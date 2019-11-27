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Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Неужели, дошло? Не переживайте пожалуйста, благодаря Александру и его просьбе, с пониманием отнёсся к нему и уменьшил до 1400 лет.
27.11.19 14:07
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: Право на своё существование оно подтвердило жизнеспособностью Ну пусть себе существует. В книжках например. Где остальным сказкам и место. Ну или где-то еще, но не в симбиозе со светским...
27.11.19 14:05
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: А они идут на это по принуждению ? Такого не слышал Дык люди на работу ходят по принуждению, жизнь заставляет. ))
27.11.19 14:02
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: Пытаться очернить то, что существует дольше любого существующего государственного строя. Религия трансформировалась из одной в другую, постоянный процесс. Как и государства собственно....
27.11.19 14:01
Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: про контрактников А они идут на это по принуждению ? Такого не слышал
27.11.19 13:59
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Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские

27 ноября 2019, 10:38 |  Криминал

Мошенники знали, что у пенсионера Владимира Федосеева есть родственники в России, сообщили сегодня, 27 ноября, в пресс-службе ДП Костанайской области. Они позвонили ему на стационарный телефон, представились его родственниками, срочно попросили 800 000 тенге.

Владимир Федосеев и Кайрат Шалгинбаев /Фото ДП Костанайской области

- Позвонила женщина, представилась родственницей из России (такие там есть), - написал на аккаунт "НГ" в Инстаграм внук пенсионара Алексей БОГДАНОВИЧ. - Её было плохо слышно, дедушка подумал, что она попросила денег рассчитаться за мебель (якобы она нигде не может поменять российские рубли). Сказала, что приедет водитель и с ним надо расчитаться. По доверчивости дед отдал часть денег. Сказал, что остальные на карточке.

Злоумышленнику пенсионер передал 680 000 тенге.

- Мужчина, который пришел, сказал: "Зайду позже", - рассказал Богданович. - После обеда дела осенило, что это обман. Он позвонил мне, мы приехали вместе с женой и позвонили в полицию.Пришёл участковый инспектор мы рассказали всю ситуацию. Минут через 15 раздался телефонный звонок. Звонила эта женщина. Спросила, снял дед деньги или нет. Дедушка ответил, что да. Через некоторое время пришел это мужик за деньгами. Дедушка открыл дверь. Мужик зашёл, но почувствовал что-то неладное, оттолкнул деда и побежал. Участковый инспектор кинулся всед за ним. Я за ними выбежал.

Как пояснили в департаменте полиции, в квартиру пенсионера выехал участковый инспектор Северного отдела УП Костаная Кайрат Шалгинбаев. Он составил план задержания мошенников, с которым пенсионер согласился.

"Когда злоумышленник пришел, полицейский и внуки Владимира Павловича находились в другой комнате. Мошенник и пенсионер долго разговаривали, поэтому участковый решил выйти и убедиться, что все в порядке. Тогда «гость» оттолкнул пенсионера и начал убегать. Участковому пришлось бежать за ним в носках по снегу, что ему даже помогло, как скажет потом участковый, без обуви бежать было даже удобнее. Он поймал злоумышленника во дворе", - пояснили в ведомстве.

Женщину, которая звонила пенсионеру, задержали в Астраханском районе Акмолинской области.

Внуки Владимира Федосеева пришли вместе с ним во фронт-офис ДП, чтобы поблагодарить Кайрата Шалгинбаева, и написали благодарственное письмо на имя начальника департамента Бекета Аймагамбетова.

- Я увидел, как полицейский  побежал  за преступником в носках и без верхней одежды, убедился, что наши полицейские храбрые люди. Огромное спасибо участковому инспектору Кайрату, - сказал в департаменте полиции Алексей Богданович.
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Комментарии к новости
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§ Сабыр
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже что план задержания был неудачным :lol: раз бегал в носках по двору
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§ сайлау курманов
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3282
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.11.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У старого видимо денег куры не клюют, что раздает каждому встречному и заставляет бегать в носках ловить всяких проходимцов
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§ midzhe
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 27.11.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во дед даёт! 680 !
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§ лимон
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1150
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.11.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
доверчивость 80lvl, почему бы не перезвонить если плохо слышно раз речь идёт о такой сумме
мошенники явно из числа знакомых
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§ alex_60
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6191
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.11.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про карточку недавно читал.
женщина оставляет карточку в банкомате и уходит.
следующий за ней кричит вдогонку, карточку забыли.
она я не буду вытаскивать , вы сами вытаскивайте.
упорно не хочет доставать и убегает.
за углом два типа наблюдают.
и если человек достает карту, подходят и начинается развод.
на карте денег было много, ничего не осталось,
твои отпечатки на карте, ты последний ее держал.
деньги давай.
ну как раньше с кошельком разводили.
времена менятся, технологии те же.
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§ Vit
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8603
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.11.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда страшно от всяких мыслей. Интереснно какие мы/я будем в старости? Видел бабульку в цоне, сидела плакала, потеряла пенсионную книжку, удостоверение и не может получить пенсию. Сотрудники спрашивают её, у вас есть дети или кто нибудь, вы только через месяц получите уд идите домой не ждите тут. Она, одна я. Люди подходят кто тыщу, кто две. На вид не бомжовая, нормальная одетая, просто старенькая. :-(
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§ Матвей Запупыркин
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 27.11.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
мошенники явно из числа знакомых

ЯСЕН ПЕНЬ.. кто то их проконсультировал и навёл...а полиционер молодец...
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§ Матвей Запупыркин
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 27.11.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и если человек достает карту, подходят и начинается развод. на карте денег было много

для ЛОХов !!! В БАНКОМАТАХ СТОИТ КАМЕРА..и УВД легко просмотрит ситуацию...и транзакции по карте...если вызвать полицию самим..они сдуются... 8-)
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§ Vit
Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера 800 тысяч тенге, задержали полицейские
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8603
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.11.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
Ну это понятно. Так на то и расчитанно что б нахрапом взять жертву, до полиции Женщина не просто оставляет карту, но и купюру в ячейке. Жертва заберёт. Ну и потом понеслось развод.....
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* директор пляжа
Re: Мошенников, пытавшихся выманить у костанайского пенсионера...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.11.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше Похоже на инсценировку в ток шоу давай поженимся. В целях повышения авторитета!
Ну а если все правда и будет суд, то браво Старлею конечно)
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Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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