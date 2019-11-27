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Куда уходят деньги на воду, рассказали в Счетном комитете

27 ноября 2019, 14:44 |  Государство

Счетным комитетом выявлен ряд системных проблем, которые сдерживают решение задач по полному обеспечению населения питьевой водой, заявили на парламентских слушаниях в Сенате РК. В числе прочих отрицательных примеров приводилась ситуация со строительством системы транспортировки очищенных вод в Рудном. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Иллюстративное фото stroitelstvoproektirovanie.com

Выступая на парламентских слушаниях на тему: «Водная безопасность Казахстана: состояние, проблемы и рекомендации» в Сенате, председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья ГОДУНОВА заявила:

- Выявлено неэффективное использование бюджетных средств, выделенных на развитие системы водоснабжения и водоотведения. Имеются факты, когда не были достигнуты прямые и конечные результаты бюджетных программ по отдельным инвестиционным проектам либо фактически проекты не были реализованы.

В качестве примера  приводился проект «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном» Костанайской области стоимостью 1,4 млрд тенге, который так и не был реализован. При этом в информации Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области об исполнении указано, что данное мероприятие выполнено, однако фактически за 2017 год объект не принят в эксплуатацию. Следовательно, в отчете предоставлена недостоверная информация, обратила внимание глава Счетного комитета.

В Акмолинской области провалилась программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах», ПСД на реконструкцию четырех сетей водоснабжения в селах  области не разработан  из-за длительного согласования земельного участка с РГП «Жасыл Аймак», через который проходит водовод.

- При строительстве систем водоснабжения не учитывается фактическое потребление воды. Проектная мощность отдельных построенных водопроводов значительно превышает как норму водопотребления на одного жителя сельского населенного пункта, так и фактическое потребление воды населением, - отметила Наталья Годунова.

Более десятка подобных объектов, построенных за счет бюджетных денег, выявлено в Павлодарской области. По четырем проектам превышение составляет от 3,8 до 6,6 раз. В тоже время там же имеются объекты, которые не обеспечивают норму потребления воды того числа людей, которые там проживают.

Есть случаи, когда строительство систем водоснабжения ведется с нарушениями ПСД или вообще без её разработки. Такие факты установлены в Алматинской области.

- Вместе с тем, полагаем, что принятие в этом году поправок в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении ответственности за неэффективное планирование и использование бюджетных средств будет способствовать улучшению ситуации в сфере водного хозяйства и существенно повысит эффективность управления водными ресурсами, - заметила Годунова.

Председатель Сената Дарига НАЗАРБАЕВА призвала сформировать государственный орган, который будет ответственен за вопросы водной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Я считаю, что правительство должно разработать государственную программу по сохранению водных ресурсов республики, куда все эти предложения, рекомендации, наблюдения ученых войдут и найдут свое отражение. И эту государственную программу нужно начинать разрабатывать немедленно, тогда будет системный подход. Вопрос администрирования и регулирования все равно остается на повестке дня. Сегодня наглядно показали, сколько государственных органов и местных исполнительных органов отвечает за вопросы воды, с этим тоже нужно разбираться, - подчеркнула она в ходе правительственного часа в Сенате. - Необходим отдельный уполномоченный орган, который будет заниматься только водой, только водной безопасностью.

Факты, которые приводил Счетный комитет, Назарбаева назвала вопиющими.

- Сколько мы потеряли средств, какой был ущерб нанесен! Ведь нет людей, которые сели за это в тюрьму, которые возместили этот ущерб. Оно все так проходит, потому что вроде как считается, что преступления по вопросам водной безопасности нашего государства не являются серьезными и можно на них не обращать внимания. Поэтому здесь тоже вопрос ответственности, - добавила Дарига Назарбаева.

Председатель Сената Дарига Назарбаева призвала сформировать государственный орган, который будет ответственен за вопросы водной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я считаю, что правительство должно разработать государственную программу по сохранению водных ресурсов республики, куда все эти предложения, рекомендации, наблюдения ученых войдут и найдут свое отражение. И эту государственную программу нужно начинать разрабатывать немедленно, тогда будет системный подход. Вопрос администрирования и регулирования все равно остается на повестке дня. Сегодня наглядно показали, сколько государственных органов и местных исполнительных органов отвечает за вопросы воды, с этим тоже нужно разбираться", - подчеркнула Дарига Назарбаева в ходе правительственного часа в Сенате. "На первых двух слушаниях по водной безопасности мы говорили в рекомендациях о том, что необходим отдельный уполномоченный орган, который будет заниматься только водой, только водной безопасностью. Мы с повестки дня этот вопрос не снимаем. Я не знаю, в каком виде этот госорган будет - агентство или специализированная организация, но это должна быть отдельная организация, которая отвечает только за эти вопросы, несет по ним ответственность и отвечает за свои действия. Ведь все вопиющие факторы, которые приводил Счетный комитет, сколько мы потеряли средств, какой был ущерб нанесен. Ведь нет людей, которые сели за это в тюрьму, которые возместили этот ущерб. Оно все так проходит, потому что вроде как считается, что преступления по вопросам водной безопасности нашего государства не являются серьезными и можно на них не обращать внимания. Поэтому здесь тоже вопрос ответственности", - добавила Дарига Назарбаева. На замену труб в Жезказгане потратили около 400 миллионов, а на ремонт - 1,1 миллиарда тенге По данным Счетного комитета, за 2018 год утечка и неучтенный расход воды составили 218 миллионов кубических метров, а общая сумма потерь из-за изношенности водопроводных сетей достигла 16 миллиардов тенге
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/dariga-nazarbaeva-neobhodim-organ-kotoryiy-zanimatsya-vodoy-385091/
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§ Сабыр
Re: Куда уходят деньги на воду, рассказали в Счетном комитете
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой,ребята,вы копните какую-нибудь шимкентскую или жамбыльскую область! Там на всём и везде такие суммы уходят в никуда! А ведь по боитесь ;-) Потому-что жим/жим. Север всегда был самый честный(сравнительно) и самый менее коррумпированным!
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§ pandit
Re: Куда уходят деньги на воду, рассказали в Счетном комитете
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 27.11.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Село Октябрьское (Казахстанец), 30 лет без воды.
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
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Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
10 % 10.5%
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
15 % 15.8%
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
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