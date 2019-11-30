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Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию
30 ноября 2019, 11:11 | Общество
Региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции в Атибайе экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца, передают "РИА Новости".
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Paulo Lopes / ZUMA / Global Look Press)
"Комиссия 4 федерального регионального суда единогласным решением подтвердила обвинительный приговор экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве по обвинениям в пассивной коррупции и отмыванию денег в рамках дела Атибайя. Наказание составит 17 лет, 1 месяц и 10 дней лишения свободы", - говорится в сообщении суда в Twitter.
Ранее федеральный суд Куритибы постановил освободить из-под стражи Лулу да Силву, отбывавшего с апреля 2018 года наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег, изменив нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции.
Как сообщают СМИ, решение суда об увеличении срока наказания будет приравнено к приговору во второй инстанции, что позволяет экс-президенту оставаться на свободе до исчерпания всех юридических способов защиты от уголовного преследования.
Таким образом, Лула да Силва получил уже второй приговор во второй судебной инстанции по обвинениям в коррупции. Ранее его признали виновным по другому делу, назначив наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
a.radikal.ru
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Перевёл во флуд, если что, А то как то не туда пошли прям! :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
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Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Здесь этого добра много. Это не те ли тайские салоны, Лили? ;-)
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
elektron: Пусть к нам приезжают. получат направленный на что то конкретно профессиональный массаж, дешевле Массаж он и в Кустанае есть,но дома у меня элементарно нет времени.