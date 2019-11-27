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Сталкер
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27.11.19 00:19
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980: Вы чьих будете? Лили, ну не каждый же может разорваться. :lol: :-P
27.11.19 00:19
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Пять чемпионов из области и ни одного из Костаная - итоги республиканского турнира по боксу

Георгий ГОВОРОВ

26 ноября 2019, 20:37 |  Спорт

Открытый республиканский турнир по боксу среди младших юношей 2006-2007 г. р. проходил в Костанае, в спортзале ФСО «Динамо», с 20-го по 24 ноября. Участников было много - 189 боксёров из 10 областей Казахстана, а также Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Наш регион представляли спортсмены Костаная, Аркалыка, Житикары, Рудного,  Карабалыкского, Камыстинского, Жангельдинского, Наурузумского и Костанайского районов.

Не приехали спортсмены из Туркестанской, Шымкентской, Алматинской и Актюбинской областей. Как пояснио главный судья соревнований Узбек КАЗИН, они готовятся к зональному чемпионату Казахстана.

- Такой турнир среди младших юношей проходит впервые, -отмечает Казин. - Мальчишки только начинают свой спортивный путь. Могу подчеркнуть хорошую подготовку боксёров из Мангистауской области. Из Костаная много неплохих ребят. Сильные команды из Узбекистана и Таджикистана. Хотелось бы, чтобы наши ребята поработали над технико-тактической подготовкой. Физику они натренируют с возрастом, судьи же смотрят на технику и тактику боя. Мальчишки ещё очень эмоциональны. Некоторые из них, когда проигрывают в равном бою, бывает, плачут. Это естественно. Жалко, что в боксе нет ничьих. Удары у них примерно одинаковые, поэтому многие победители имеют совсем небольшой отрыв от соперников.

Шестиклассник Карим ШАРОВСКИЙ живет в п. Элеватор вблизи Житикары. На этом турнире выступает в весовой категории 40 кг. Заниматься боксом начал год назад.

Карим Шаровский (в красном) выступал в весовой категории 40 кг 

- Родители друга хотели отдать его на бокс, я подумал и пошёл вместе с ним, - вспоминает Карим. - За год выучил много ударов. Тренируюсь 3 раза в неделю по 2-3 часа в неделю. Стараюсь обычно попадать в голову соперника, но чаще бью в живот. Я и на тренировках отрабатываю удары в печень. Мой коронные удары - слева в живот и справа в голову.

Для младших юношей немного подкорректировали правила. На бой у них есть 3 раунда по 1,5 минуты, тогда как у старших юношей раунды длятся 2 минуты, у профессионалов - 3 минуты. Хотя и среди младших ребят уже есть кандидаты в мастера спорта.

Судья Сайфиддин СУЛТАНОВ приехал в Костанай из Согдинской области Таджикистана, преодолел 2 000 км. Он отмечает, что «боксёры из Узбекистана работают в силовом стиле, казахстанцы на ногах хорошо двигаются, а таджикиские боксёры учатся у казахов и узбеков»,

- Мы привезли из Таджикистана 9 боксёров, 5 из них впервые поехали на турнир за границу, - рассказал «НГ» Султанов. - Ребят отбирали на чемпионате области, в Костанае мы подготовимся и 3 декабря будем выступать на республиканском чемпионате Таджикистана.

Как подчеркнул Узбек Казин, на этом турнире основная задача судей - следить, чтобы у боксёров не было травм. Но бокс - не самый безобидный вид спорта, поэтому уследить получается не всегда. Ученик 6 класса СШ № 1 Рудного Алишер ЖУЛАМАНОВ победил своего соперника из Костаная в весовой категории 43 кг, но тот в очень агрессивной атаке успел так ударить по носу Алишера, что потекла кровь.

Алишер Жуламанов (в синем) победил в весовой категории 43 кг

- Бой прошёл трудно, я старался быть его сильнее и победил, - прокомментировал поединок Алишер. - В перерывах тренер говорил мне бить точнее и не набрасываться на соперника. Он мне посоветовал бить левой рукой в бок, потом два прямых удара и встречный. Всё получилось, кроме последнего удара. Перед выходом на ринг нервничаю, но я смотрю на противника суровым взглядом и это срабатывает.

Из 18 победителей этого турнира только 5 - из Костанайской области: в весовой категории 35 кг Богдан Чалдых из Карабалыкского района и Нурдаулет Зейнолла из Наурузумского района, рудничане Алишер Жуламанов (43 кг)  и Денис Кучер (49 кг), а также Искандер Идрис из Житикары в весе 70 кг. 

Победители турнира

Боксёр

Весовая категория

Регион

Агынбай Баж

33 кг

Павлодарская область

Богдан Чалых

35 кг

Карабалыкский район

Нурдаулет Зейнолла

35 кг

Наурузумский район

Мади Хамза

37 кг

Алматы

Нуржан Опысбай

40 кг

Мангистауская область

Альнур Толеубек

40 кг

Нур-Султан

Ернур Пернебек

43 кг

Акмолинская область

Алишер Жуламанов

43 кг

Рудный

Марат Сайфудинов

46 кг

Сатпаев

Ансар Базарбаев

46 кг

Акмолинская область

Денис Кучер

49 кг

Рудный

Яссин Бостан

52 кг

Мангистауская область

Нурлан Сагындык

55 кг

Мангистауская область

Адиль Касымов

58 кг

Павлодарская область

Мадияр Серимов

61 кг

Павлодарская область

Нуртэлек Абай

64 кг

Мангистауская область

Искандер Идрис

70 кг

Житикара

Таннур Серэк

+70 кг

Нур-Султан

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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