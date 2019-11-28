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Два километра с палками - чемпионов состязания по скандинавской ходьбе определили в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

28 ноября 2019, 16:02 |  Спорт

На соревнование по скандинавской ходьбе «Ходим вместе», которые прошло сегодня, 28 ноября, в парке 25-летия независимости РК, собралось около сотни костанайцев. В основном - студенты колледжей и пенсионеры. Для участников определили дистанцию длиной 2 км.

- Проводится абсолютка, наградим всех участников, но трёх первых участников финиша наградим отдельно, - рассказал "НГ" главный судья соревнования Юрий ГРИНЁВ. - Лидеров будем выявлять по времени, но внимательно при этом следить за техникой. Для этого на маршруте выставлены 10 контролёров. Это лыжная трасса парка, всего 1 круг, можно постараться и пройти правильно.

Контролёров поставили не зря. Первые студенты буквально добежали до финиша, преодолев дистанцию всего за 11 минут и 36 секунд. Но их результат судьи аннулировали. Участники из числа пенсионеро были недовольны своими молодыми соперниками.

- Они просто ходят и палки таскают, а в скандинавской ходьбе нужно двигаться по правилам, - отмечает участница соревнования Нина ГУДКОВСКАЯ. - Молодёжь палками не работает. Рука должна быть согнута в локте на 90 градусов, палки и ноги должны чередоваться, вдох через нос, выдох через рот. Этот вид спорта помогает поддерживать здоровье, а если просто пробежать 2 км, то эффекта особого не будет.

Как отмечают гулявшие в парке местные жители, за день до соревнований асфальтированные тропинки в парке очистили от снега. Однако участникам соревнования трасса лёгкой не показалась.

- Скандинавской ходьбой занимаюсь всего несколько недель, для здоровья полезно, - рассказала "НГ" 64-летняя участница соревнования Татьяна ЗИНЯКОВА. - Немножко устала на дистанции. Я стартовала хорошо, старалась не отстать от лидеров среди молодёжи, но когда поднималась в гору, пришлось уступить им лидерство. Главное - я не замёрзла, даже жарко, поэтому куртку чуть расстегнула.

Татьяна Зинякова пришла на финиш первой среди возрастных участников. Так она отпраздновала свой день рождения.

Призовые места среди мужчин достались студентам индустриально-педагогического колледжа. Бронза у Дмитрия Котлячкова с результатом 13 минут 52 секунды, серебро у Анатолия Руднева, он отстал всего на 2 секунды. Чемпионом с результатом 13 минут 40 секунд стал студент 3-го курса Арман ЖУНУСОВ. Скандинавской ходьбой он до этого не занимался.

Арман Жунусов (под номером 136) пришел первым, а его друг  Анатолий Руднев (под номером 20) стал вторым

- Учусь на тренера по гиревому спорту, заканчиваю колледж в этом году, - рассказал Арман. - Тяжело было держать темп. Хорошо, что я пришёл с другом, он лыжник, помог не сдаться и не отстать. На полпути я хотел уже сбавить темп, видел, что есть ребята, которые ушли вперёд. А когда мне сказали, что я лидер соревнования, был приятно удивлён. Я утром всегда выхожу на пробежку, поэтому был готов к этой дистанции.

Третье место среди девушек досталось студентке индустриально-педагогического колледжа Анне Варанкиной, её результат 16 минут и 30 секунд. Оставшиеся места разделили студентки колледжа бытсервиса. Серебро у Виктории Шакун с результатом 16 минут и 20 секунд, золото у Людмилы Тимочко - 16 минут и 15 секунд.

Всем участникам на преодоление дистанции понадобилось около 30 минут. На финише им вручили грамоты и оставили в качестве подарка выданные палки для скандинавской ходьбы. Лидерам соревнований дополнительно достались термокружки. Но больше всего участники обрадовались горячему чаю и выпечке.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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§ Victor Yang
Re: Два километра с палками - чемпионов состязания по...
Victor Yang


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Сообщений: 12190
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.11.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Они просто ходят и палки таскают, а в скандинавской ходьбе нужно двигаться по правилам, - отмечает участница соревнования Нина ГУДКОВСКАЯ.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36912

Я и пенсионеров часто вижу - еле-еле палками земли касаются. В таком "спорте" смысла никакого - палкой нужно отталкиваться, как на лыжах, и максимально заводить назад - тогда действительно многие мышцы работают. На видео у многих участников получается ходьба с палками в руках.
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