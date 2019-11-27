Куда уходят деньги на воду, рассказали в Счетном комитете

Счетным комитетом выявлен ряд системных проблем, которые сдерживают решение задач по полному обеспечению населения питьевой водой, заявили на парламентских слушаниях в Сенате РК. В числе прочих отрицательных примеров приводилась ситуация со строительством системы транспортировки очищенных вод в Рудном. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Иллюстративное фото stroitelstvoproektirovanie.com

Выступая на парламентских слушаниях на тему: «Водная безопасность Казахстана: состояние, проблемы и рекомендации» в Сенате, председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья ГОДУНОВА заявила:

- Выявлено неэффективное использование бюджетных средств, выделенных на развитие системы водоснабжения и водоотведения. Имеются факты, когда не были достигнуты прямые и конечные результаты бюджетных программ по отдельным инвестиционным проектам либо фактически проекты не были реализованы.

В качестве примера приводился проект «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном» Костанайской области стоимостью 1,4 млрд тенге, который так и не был реализован. При этом в информации Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области об исполнении указано, что данное мероприятие выполнено, однако фактически за 2017 год объект не принят в эксплуатацию. Следовательно, в отчете предоставлена недостоверная информация, обратила внимание глава Счетного комитета.



В Акмолинской области провалилась программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах», ПСД на реконструкцию четырех сетей водоснабжения в селах области не разработан из-за длительного согласования земельного участка с РГП «Жасыл Аймак», через который проходит водовод.



- При строительстве систем водоснабжения не учитывается фактическое потребление воды. Проектная мощность отдельных построенных водопроводов значительно превышает как норму водопотребления на одного жителя сельского населенного пункта, так и фактическое потребление воды населением, - отметила Наталья Годунова.



Более десятка подобных объектов, построенных за счет бюджетных денег, выявлено в Павлодарской области. По четырем проектам превышение составляет от 3,8 до 6,6 раз. В тоже время там же имеются объекты, которые не обеспечивают норму потребления воды того числа людей, которые там проживают.

Есть случаи, когда строительство систем водоснабжения ведется с нарушениями ПСД или вообще без её разработки. Такие факты установлены в Алматинской области.

- Вместе с тем, полагаем, что принятие в этом году поправок в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении ответственности за неэффективное планирование и использование бюджетных средств будет способствовать улучшению ситуации в сфере водного хозяйства и существенно повысит эффективность управления водными ресурсами, - заметила Годунова.

Председатель Сената Дарига НАЗАРБАЕВА призвала сформировать государственный орган, который будет ответственен за вопросы водной безопасности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Я считаю, что правительство должно разработать государственную программу по сохранению водных ресурсов республики, куда все эти предложения, рекомендации, наблюдения ученых войдут и найдут свое отражение. И эту государственную программу нужно начинать разрабатывать немедленно, тогда будет системный подход. Вопрос администрирования и регулирования все равно остается на повестке дня. Сегодня наглядно показали, сколько государственных органов и местных исполнительных органов отвечает за вопросы воды, с этим тоже нужно разбираться, - подчеркнула она в ходе правительственного часа в Сенате. - Необходим отдельный уполномоченный орган, который будет заниматься только водой, только водной безопасностью.

Факты, которые приводил Счетный комитет, Назарбаева назвала вопиющими.

- Сколько мы потеряли средств, какой был ущерб нанесен! Ведь нет людей, которые сели за это в тюрьму, которые возместили этот ущерб. Оно все так проходит, потому что вроде как считается, что преступления по вопросам водной безопасности нашего государства не являются серьезными и можно на них не обращать внимания. Поэтому здесь тоже вопрос ответственности, - добавила Дарига Назарбаева.