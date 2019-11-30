Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию

30 ноября 2019, 11:11 |  Общество

Региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции в Атибайе экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца, передают "РИА Новости".

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Paulo Lopes / ZUMA / Global Look Press)

"Комиссия 4 федерального регионального суда единогласным решением подтвердила обвинительный приговор экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве по обвинениям в пассивной коррупции и отмыванию денег в рамках дела Атибайя. Наказание составит 17 лет, 1 месяц и 10 дней лишения свободы", - говорится в сообщении суда в Twitter.

Ранее федеральный суд Куритибы постановил освободить из-под стражи Лулу да Силву, отбывавшего с апреля 2018 года наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег, изменив нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции.
Как сообщают СМИ, решение суда об увеличении срока наказания будет приравнено к приговору во второй инстанции, что позволяет экс-президенту оставаться на свободе до исчерпания всех юридических способов защиты от уголовного преследования.
 
Таким образом, Лула да Силва получил уже второй приговор во второй судебной инстанции по обвинениям в коррупции. Ранее его признали виновным по другому делу, назначив наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.11.19 12:55 Эмоциональный пост о поборах в школе стал причиной дискуссии в Казнете
30.11.19 10:39 О состоянии попавших в больницу учеников костанайской школы "Озат" сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг
30.11.19 09:16 Избиение пенсионера водителем Lexus: назначена новая экспертиза
29.11.19 22:37 Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18 учеников госпитализированы, один в реанимации
29.11.19 20:01 «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
29.11.19 19:18 Теперь аким, подчиненный которого попался на коррупции, должен подать в отставку - закон об ответственности руководителей разъяснили в Костанае
29.11.19 18:51 В первый день календарной зимы потеплеет на всей территории Костанайской области
29.11.19 18:24 Деда Мороза "Нашей Газеты" ждут там, где труднее
29.11.19 14:22 Сколько экономит бюджету в год светодиодное уличное освещение в Казахстане
29.11.19 13:15 Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ ACROS
Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.11.19 - 15:43
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 79
Пользователей: 1
Всего: 80

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх