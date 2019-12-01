Аркадий ДЕНИСОВ: Слово и дело

Эта тема обречена быть актуальной на ближайшие годы, потому что одно дело - говорить об открытости на каждом совещании, совсем другое - превращать разговоры в практические шаги. Здесь пока примеров немного, но они все же есть.

С приходом в департамент полиции (ДП) генерала Бекета Айтмагамбетова чаще стали проводиться совещания с приглашением общественников, многократно выросло число дней приема граждан по личным вопросам, допущены посторонние в святая святых ведомства: конкурсную и аттестационную комиссии. О работе последней хочется поразмышлять с точки зрения неравнодушного дилетанта.

Плановые аттестации для всех сотрудников проводятся один раз в 3 года. Этот срок позволяет составить полное представление о теоретической и практической подготовке работника ДП, его моральных качествах, ответственности и физической форме. По сумме перечисленных требований делается один из четырех выводов: 1 - годен к работе и рекомендуется на повышение по службе; 2 - соответствует занимаемой должности; 3 - подлежит повторной аттестации через полгода; 4 - подлежит понижению в должности и рекомендуется к увольнению из системы.

Из опыта личного участия в комиссии сложилась весьма пестрая картина. Большинство сотрудников слабовато знает руководящие документы, те же УК, ГК, КПК, не говоря уже о Дорожной карте по реформе МВД и Послании президента РК. Немало сотрудников с лишним весом и тройкой по физической подготовке. Как они будут действовать в экстремальной ситуации, большой вопрос. Ведь каждый житель вправе ожидать помощи и защиты от человека в полицейской форме при нападении бандита или хулигана. И его не интересует, что это не опер или омоновец, а, скажем, криминалист или финансист. Не исключено, что пострадавший может услышать в ответ на обращение: «Извините, у меня рабочий день закончился».

А я вспоминаю два конкретных случая из жизни. В Баку из узкой улочки вылетает худющий мужик, за ним, колыхая отвисшим животом, выползает догоняющий в форме полицейского. Расстояние между ними росло с каждой секундой, шансов догнать убегающего не было никаких. Через неделю - аналогичный случай в Риге. Из-под арки выбежал мужичок, за ним, демонстрируя прекрасную технику спринтерского бега, устремился молодой лейтенант, на ходу расстегивая кобуру пистолета. Оба скрылись в ближнем сквере, а через минуту коп вышел из кустов, ведя задержанного в наручниках. Так что техника техникой, а роль физической готовности никто не отменял и вряд ли когда отменит.

Замечу, что председатель комиссии, полковник Ардак Ынтыкбаев, человек с хорошо развитым чувством юмора, все замечал и реагировал соответственно. Некоторых аттестуемых хвалил, многих стыдил и предлагал не позорить ряды доблестной полиции. Наверное, такая встряска была просто необходима. И только сотрудники СОБРа произвели очень благоприятное впечатление - все имели отличные оценки и внешне соответствовали понятию «физически подготовленный человек». Но это исключение из общей картины.

А мне подумалось, что надо заглянуть на занятия по физподготовке, чтобы понять, откуда среди сотрудников столько слабаков и кто им ставит зачет.