ХК "Горняк" поднялся на 7-ю строчку таблицы чемпионата РК после матчей с "Бейбарысом"
vk.com/hc_gornyak_kz
В рамках чемпионата РК по хоккею рудненский клуб 26-27 ноября сыграл в Атырау с местным "Бейбарысом". Первый матч завершился со счётом 1:2 в пользу команды Евгения Зиновьева. Рудненский клуб одержал четвертую победу кряду, сообщает пресс-служба "Горняка".
Счёт открыл форвард гостей Михаил Качулин. Нападающий первого звена рудненского клуба отличился на 24-й минуте матча, воспользовавшись точной передачей Станислава Зинченко. Спустя 5 минут Артёма Микушина огорчил Тимур Равилов - 0:2.
Усилий хозяев хватило лишь на гол Дениса Макарова, которого было недостаточно для перевода матча в овертайм.
«Бейбарыс» (Атырау) - «Горняк» (Рудный) 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
0:1 - Качулин (Зинченко) - 23:18
0:2 - Равилов (Жилин, Вудуньян) - 28:10 ГБ
1:2 - Макаров (Митряков, Савенков) - 53:43
Вратари: Микушин (00:00 - 59:34) - Грязнов
Броски: 36:22 (15:8, 8:8, 13:6)
Штраф: 12:14 (2:4, 6:6, 4:4)
Во второй встрече «Горняк» проиграл «Бейбарысу» по буллитам, прервав свою победную серию из 4-х матчей. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.
Рудничане вышли вперёд на 10-й минуте после точного броска в исполнении Владислава Бухаршина. Во втором периоде форвард хозяев Евгений Дерябин сравнял счёт. На 25-й минуте Оскар Юлбарисов, реализовав большинство вновь выводит рудничан вперед.
Атырауский клуб сумел восстановить равновесие на 55-й минуте благодаря точному броску Ивана Кучина.
Дополнительное время победителя не выявило, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне атырауского клуба.
«Бейбарыс» (Атырау) - «Горняк» (Рудный) 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 - Бухаршин (Катков, Субботин) - 09:05
1:1 - Дерябин (Филонов, Иванов) - 20:38
1:2 - Юлбарисов (Щанкин, Харькин) - 24:51 ГБ
2:2 - Кучин (Куликов, Смирнов) - 54:59
3:2 - Дерябин - 65:00 ПБ
Вратари: Волошин - Грязнов
Броски: 45 - 41 (10 - 16, 15 - 6, 14 - 11, 3 - 3, 3 - 5)
Штраф: 46 - 26 (2 - 14, 6 - 4, 2 - 2, 36 - 6, 0 - 0)
Чемпионат Казахстана
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|116—47
|72
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|30
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|1
|0
|2
|6
|89—50
|66
|3
|30
|19
|1
|0
|1
|1
|8
|107—60
|61
|4
|30
|16
|1
|2
|1
|2
|8
|89—64
|57
|5
|30
|13
|3
|3
|2
|0
|9
|109—71
|53
|6
|30
|11
|0
|1
|1
|2
|15
|77—78
|38
|7
|30
|9
|1
|3
|2
|1
|14
|67—87
|38
|8
|28
|10
|2
|0
|1
|2
|13
|69—73
|37
|9
|28
|7
|3
|2
|0
|2
|14
|61—81
|33
|10
|28
|6
|3
|0
|2
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|16
|58—90
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|38—179
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