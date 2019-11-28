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сайлау курманов
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alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Victor Yang: и есть спреды - они для легкого мазанья и были разработаны. спреды большинство жесткие, им так легче "Маслом" прикидываться, и названия у них крестьянка, станичное... а...
28.11.19 17:35
Lex
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сразу видно, что руководство города самое серьёзное и именно на такое руководство нужно равняться!
28.11.19 17:16
kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Victor Yang: Как бы тебе объяснить... Молоко-то тоже обрабатывают! Вот не поверишь я это знаю. А сколь литров нужно молока,чёб сделать 1 кг масла? Вот именно,канадец ест пальмовое фуфло. :lol: ...
28.11.19 17:12
crayfish_xD
Отсутствие пешеходного перехода по дороге в школу
Здравствуйте. Ответ добавили ниже в комментарии
28.11.19 17:05
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Как пожаловаться на переработку, рассказали в Минтруда

28 ноября 2019, 13:01 |  Государство

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, куда жаловаться казахстанцам, если они незаконно перерабатывают, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: elements.envato.com

"Это требование трудового законодательства, чтобы работодатели, в данном случае вы спрашиваете о государственных органах, чтобы они обеспечивали нормальную продолжительность рабочего времени. Есть соответствующие структуры в лице Агентства по государственной службе, есть у нас инспекции по труду, которые осуществляют государственный контроль", - рассказал вице-министр Акмади Сарбасов.

По его словам, министерством проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений Трудового кодекса.

"Совместно с агентством (по делам госслужбы. - Прим.) были выявлены отдельные нарушения, поэтому этот вопрос на контроле. Прежде всего это ответственность непосредственно работодателя и государственного органа. Они должны обеспечивать режим рабочего времени нормальной продолжительности. То есть не более восьми часов в день. Все, что сверх, должно быть сделано по согласованию с самим работником при условии оплаты.

Все остальные режимы недопустимы. Есть административная ответственность в кодексе. Если такое нарушение будет выявлено, то работодатель будет привлечен к ответственности. Они могут жаловаться в государственную инспекцию по труду, которая находится в каждом административном филиале в 17 регионах по стране", - добавил он.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Как пожаловаться на переработку, рассказали в Минтруда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4376
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас переработка почасовая - 150% от зарплаты, без вопросов.
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§ Матвей Запупыркин
Re: Как пожаловаться на переработку, рассказали в Минтруда
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 28.11.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть соответствующие структуры в лице
...
а что так всё размыто и размазано...напишите конкретные адреса и телефоны в каждом регионе...Вам не трудно, а людям поможет..и что указать работодателю, конкретно...на основании чего он не может это делать, и что он должен работнику...если такое имело место быть..если возникает такая ситуация...
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§ Vit
Как пожаловаться на переработку, рассказали в Минтруда
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8615
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.11.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня тоже почасовая переработка. Если отработаю в два раза больше нормы, соответственно зарплата будет в два раза больше) то есть на 200% :-P :lol:
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Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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