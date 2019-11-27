Форум
Lex
Открытый колодец, полный воды, в микрорайоне Аэропорт в Костанае
Замену "Костанай Су" бы ещё сделать.
27.11.19 17:58
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
У каждого свой стиль и методы работы. У меня вот такие - официальная переписка. Это, пожалуйста, без проблем, хоть с кем - электронная почта, портал. В своём праве, выбрать без навязывания форму...
27.11.19 17:37
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
kbkz1980: Выходит у вас просто личная неприязнь. С чего такой вывод про "личную неприязнь"? Я с ним вообще лично не знаком. И знакомиться вот не хочу, если у меня нет такого желания -...
27.11.19 17:05
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
kbkz1980: kbkz1980 А вообще, что понимаете то под "из-за кустов"? Действия в информационном пространстве, публичные действия - это "из-за кустов" что ли?!))) Ну если так, то у...
27.11.19 16:59
kbkz1980
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер: кстати, уже писал - у меня нет вопросов, ни одного, какие можно было бы решать на приёме Сталкер: не о чем мне там с ними беседы беседовать, не о чем Выходит у вас просто личная...
27.11.19 16:54
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

27 ноября 2019, 17:26 |  Общество

Ярмарка пройдет в субботу, 30 ноября, на территории крытого павильона по пр. Абая, 34 (район ТД "Емшан"). Начало ярмарки в 9 часов.

Фото из архива "НГ"

- Общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн, - сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ. - По заявке мы выделяем 40 тонн, но, как показывает практика, раскупить все объёмы у населения не получается. Поэтому мы предоставим к утру 20 тонн, а потом, по мере необходимости, будем дополнительно подвозить продукты. К утру на ярмарку мы предоставим 5 тонн говядины, 5 тонн муки первого сорта, 2 тонны масла растительного, по тонне моркови, лука и капусты, тонну макарон, до 3 тонн картофеля. По тонне риса и гречки расфасуем по мешкам весом 2 кг и 5 кг. Также предоставим не менее 150 000 яиц.

В отделе сельского хозяйства акимата Костаная "НГ" предоставили рекомендуемые цены:

Наименование продукции

Рекомендуемые цены, тенге

говядина

1350-1500 за кг

свинина

1150-1300 за кг

баранина

1300-1500 за кг

конина

1500-1700 за кг

мясо птицы (куры)

750-850 за кг

колбаса вареная

900-1000 за кг

колбаса полукопченая

1100-1600 за кг

молоко 1,5-2,5%

210 за литр

масло сливочное

1000-1600 за кг

масло СПРЭД

500 за кг

яйцо С-1

230 за десяток

макаронные изделия

165 за кг

мука высший сорт

140-150 за кг

мука первый сорт

99-125 за кг

сахар

150 за кг

мед

1500 за кг

рис

290 за кг

масло растительное

330-390 за литр

картофель

70 за кг

морковь

75 за кг

лук

70 за кг

капуста

90 за кг

свекла

70 за кг



Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.11.19 16:08 Осадки маловероятны - прогноз погоды в Костанае и области
27.11.19 14:44 Куда уходят деньги на воду, рассказали в Счетном комитете
27.11.19 13:23 Попыткой поднять рейтинг Токаева объяснил эксперт снятие с должности акима Тараза
27.11.19 12:52 Письма Деду Морозу продолжают поступать в редакцию "НГ"
27.11.19 10:38 Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
26.11.19 20:37 Пять чемпионов из области и ни одного из Костаная - итоги республиканского турнира по боксу
26.11.19 17:58 «Мы еще много интересного узнаем об этом следствии» - Василий Розинов на допросе в суде
26.11.19 17:34 МНЭ: Повышение ставки акциза не означает, что цена на бензин обязательно повысится
26.11.19 16:14 Три реанимобиля передали подстанции скорой неотложной помощи Рудного
26.11.19 14:54 Выговор за пожар в Доме культуре получил заместитель акима Карабалыкского района

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
11 % 11.6%
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
10 % 10.5%
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
15 % 15.8%
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
62 % 62.1%
Проголосовало: 190

Сейчас на сайте
Гостей: 111
Пользователей: 1
Всего: 112

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх