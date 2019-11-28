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Смейся-смейся, закон бумеранга никто не отменял, я тоже однажды посмеюсь над тобой,
28.11.19 17:45
alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Victor Yang: и есть спреды - они для легкого мазанья и были разработаны. спреды большинство жесткие, им так легче "Маслом" прикидываться, и названия у них крестьянка, станичное... а...
28.11.19 17:35
Lex
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
сразу видно, что руководство города самое серьёзное и именно на такое руководство нужно равняться!
28.11.19 17:16
kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Victor Yang: Как бы тебе объяснить... Молоко-то тоже обрабатывают! Вот не поверишь я это знаю. А сколь литров нужно молока,чёб сделать 1 кг масла? Вот именно,канадец ест пальмовое фуфло. :lol: ...
28.11.19 17:12
crayfish_xD
Отсутствие пешеходного перехода по дороге в школу
Здравствуйте. Ответ добавили ниже в комментарии
28.11.19 17:05
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ХК "Горняк" поднялся на 7-ю строчку таблицы чемпионата РК после матчей с "Бейбарысом"

vk.com/hc_gornyak_kz

28 ноября 2019, 15:18 |  Спорт

В рамках чемпионата РК по хоккею рудненский клуб 26-27 ноября сыграл в Атырау с местным "Бейбарысом". Первый матч завершился со счётом 1:2 в пользу команды Евгения Зиновьева. Рудненский клуб одержал четвертую победу кряду, сообщает пресс-служба "Горняка".

Счёт открыл форвард гостей Михаил Качулин. Нападающий первого звена рудненского клуба отличился на 24-й минуте матча, воспользовавшись точной передачей Станислава Зинченко. Спустя 5 минут Артёма Микушина огорчил Тимур Равилов - 0:2.

Усилий хозяев хватило лишь на гол Дениса Макарова, которого было недостаточно для перевода матча в овертайм.

«Бейбарыс» (Атырау) - «Горняк» (Рудный) 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

0:1 - Качулин (Зинченко) - 23:18
0:2 - Равилов (Жилин, Вудуньян) - 28:10 ГБ
1:2 - Макаров (Митряков, Савенков) - 53:43

Вратари: Микушин (00:00 - 59:34) - Грязнов
Броски: 36:22 (15:8, 8:8, 13:6)
Штраф: 12:14 (2:4, 6:6, 4:4)

Во второй встрече «Горняк» проиграл «Бейбарысу» по буллитам, прервав свою победную серию из 4-х матчей. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.

Рудничане вышли вперёд на 10-й минуте после точного броска в исполнении Владислава Бухаршина. Во втором периоде форвард хозяев Евгений Дерябин сравнял счёт. На 25-й минуте Оскар Юлбарисов, реализовав большинство вновь выводит рудничан вперед.

Атырауский клуб сумел восстановить равновесие на 55-й минуте благодаря точному броску Ивана Кучина.

Дополнительное время победителя не выявило, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне атырауского клуба.

«Бейбарыс» (Атырау) - «Горняк» (Рудный) 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 - Бухаршин (Катков, Субботин) - 09:05
1:1 - Дерябин (Филонов, Иванов) - 20:38
1:2 - Юлбарисов (Щанкин, Харькин) - 24:51 ГБ
2:2 - Кучин (Куликов, Смирнов) - 54:59
3:2 - Дерябин - 65:00 ПБ

Вратари: Волошин - Грязнов
Броски: 45 - 41 (10 - 16, 15 - 6, 14 - 11, 3 - 3, 3 - 5)
Штраф: 46 - 26 (2 - 14, 6 - 4, 2 - 2, 36 - 6, 0 - 0)

Чемпионат Казахстана

  иввовбпбпопшо
1 Арлан 29 23 0 0 1 2 3 116—47 72
2 Алматы 30 20 1 1 0 2 6 89—50 66
3 Алтай-Торпедо 30 19 1 0 1 1 8 107—60 61
4 Иртыш 30 16 1 2 1 2 8 89—64 57
5 Бейбарыс 30 13 3 3 2 0 9 109—71 53
6 Актобе 30 11 0 1 1 2 15 77—78 38
7 Горняк 30 9 1 3 2 1 14 67—87 38
8 Темиртау 28 10 2 0 1 2 13 69—73 37
9 Кулагер 28 7 3 2 0 2 14 61—81 33
10 Хумо-2 28 6 3 0 2 1 16 58—90 27
11 Астана 29 0 0 0 1 0 28 38—179 1

Фото из официальной группы ХК "Бейбарыс" ВКонтакте
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