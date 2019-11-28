В Казахстане планируют производить электричество из мусора
В Казахстане планируют построить заводы по сжиганию мусора, которые будут вырабатывать электроэнергию. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: elements.envato.com
"Отрасль переработки мусора сегодня является инвестиционно непривлекательной. Понятно, что тарифы в разы поднять невозможно, однако чтобы что-то изменить, нам необходимо привлекать инвестиции и технологии в отрасль. Для этого начата разработка проекта Waste to Energy, который подразумевает сжигание отходов с целью получения электроэнергии с дальнейшей передачей в электрические сети по аналогии с возобновляемыми источниками энергии. Данный проект позволит не только в разы сократить объемы захоронения отходов на полигонах, но и привлечь инвестиции в данное направление", - рассказал Мирзагалиев на правительственном часе в Сенате.
Мирзагалиев сообщил о планах строительства от шести до восьми пилотных мусоросжигательных комплексов. По его словам, это позволит привлечь в мусоросжигательную отрасль не менее 500 миллионов долларов в ближайшие несколько лет.
"Планируется довести долю термической утилизации от общего объема до 30 процентов до 2025 года, что соответствует сегодняшней средней доле в странах Европейского союза. Имеется уже ряд потенциальных инвесторов, готовых развивать сектор переработки отходов в Казахстане. Данные меры позволят сократить расходы бюджета на ликвидацию стихийных свалок, строительство полигонов, а также снизить отрицательное воздействие на экологию, здоровье человека, флору и фауну. При сжигании отходов будут выставляться очень строгие требования в части экологичности соответствующих заводов. Фактически эти заводы можно будет смело назвать "зелеными". Вся Европа таким образом работает", - пояснил министр.
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