Как пожаловаться на переработку, рассказали в Минтруда
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, куда жаловаться казахстанцам, если они незаконно перерабатывают, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: elements.envato.com
"Это требование трудового законодательства, чтобы работодатели, в данном случае вы спрашиваете о государственных органах, чтобы они обеспечивали нормальную продолжительность рабочего времени. Есть соответствующие структуры в лице Агентства по государственной службе, есть у нас инспекции по труду, которые осуществляют государственный контроль", - рассказал вице-министр Акмади Сарбасов.
По его словам, министерством проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений Трудового кодекса.
"Совместно с агентством (по делам госслужбы. - Прим.) были выявлены отдельные нарушения, поэтому этот вопрос на контроле. Прежде всего это ответственность непосредственно работодателя и государственного органа. Они должны обеспечивать режим рабочего времени нормальной продолжительности. То есть не более восьми часов в день. Все, что сверх, должно быть сделано по согласованию с самим работником при условии оплаты.
Все остальные режимы недопустимы. Есть административная ответственность в кодексе. Если такое нарушение будет выявлено, то работодатель будет привлечен к ответственности. Они могут жаловаться в государственную инспекцию по труду, которая находится в каждом административном филиале в 17 регионах по стране", - добавил он.
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