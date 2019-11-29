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Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер: И разве это несущественно в контексте того, о чём говорит г-н Искаков?! Это было бы безусловно существенно в случае существования некоего "серого кардинала" по имени Бауржан...
29.11.19 08:37
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: Считаю сильный поступок, не каждый муж. пола способен. Эта фраза-признание вырвана из контекста. Там все было не так радужно)) сарказм зашкаливал. Не уверен, если это было вообще...
29.11.19 02:55
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: kbkz1980: Товарищи форумчане! Я признаю-это Масло настоящее! Считаю сильный поступок, не каждый муж. пола способен.
29.11.19 02:28
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron: Это то что пальмовое? Хе )) kbkz1980: Товарищи форумчане! Я признаю-это Масло настоящее!
29.11.19 01:20
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Мое масло прошло контрольную закупку Это то что пальмовое? А как колбаса соевая? Когда проверка? :lol: 8-)
29.11.19 01:15
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Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников

29 ноября 2019, 08:39 |  Общество

Большинство казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников в жизнь семьи. Об этом заявили 61% респондентов, принявших участие в Национальном докладе "Казахстанские семьи- 2019", подготовленом ОФ "Институт равных прав и равных возможностей Казахстана", передает zakon.kz.

Фото : сamp.clutch.ua

В него вошли результаты социологических исследований, проведенных с июня по ноябрь в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 14 регионах Казахстана.

41% назвали причиной разводов вседозволенность и отсутствие моральных ограничений. 25,2% указали на легкость процедуры развода.

При этом достаточными основаниями для развода большинство опрошенных назвали отсутствие взаимопонимания (45,7%), супружескую измену указали 45,3%, отсутствие детей – 20,6%.

Опрос также затронул темы насилия. Так, выяснилось, что чаще всего насилие в семье совершается над женщинами (44,2%) и детьми (26,9%), в зону риска входят также пожилые люди (16,6%) и в меньшей степени - мужчины (6,5).

Самое распространенное – это физическое насилия, на него указали 74,8% респондентов, 66,9% подвергаются психологическому насилию, 27,3% - сексуальному.

При этом самой действенной мерой борьбы с насилием казахстанцы считают уголовное наказание. За него высказались 60,6%, 30,7% считают, что можно ограничиться штрафом. За лишение права видеться с членами семьи высказались 24%, за консультации с психологом – 25,8%.

В исследования приняли участие 17 типов семей - многодетные, расширенные, монородительские, семьи, имеющие детей инвалидов и другие. В опросах участвовало городское (62 5%) и сельское (37, 5%) население, разных возрастных групп, этнического состава. 77,6% респондентов - женщины, 22,4%- мужчины.
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