Как проверяют вакцины в Казахстане

Глава Наццентра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Арнур Нуртаев гарантирует качество вакцин. Он рассказал обо всех уровнях проверки, которые проходят лекарства, поступающие в казахстанские больницы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В государственном реестре зарегистрировано 64 наименования вакцин. Производители - в первую очередь европейские страны, Бельгия, Франция, Голландия, но также есть вакцины и из США, России, Китая, Индии, Кореи, Израиля. Что касается вопроса качества вакцин в Казахстане, мы проверяем его при регистрации двумя этапами. Первый этап - документальный анализ всего досье, которое поступает на регистрацию. Второй этап – аналитический. То есть проведение лабораторных исследований каждой вакцины, которая идет на регистрацию", - рассказал Арнур Нуртаев на брифинге.

По его словам, на втором этапе проверяются все показатели конкретной вакцины, касающиеся безопасности и качества.

"Наша лаборатория первой в Центральной Азии получила аккредитацию в Европейском директорате по качеству лабораторий. Это означает, что нашим данным доверяют европейские органы здравоохранения", - отметил он.

После регистрации каждая партия вакцины, которая приезжает в Казахстан, проходит обязательную оценку безопасности и качества. Если вакцина закупается через международные организации, то она проходит оценку безопасности качества на уровне ВОЗ.

"Мы подтверждаем, что на сегодняшний день в Казахстане в национальном календаре профилактических прививок все 20 видов вакцин переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Вакцины закупаются на сумму более 28 миллиардов тенге, ими обеспечиваются порядка 370 тысяч детей до одного года", - рассказал Нуртаев.

По его словам, помимо этого, НЦЭЛС проводит еще и постконтроль - следит за побочными реакциями на вакцину у привитых людей.

"На сегодня к нам за полтора года поступило 70 "желтых" карт. То есть 70 данных о побочном действии. Мы активно работаем с врачами, чтобы они всегда заполняли "желтые" карты, чтобы мы могли работать над этими картами. Но хотел бы отметить, что среди этих 70 "желтых" карт нет ни одной карты, которая имела бы серьезный случай побочной реакции", - заверил он.