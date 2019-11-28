Чиновников предлагают штрафовать за лишние проверки в школах

Депутаты обеспокоены внеплановыми проверками в школах. Мажилисмены просят Министерство образования и науки рассмотреть и решить этот вопрос, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:zi.dn.ua

"Очень болезненная тема для педагогов. Проверок очень много. Первая часть - это проверки, которые регламентированы законодательством, есть процедура аттестации, профилактические проверки Комитета по контролю в сфере образования МОН, проверки ЧС, санитарно-эпидемиологической службы. Но эти проверки носят более-менее регламентированный характер, регистрируются в органах прокуратуры", - сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании Мажилиса, обсуждая законопроект о статусе педагога.

"Мы знаем, когда они будут проверяться. Но есть много нерегламентированных проверок - местными исполнительными органами, методическими комитетами, управлением образования и так далее. Данная норма позволит нерегламентированные проверки исключить, и, более того, депутатами была предложена норма, чтобы были за это санкции с большими штрафами", - добавил он.

По его словам, даже запланированные проверки проходят очень часто. "Иногда одновременно три-четыре проверки в школе, или одна заканчивается, приходит следующая проверка. Поэтому ко второму чтению законопроекта отработаем по регламентированию частоты проверок и ответственности за эти действия. Проблема очень большая", - сказал Аймагамбетов.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что вопрос требует жесткого регулирования.

"У меня справка Генеральной прокуратуры: в период с 2018 по 2019 годы контрольно-надзорные органы провели в школах почти 10 тысяч проверок, из них 8 тысяч, или 80 процентов - внеплановые проверки. В школах вынужденно выделяют дежурный кабинет для проверяющих. А в некоторые дни - по два-три кабинета. В одно время все ходили вокруг малого и среднего бизнеса. Там навели порядок, и теперь все полностью перекочевали в школы".

"Такого допускать нельзя - десятки тысяч проверок, поэтому в рабочей группе нужно определить сам перечень проверок, который является обязательным, и установить их периодичность. Также надо предусмотреть административную ответственность чиновников за проведение внеплановых проверок. Что это будет, если штраф, то в каком размере, просчитать, определиться, чтобы эта норма заработала", - сказал спикер.

Депутаты Мажилиса одобрили законопроект о статусе педагога в первом чтении.