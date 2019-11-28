Как проверяют вакцины в Казахстане
Глава Наццентра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Арнур Нуртаев гарантирует качество вакцин. Он рассказал обо всех уровнях проверки, которые проходят лекарства, поступающие в казахстанские больницы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: elements.envato.com
"В государственном реестре зарегистрировано 64 наименования вакцин. Производители - в первую очередь европейские страны, Бельгия, Франция, Голландия, но также есть вакцины и из США, России, Китая, Индии, Кореи, Израиля. Что касается вопроса качества вакцин в Казахстане, мы проверяем его при регистрации двумя этапами. Первый этап - документальный анализ всего досье, которое поступает на регистрацию. Второй этап – аналитический. То есть проведение лабораторных исследований каждой вакцины, которая идет на регистрацию", - рассказал Арнур Нуртаев на брифинге.
По его словам, на втором этапе проверяются все показатели конкретной вакцины, касающиеся безопасности и качества.
"Наша лаборатория первой в Центральной Азии получила аккредитацию в Европейском директорате по качеству лабораторий. Это означает, что нашим данным доверяют европейские органы здравоохранения", - отметил он.
После регистрации каждая партия вакцины, которая приезжает в Казахстан, проходит обязательную оценку безопасности и качества. Если вакцина закупается через международные организации, то она проходит оценку безопасности качества на уровне ВОЗ.
"Мы подтверждаем, что на сегодняшний день в Казахстане в национальном календаре профилактических прививок все 20 видов вакцин переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Вакцины закупаются на сумму более 28 миллиардов тенге, ими обеспечиваются порядка 370 тысяч детей до одного года", - рассказал Нуртаев.
По его словам, помимо этого, НЦЭЛС проводит еще и постконтроль - следит за побочными реакциями на вакцину у привитых людей.
"На сегодня к нам за полтора года поступило 70 "желтых" карт. То есть 70 данных о побочном действии. Мы активно работаем с врачами, чтобы они всегда заполняли "желтые" карты, чтобы мы могли работать над этими картами. Но хотел бы отметить, что среди этих 70 "желтых" карт нет ни одной карты, которая имела бы серьезный случай побочной реакции", - заверил он.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 171
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Я больше не бу-уууу-ду! :lol: :lol: А вообще не я это начал, если чоооо)))))) Всё должно быть просто: коррупционный скандал - отставка. Президент уже высказывался на этот счёт и ни...
Полицейские рейды
сайлау курманов: По вашему вопросу. Единственное что могу прокоментирвоать: 1) если есть желание/силы и мотивы (значимая сумма штрафа), то стоит побороться и подать апеляшку и т.д. Но тут...
Полицейские рейды
Цитата--//Так в чем же я виноват, что плохо вижу или я должен был игнорировать других покупателей и выяснять у каждого его возраст?// Значит были и другие покупатели в этот момент? Их преобщали к...
Об излишках энергии у людей
Общественники всякие нужны,одни "озабочены" переименовкой улиц,вторые временем,третьи деревьями,без их неуёмной деятельности скучно было б)
Полицейские рейды
Цитата-//что он держит эрзман нулевку// Что-то я не припоминаю чтоб у Эрзмана было безалкогольное пиво,погуглил тоже ни каких результатов, может новинку завезли,вы точно уверены что это Эрзман...