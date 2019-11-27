Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские

Мошенники знали, что у пенсионера Владимира Федосеева есть родственники в России, сообщили сегодня, 27 ноября, в пресс-службе ДП Костанайской области. Они позвонили ему на стационарный телефон, представились его родственниками, срочно попросили 800 000 тенге.

Владимир Федосеев и Кайрат Шалгинбаев /Фото ДП Костанайской области

- Позвонила женщина, представилась родственницей из России (такие там есть), - написал на аккаунт "НГ" в Инстаграм внук пенсионара Алексей БОГДАНОВИЧ. - Её было плохо слышно, дедушка подумал, что она попросила денег рассчитаться за мебель (якобы она нигде не может поменять российские рубли). Сказала, что приедет водитель и с ним надо расчитаться. По доверчивости дед отдал часть денег. Сказал, что остальные на карточке.

Злоумышленнику пенсионер передал 680 000 тенге.

- Мужчина, который пришел, сказал: "Зайду позже", - рассказал Богданович. - После обеда дела осенило, что это обман. Он позвонил мне, мы приехали вместе с женой и позвонили в полицию.Пришёл участковый инспектор мы рассказали всю ситуацию. Минут через 15 раздался телефонный звонок. Звонила эта женщина. Спросила, снял дед деньги или нет. Дедушка ответил, что да. Через некоторое время пришел это мужик за деньгами. Дедушка открыл дверь. Мужик зашёл, но почувствовал что-то неладное, оттолкнул деда и побежал. Участковый инспектор кинулся всед за ним. Я за ними выбежал.

Как пояснили в департаменте полиции, в квартиру пенсионера выехал участковый инспектор Северного отдела УП Костаная Кайрат Шалгинбаев. Он составил план задержания мошенников, с которым пенсионер согласился.

"Когда злоумышленник пришел, полицейский и внуки Владимира Павловича находились в другой комнате. Мошенник и пенсионер долго разговаривали, поэтому участковый решил выйти и убедиться, что все в порядке. Тогда «гость» оттолкнул пенсионера и начал убегать. Участковому пришлось бежать за ним в носках по снегу, что ему даже помогло, как скажет потом участковый, без обуви бежать было даже удобнее. Он поймал злоумышленника во дворе", - пояснили в ведомстве.

Женщину, которая звонила пенсионеру, задержали в Астраханском районе Акмолинской области.

Внуки Владимира Федосеева пришли вместе с ним во фронт-офис ДП, чтобы поблагодарить Кайрата Шалгинбаева, и написали благодарственное письмо на имя начальника департамента Бекета Аймагамбетова.

- Я увидел, как полицейский побежал за преступником в носках и без верхней одежды, убедился, что наши полицейские храбрые люди. Огромное спасибо участковому инспектору Кайрату, - сказал в департаменте полиции Алексей Богданович.