Смертельная драка возле магазина "Коктем". Как наказали виновника?

Приговор в отношении 27-летнего Мадияра Жакулина, который обвинялся в том, что зарезал во время драки возле магазина "Коктем" 34-летнего Дмитрия Коржикова, вынесли сегодня, 28 ноября, в специализированном суде по уголовным делам Костанайской области.

Пьяная драка произошла в 7-м микрорайоне Костаная ранним утром 14 июля и попала в поле зрения видеокамер, расположенных на магазине "Коктем". Позже видео драки распространили по социальным сетям.

Согласно материалам дела, драку спровоцировал друг погибшего Евгений Жигарев, который нервно отреагировал на то, что друг подсудимого Нурсултан Сабыржанов плюнул ему на ботинок. Завязалась словесная перепалка с взаимными оскорблениями и нецензурной бранью.

Сабыржанов рассказывал в суде, что испугался и убежал в тот момент, когда Жакулин извинился за него.

По показаниям подсудимого, Коржиков тоже хотел помириться, но в итоге завязалась драка. Когда Жакулин лежал на земле, а его, стоя, избивали Коржиков и Жигарев, он достал нож и пырнул им в пах Коржикова. От обильной потери крови Коржиков скончался на месте.

Охотничий подарочный нож Жакулин выбросил в кусты, но его так и не нашли. В ходе процесса подсудимый неоднократно просил прощение у сестры погибшего и его жены. В показаниях он заявил, что не хотел убивать Коржикова, а просто защищался.

Евгений Жигарев, который спровоцировал драку, через 3 дня после нее уехал в Беларусь. Он является гражданином этой страны, на допросе в Костанае он не присутствовал, его показания огласили в суде.

В прениях прокурор попросил для подсудимого 8 лет лишения свободы. Именно к 8 годам и приговорил его суд. Срок Жакулин будет отбывать в колонии средней безопасности. Также он должен будет возместить сестре Коржикова Ольге Пак, которая признана потерпевшей, моральный вред 1,8 млн тенге.

Изначально Жакулин обвинялся по ст. 99 ч.1 (убийство), но суд переквалифицировал на ст.106, ч.3 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Судья пришел к выводу, что умысел был на нанесение тяжкого вреда, поскольку удар был нанесен в ногу и был один. Доводы о том, что подсудимый находился в состоянии необходимой обороны, в суде не подтвердились. Смягчающее обстоятельство - наличие малолетнего ребенка.

Судья заявила, что это была обоюдная драка, что вызвало бурю возмущения со стороны друзей Жакулина:

- Как так обоюдная драка? Двое одного били - это обоюдная драка?! - восклицали они с мест.

Родственники и друзья Жакулина плакали, слушая приговор.

- Мадя, держись, братишка! - кричали друзья Жакулина, когда его уводили из зала суда. - Это все временно!

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.