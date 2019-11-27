Пять чемпионов из области и ни одного из Костаная - итоги республиканского турнира по боксу
Георгий ГОВОРОВ
Открытый республиканский турнир по боксу среди младших юношей 2006-2007 г. р. проходил в Костанае, в спортзале ФСО «Динамо», с 20-го по 24 ноября. Участников было много - 189 боксёров из 10 областей Казахстана, а также Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Наш регион представляли спортсмены Костаная, Аркалыка, Житикары, Рудного, Карабалыкского, Камыстинского, Жангельдинского, Наурузумского и Костанайского районов.
Не приехали спортсмены из Туркестанской, Шымкентской, Алматинской и Актюбинской областей. Как пояснио главный судья соревнований Узбек КАЗИН, они готовятся к зональному чемпионату Казахстана.
- Такой турнир среди младших юношей проходит впервые, -отмечает Казин. - Мальчишки только начинают свой спортивный путь. Могу подчеркнуть хорошую подготовку боксёров из Мангистауской области. Из Костаная много неплохих ребят. Сильные команды из Узбекистана и Таджикистана. Хотелось бы, чтобы наши ребята поработали над технико-тактической подготовкой. Физику они натренируют с возрастом, судьи же смотрят на технику и тактику боя. Мальчишки ещё очень эмоциональны. Некоторые из них, когда проигрывают в равном бою, бывает, плачут. Это естественно. Жалко, что в боксе нет ничьих. Удары у них примерно одинаковые, поэтому многие победители имеют совсем небольшой отрыв от соперников.
Шестиклассник Карим ШАРОВСКИЙ живет в п. Элеватор вблизи Житикары. На этом турнире выступает в весовой категории 40 кг. Заниматься боксом начал год назад.
Карим Шаровский (в красном) выступал в весовой категории 40 кг
- Родители друга хотели отдать его на бокс, я подумал и пошёл вместе с ним, - вспоминает Карим. - За год выучил много ударов. Тренируюсь 3 раза в неделю по 2-3 часа в неделю. Стараюсь обычно попадать в голову соперника, но чаще бью в живот. Я и на тренировках отрабатываю удары в печень. Мой коронные удары - слева в живот и справа в голову.
Для младших юношей немного подкорректировали правила. На бой у них есть 3 раунда по 1,5 минуты, тогда как у старших юношей раунды длятся 2 минуты, у профессионалов - 3 минуты. Хотя и среди младших ребят уже есть кандидаты в мастера спорта.
Судья Сайфиддин СУЛТАНОВ приехал в Костанай из Согдинской области Таджикистана, преодолел 2 000 км. Он отмечает, что «боксёры из Узбекистана работают в силовом стиле, казахстанцы на ногах хорошо двигаются, а таджикиские боксёры учатся у казахов и узбеков»,
- Мы привезли из Таджикистана 9 боксёров, 5 из них впервые поехали на турнир за границу, - рассказал «НГ» Султанов. - Ребят отбирали на чемпионате области, в Костанае мы подготовимся и 3 декабря будем выступать на республиканском чемпионате Таджикистана.
Как подчеркнул Узбек Казин, на этом турнире основная задача судей - следить, чтобы у боксёров не было травм. Но бокс - не самый безобидный вид спорта, поэтому уследить получается не всегда. Ученик 6 класса СШ № 1 Рудного Алишер ЖУЛАМАНОВ победил своего соперника из Костаная в весовой категории 43 кг, но тот в очень агрессивной атаке успел так ударить по носу Алишера, что потекла кровь.
Алишер Жуламанов (в синем) победил в весовой категории 43 кг
- Бой прошёл трудно, я старался быть его сильнее и победил, - прокомментировал поединок Алишер. - В перерывах тренер говорил мне бить точнее и не набрасываться на соперника. Он мне посоветовал бить левой рукой в бок, потом два прямых удара и встречный. Всё получилось, кроме последнего удара. Перед выходом на ринг нервничаю, но я смотрю на противника суровым взглядом и это срабатывает.
Из 18 победителей этого турнира только 5 - из Костанайской области: в весовой категории 35 кг Богдан Чалдых из Карабалыкского района и Нурдаулет Зейнолла из Наурузумского района, рудничане Алишер Жуламанов (43 кг) и Денис Кучер (49 кг), а также Искандер Идрис из Житикары в весе 70 кг.
Победители турнира
|
Боксёр
|
Весовая категория
|
Регион
|
Агынбай Баж
|
33 кг
|
Павлодарская область
|
Богдан Чалых
|
35 кг
|
Карабалыкский район
|
Нурдаулет Зейнолла
|
35 кг
|
Наурузумский район
|
Мади Хамза
|
37 кг
|
Алматы
|
Нуржан Опысбай
|
40 кг
|
Мангистауская область
|
Альнур Толеубек
|
40 кг
|
Нур-Султан
|
Ернур Пернебек
|
43 кг
|
Акмолинская область
|
Алишер Жуламанов
|
43 кг
|
Рудный
|
Марат Сайфудинов
|
46 кг
|
Сатпаев
|
Ансар Базарбаев
|
46 кг
|
Акмолинская область
|
Денис Кучер
|
49 кг
|
Рудный
|
Яссин Бостан
|
52 кг
|
Мангистауская область
|
Нурлан Сагындык
|
55 кг
|
Мангистауская область
|
Адиль Касымов
|
58 кг
|
Павлодарская область
|
Мадияр Серимов
|
61 кг
|
Павлодарская область
|
Нуртэлек Абай
|
64 кг
|
Мангистауская область
|
Искандер Идрис
|
70 кг
|
Житикара
|
Таннур Серэк
|
+70 кг
|
Нур-Султан
Фото Георгия ГОВОРОВА
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