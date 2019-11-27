Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае

Ярмарка пройдет в субботу, 30 ноября, на территории крытого павильона по пр. Абая, 34 (район ТД "Емшан"). Начало ярмарки в 9 часов.

Фото из архива "НГ"

- Общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн, - сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ. - По заявке мы выделяем 40 тонн, но, как показывает практика, раскупить все объёмы у населения не получается. Поэтому мы предоставим к утру 20 тонн, а потом, по мере необходимости, будем дополнительно подвозить продукты. К утру на ярмарку мы предоставим 5 тонн говядины, 5 тонн муки первого сорта, 2 тонны масла растительного, по тонне моркови, лука и капусты, тонну макарон, до 3 тонн картофеля. По тонне риса и гречки расфасуем по мешкам весом 2 кг и 5 кг. Также предоставим не менее 150 000 яиц.

В отделе сельского хозяйства акимата Костаная "НГ" предоставили рекомендуемые цены: