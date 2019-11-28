Плановые учения по борьбе с терроризмом проводят в Костанае

В связи с этим могут быть перекрыты отдельные участки дорог. Учения проводит в районе химзавода Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из архива "НГ"

- Гостей и жителей города просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией, - сообщили в пресс-службе.

Учения будут проводится в течение дня и к вечеру должны завершиться.