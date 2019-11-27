Письма Деду Морозу продолжают поступать в редакцию "НГ"
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В редакцию продолжают поступать письма, адресованные Деду Морозу. Их авторы ждут новогоднего чуда в самом конце декабря. Но в этот раз для одной семьи новогоднее чудо уже случилось.
Когда мы публиковали самые первые письма, среди них было письмо от мамы 4-летней Жании, которой были нужны санки-коляска. После публикации письма очень быстро нашлась помощница Деда Мороза, исполнившая это желание.
Мама Жании, Азиза, сегодня поделилась радостью:
- Здравствуйте, я мама Жании ! После бурного обсуждения нашего письма деду Морозу на странице "НГ" в Инстаграм, мама особенного ребенка Мария, которая сама прошла через многие трудности, не осталась в стороне и подарила нам санки-коляску. Нашим Дедом Морозом и Снегурочкой в одном лице стала именно эта мамочка Мария! Огромное спасибо, Мария! Вы хороший человек с доброй душой! Творите добро, жизнь - бумеранг. Не делите людей на бедных и богатых, больных и здоровых! Просто кому-то помощь нужнее, и нужно поддерживать и помогать. Сегодня помогли мне, завтра по возможности помогу и я!
А тем временем письма продолжают поступать в редакцию. Иногда их авторы еще едва умеют писать и выводят свои письма печатными буквами. Видно, что им тяжело это дается, но это же для Деда Мороза! Вот такое письмо мы получили от 6-летней Дианы. Она ходит в класс предшкольной подготовки и уже не только знает все буквы, но и умеет складывать из них слова.
Если вам непонятно, чего хочет Жания, объясним. Ее новогодняя мечта — игрушечный пони с разноцветной гривой Принцесса Селестия из серии My Little Pony.
Иногда детям не хватает собственных детских сил и терпения и на помощь им приходят взрослые. Тогда письмо получается в такую интересную полосочку, как шарф, который вязали разные мастерицы. У одной ряды получаются плотнее, а у другой реже. Такое полосатое письмо мы получили от 5-летнего Семёна, которому помогала мама. А желание у маленького Сёмы настоящее мальчишечье:
Бывает письмо за ребенка пишут мамы. Так бывает, когда ребенок слишком мал или же болен. За Жансаю писала мама, потому что девочке 5 лет и она инвалид
А сама Жансая приложила к письму собственный рисунок.
Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ». Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.
Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки: щенков, котят, птиц, черепашек, рыбок и даже креветок. А еще, Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!
Телефон редакции: 53-51-51
Электронный адрес: ng@ng.kz
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