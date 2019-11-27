Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Ярмарка пройдет в субботу, 30 ноября, на территории крытого павильона по пр. Абая, 34 (район ТД "Емшан"). Начало ярмарки в 9 часов.
Фото из архива "НГ"
- Общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн, - сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ. - По заявке мы выделяем 40 тонн, но, как показывает практика, раскупить все объёмы у населения не получается. Поэтому мы предоставим к утру 20 тонн, а потом, по мере необходимости, будем дополнительно подвозить продукты. К утру на ярмарку мы предоставим 5 тонн говядины, 5 тонн муки первого сорта, 2 тонны масла растительного, по тонне моркови, лука и капусты, тонну макарон, до 3 тонн картофеля. По тонне риса и гречки расфасуем по мешкам весом 2 кг и 5 кг. Также предоставим не менее 150 000 яиц.
В отделе сельского хозяйства акимата Костаная "НГ" предоставили рекомендуемые цены:
|
Наименование продукции
|
Рекомендуемые цены, тенге
|
говядина
|
1350-1500 за кг
|
свинина
|
1150-1300 за кг
|
баранина
|
1300-1500 за кг
|
конина
|
1500-1700 за кг
|
мясо птицы (куры)
|
750-850 за кг
|
колбаса вареная
|
900-1000 за кг
|
колбаса полукопченая
|
1100-1600 за кг
|
молоко 1,5-2,5%
|
210 за литр
|
масло сливочное
|
1000-1600 за кг
|
масло СПРЭД
|
500 за кг
|
яйцо С-1
|
230 за десяток
|
макаронные изделия
|
165 за кг
|
мука высший сорт
|
140-150 за кг
|
мука первый сорт
|
99-125 за кг
|
сахар
|
150 за кг
|
мед
|
1500 за кг
|
рис
|
290 за кг
|
масло растительное
|
330-390 за литр
|
картофель
|
70 за кг
|
морковь
|
75 за кг
|
лук
|
70 за кг
|
капуста
|
90 за кг
|
свекла
|
70 за кг
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