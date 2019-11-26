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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Зато стал - стройным Это плохо. В твоих годах.
26.11.19 20:34
alex_60
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
Я: Осквернять тему вымыслами. Подленько это Соглашусь. И при этом ещё включать дурку. Низко совсем. Ниже некуда. В такой теме. [Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 20:36]
26.11.19 20:31
таноми52
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95: Был бы светский храм Победы,вопросов никаких,но это блин религиозный храм при чем определенной, одной конфессии... А светские храмы бывают? А что, церквям запрещается проявлять такие...
26.11.19 20:25
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф: Кофе зерновой А сколько пакет весом, мне показалось маленький, поэтому я и предположил.
26.11.19 20:24
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф: Фарш кстати как у нас цена. Дядь Вова,вы же хронический торгаш. Зная цену мясо в ГДРе Почему то фарш за копейки Не позникает вопрос из каких он копыт?))
26.11.19 20:24
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«Мы еще много интересного узнаем об этом следствии» - Василий Розинов на допросе в суде

Галина КАТКОВА

26 ноября 2019, 17:58 |  Общество

Обвиняемый в мошенничестве основатель группы компаний «Иволга» был опрошен сегодня, 23 ноября. В начале процесса по ходатайству защиты к делу были приобщены документы о наградах Василия РОЗИНОВА.

Все они, от юбилейной медали «Астана» до орденов «Курмет» и «Барыс», характеризуют личность подсудимого, пояснил адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО. Сам Розинов еще до начала процесса в зале суда сказал, что такие ордена подтверждают его порядочность.

Показания он начал давать в свободной форме. Рассказал об объемах производства «иволговских» предприятий, которые ежегодно засевали в области 720 000 га земли, о поддержке ими социальной сферы, благоустройстве населенных пунктов, благотворительности.

- Отремонтировали первый ДК в поселке Златоуст Сарыкольского района. Когда я увидел лица людей, которые выходили оттуда после организованного концерта, подумал: надо, чтобы от бизнеса людям, кроме зарплаты, и другая отдача была, - сказал Василий Розинов, добавив, что построено было в поселках 17 ДК, а в тех населенных пунктах, куда «заходила «Иволга», сразу в цене поднималось жилье».

Затраты группы компаний были велики, кредитование являлось необходимостью.

- Но для этого мне совершенно не нужно было никуда внедряться, как говорит обвинение, ни в холдинг «КазАгро», ни в Зерновой союз, - подчеркнул подсудимый. - Условия кредитования всех банков, в том числе ЕАБР есть в открытом доступе, на сайтах.

Розинов повторил то, что уже говорил в суде — ни о каких предумышленных махинациях не думал, это подтверждают его личные гарантии, данные банку.

- Посмотрите, я же не похож на идиота, - сказал он после этих показаний.

Сообщил также, что кредитору предлагалось в залог имущество российских предприятий «Иволги», однако тот отказался, приняв в залог только зерно. Настаивал на том, что на момент подписания кредитного договора 7 июля 2011 года необходимое количество зерна заемщик имел.

Рассказал в подтверждение этого о сделке, которую вынужден был аннулировать.

- Переговоры с банком затягивались, поэтому часть зарезервированного для залога зерна, 85 000 т мы продали холдингу «Алиби». Однако, 5 июля 2011 года из банка был звонок, что все решено. Мы сделку на 1 млрд 280 млн тенге расторгли, еще и выплатили «Алиби» за то, что сделку порушили, около 10 млн тенге неустойки, - показал Розинов, - мы хотели работать с банком.

Он опроверг информацию о том, что как заемщик не указал все имеющиеся на момент работы с ЕАБР финансовые обязательства перед другими кредиторами.

- По предприятиям, которые были в периметре этой сделки с Евразийским банком развития, мы указали все, - сказал подсудимый, - то, что потом они выцеживали из информации в СМИ — это некорректно, отчасти касалось российских предприятий не имеющих отношения к этому кредитному соглашению.

Неисполнение обязательств Василий Розинов объяснил рядом неурожайных лет, когда предприятия холдинга вместо обычных 900 000 т зерна собирали по 500 000— 550 000 т.

- Например в 2015 — 2016 годах часть наших предприятия хлеб закончили убирать в декабре, уже по морозу, качества зерна было низкое, реализационные цены невысокие, - сказал он. - Мне нужен был один хороший год — и я бы здесь не стоял, меня бы никто не обвинял.

Розинов также напомнил, что существует протокол заседания кабинета министров под председательством Карима Масимова, на котором от «Народного банка" присутствовал Тимур Кулибаев, от «Сбербанка» Александр Камалов, тогда «Иволге» обещали на 15 лет реструктуризацию долга». Но этого не произошло.

Подсудимый также повторил то, что уже не раз говорили в суде и он сам, и его адвокат — по их мнению, следствие велось предвзято, на свидетелей обвинение давило.

- Мы еще много интересного узнаем об этом следствии, - заявил Василий Розинов, попытавшись коснуться темы, связанной с делом экс-руководителя Службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры РК, но был остановлен судьей.

Сегодня ни гособвинитель, ни представитель Евразийского банка развития вопросы Василию Розинову не задавали. Попросили время на подготовку. Гособвинитель при этом заметил, что показания подсудимого «в корне не совпадают с тем, что он говорил в ходе следствия».

- Я ничего не добавил и не убавил, - возразил Розинов.

Продолжение допроса отложили на 27 ноября.

 
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: «Мы еще много интересного узнаем об этом следствии» -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12173
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.11.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рассказал об объемах производства «иволговских» предприятий, которые ежегодно засевали в области 720 000 га земли, о поддержке ими социальной сферы, благоустройстве населенных пунктов, благотворительности.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36886?1574771620

Теперь понятна цель заказных статеек в Ленинском Пути.

Цитата:
- Мы еще много интересного узнаем об этом следствии, - заявил Василий Розинов

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36886?1574771620

Ну, разве что информация будет поступать из Франции...
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* ACROS
«Мы еще много интересного узнаем об этом следствии» - Василий Розинов на допросе в суде
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 20:32
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