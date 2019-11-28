ХК "Горняк" поднялся на 7-ю строчку таблицы чемпионата РК после матчей с "Бейбарысом"

В рамках чемпионата РК по хоккею рудненский клуб 26-27 ноября сыграл в Атырау с местным "Бейбарысом". Первый матч завершился со счётом 1:2 в пользу команды Евгения Зиновьева. Рудненский клуб одержал четвертую победу кряду, сообщает пресс-служба "Горняка".

Счёт открыл форвард гостей Михаил Качулин. Нападающий первого звена рудненского клуба отличился на 24-й минуте матча, воспользовавшись точной передачей Станислава Зинченко. Спустя 5 минут Артёма Микушина огорчил Тимур Равилов - 0:2.

Усилий хозяев хватило лишь на гол Дениса Макарова, которого было недостаточно для перевода матча в овертайм.

«Бейбарыс» (Атырау) - «Горняк» (Рудный) 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)



0:1 - Качулин (Зинченко) - 23:18

0:2 - Равилов (Жилин, Вудуньян) - 28:10 ГБ

1:2 - Макаров (Митряков, Савенков) - 53:43



Вратари: Микушин (00:00 - 59:34) - Грязнов

Броски: 36:22 (15:8, 8:8, 13:6)

Штраф: 12:14 (2:4, 6:6, 4:4)

Во второй встрече «Горняк» проиграл «Бейбарысу» по буллитам, прервав свою победную серию из 4-х матчей. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.

Рудничане вышли вперёд на 10-й минуте после точного броска в исполнении Владислава Бухаршина. Во втором периоде форвард хозяев Евгений Дерябин сравнял счёт. На 25-й минуте Оскар Юлбарисов, реализовав большинство вновь выводит рудничан вперед.

Атырауский клуб сумел восстановить равновесие на 55-й минуте благодаря точному броску Ивана Кучина.

Дополнительное время победителя не выявило, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне атырауского клуба.



«Бейбарыс» (Атырау) - «Горняк» (Рудный) 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)



0:1 - Бухаршин (Катков, Субботин) - 09:05

1:1 - Дерябин (Филонов, Иванов) - 20:38

1:2 - Юлбарисов (Щанкин, Харькин) - 24:51 ГБ

2:2 - Кучин (Куликов, Смирнов) - 54:59

3:2 - Дерябин - 65:00 ПБ



Вратари: Волошин - Грязнов

Броски: 45 - 41 (10 - 16, 15 - 6, 14 - 11, 3 - 3, 3 - 5)

Штраф: 46 - 26 (2 - 14, 6 - 4, 2 - 2, 36 - 6, 0 - 0)

Чемпионат Казахстана

и в во вб пб по п ш о 1 Арлан 29 23 0 0 1 2 3 116—47 72 2 Алматы 30 20 1 1 0 2 6 89—50 66 3 Алтай-Торпедо 30 19 1 0 1 1 8 107—60 61 4 Иртыш 30 16 1 2 1 2 8 89—64 57 5 Бейбарыс 30 13 3 3 2 0 9 109—71 53 6 Актобе 30 11 0 1 1 2 15 77—78 38 7 Горняк 30 9 1 3 2 1 14 67—87 38 8 Темиртау 28 10 2 0 1 2 13 69—73 37 9 Кулагер 28 7 3 2 0 2 14 61—81 33 10 Хумо-2 28 6 3 0 2 1 16 58—90 27 11 Астана 29 0 0 0 1 0 28 38—179 1

Фото из официальной группы ХК "Бейбарыс" ВКонтакте