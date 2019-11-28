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Как проверяют вакцины в Казахстане

28 ноября 2019, 09:56 |  Государство

Глава Наццентра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Арнур Нуртаев гарантирует качество вакцин. Он рассказал обо всех уровнях проверки, которые проходят лекарства, поступающие в казахстанские больницы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: elements.envato.com

"В государственном реестре зарегистрировано 64 наименования вакцин. Производители - в первую очередь европейские страны, Бельгия, Франция, Голландия, но также есть вакцины и из США, России, Китая, Индии, Кореи, Израиля. Что касается вопроса качества вакцин в Казахстане, мы проверяем его при регистрации двумя этапами. Первый этап - документальный анализ всего досье, которое поступает на регистрацию. Второй этап – аналитический. То есть проведение лабораторных исследований каждой вакцины, которая идет на регистрацию", - рассказал Арнур Нуртаев на брифинге.

По его словам, на втором этапе проверяются все показатели конкретной вакцины, касающиеся безопасности и качества.

"Наша лаборатория первой в Центральной Азии получила аккредитацию в Европейском директорате по качеству лабораторий. Это означает, что нашим данным доверяют европейские органы здравоохранения", - отметил он.

После регистрации каждая партия вакцины, которая приезжает в Казахстан, проходит обязательную оценку безопасности и качества. Если вакцина закупается через международные организации, то она проходит оценку безопасности качества на уровне ВОЗ.

 

"Мы подтверждаем, что на сегодняшний день в Казахстане в национальном календаре профилактических прививок все 20 видов вакцин переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Вакцины закупаются на сумму более 28 миллиардов тенге, ими обеспечиваются порядка 370 тысяч детей до одного года", - рассказал Нуртаев.

По его словам, помимо этого, НЦЭЛС проводит еще и постконтроль - следит за побочными реакциями на вакцину у привитых людей.

"На сегодня к нам за полтора года поступило 70 "желтых" карт. То есть 70 данных о побочном действии. Мы активно работаем с врачами, чтобы они всегда заполняли "желтые" карты, чтобы мы могли работать над этими картами. Но хотел бы отметить, что среди этих 70 "желтых" карт нет ни одной карты, которая имела бы серьезный случай побочной реакции", - заверил он.
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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Re: Как проверяют вакцины в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 250
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поймать бы на слове и засудить. У дочки в классе ставили пробу туберкулеза (манту), из 27 человек только у 5 или 6 нормально показало. Остальных отправили проверяться к врачу. Всё нормально и у них по итогу проверки. Ну и что это за проба такая?! У которой погрешность в несколько раз выше целевого результата? Что она показывает и определяет? Что некачественная. Смысл её ставить, если 21-му из 27 всё равно пришлось идти к врачу?

Прививку от туберкулеза поставили и она у детей уже больше месяца нагнаивается и сильно болит. Что-то я не помню у нас таких проблем.
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§ Мурзилка
Re: Как проверяют вакцины в Казахстане
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 28.11.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос: как проверяют вакцины? ответ: никак! ответственность только на родителях.
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§ директор пляжа
Re: Как проверяют вакцины в Казахстане
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 28.11.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
европейские вакцины, европейская директорат по качеству, совпадение?

наша лаборатория первой получила аккредитацию, и чё? да хоть 65й! умник. конкрентно он своим детям бы стал колоть это?

Цитата:
что среди этих 70 "желтых" карт нет ни одной карты, которая имела бы серьезный случай побочной реакции",
это что значит? летальный исход? людям в уши такую дичь льют иной раз..
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