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alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
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28.11.19 17:35
Lex
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
сразу видно, что руководство города самое серьёзное и именно на такое руководство нужно равняться!
28.11.19 17:16
kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Victor Yang: Как бы тебе объяснить... Молоко-то тоже обрабатывают! Вот не поверишь я это знаю. А сколь литров нужно молока,чёб сделать 1 кг масла? Вот именно,канадец ест пальмовое фуфло. :lol: ...
28.11.19 17:12
crayfish_xD
Отсутствие пешеходного перехода по дороге в школу
Здравствуйте. Ответ добавили ниже в комментарии
28.11.19 17:05
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В Казахстане планируют производить электричество из мусора

28 ноября 2019, 13:27 |  Государство

В Казахстане планируют построить заводы по сжиганию мусора, которые будут вырабатывать электроэнергию. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: elements.envato.com

"Отрасль переработки мусора сегодня является инвестиционно непривлекательной. Понятно, что тарифы в разы поднять невозможно, однако чтобы что-то изменить, нам необходимо привлекать инвестиции и технологии в отрасль. Для этого начата разработка проекта Waste to Energy, который подразумевает сжигание отходов с целью получения электроэнергии с дальнейшей передачей в электрические сети по аналогии с возобновляемыми источниками энергии. Данный проект позволит не только в разы сократить объемы захоронения отходов на полигонах, но и привлечь инвестиции в данное направление", - рассказал Мирзагалиев на правительственном часе в Сенате.

Мирзагалиев сообщил о планах строительства от шести до восьми пилотных мусоросжигательных комплексов. По его словам, это позволит привлечь в мусоросжигательную отрасль не менее 500 миллионов долларов в ближайшие несколько лет.

"Планируется довести долю термической утилизации от общего объема до 30 процентов до 2025 года, что соответствует сегодняшней средней доле в странах Европейского союза. Имеется уже ряд потенциальных инвесторов, готовых развивать сектор переработки отходов в Казахстане. Данные меры позволят сократить расходы бюджета на ликвидацию стихийных свалок, строительство полигонов, а также снизить отрицательное воздействие на экологию, здоровье человека, флору и фауну. При сжигании отходов будут выставляться очень строгие требования в части экологичности соответствующих заводов. Фактически эти заводы можно будет смело назвать "зелеными". Вся Европа таким образом работает", - пояснил министр.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: В Казахстане планируют производить электричество из мусора
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4376
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью поддерживаю идею. Надеюсь, заводы по факту будут соответствовать современным стандартам.
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§ директор пляжа
Re: В Казахстане планируют производить электричество из мусора
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 28.11.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ага, а также камни превращать в золото..
и президента в двух сразу :lol:

Айпады уже хотели производить, деньги кончились??! :lol:
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§ лимон
Re: В Казахстане планируют производить электричество из мусора
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1157
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.11.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сжигать мешки, который производит завод планшетов :lol:
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§ drakon
Re: В Казахстане планируют производить электричество из мусора
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17957
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вам уже несколько лет говорю.
Пока не построите - МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ заводы,
никуда ваш мусор - не денется... :lol: :oops: :-o :-o
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