, - рассказала Татьяна. - Выкручиваемся, как можем, потому что у нас ресурсов мало. Это первый квартирник, где мало украшений, зато он более познавательный. Это такая возможность собраться по желанию и без формальностей. Вы же знаете, в библиотеку приходят в основном после письма в образовательное учреждение, люди приходят, как из-под палки. А здесь мы собираем читателей, кому интересны общение и разные игры, в основном интеллектуальные.

Следующий квартирник состоится в конце декабря. Уже обозначили тему - детские утренники для взрослых.