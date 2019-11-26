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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Зато стал - стройным Это плохо. В твоих годах.
26.11.19 20:34
alex_60
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
Я: Осквернять тему вымыслами. Подленько это Соглашусь. И при этом ещё включать дурку. Низко совсем. Ниже некуда. В такой теме. [Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 20:36]
26.11.19 20:31
таноми52
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95: Был бы светский храм Победы,вопросов никаких,но это блин религиозный храм при чем определенной, одной конфессии... А светские храмы бывают? А что, церквям запрещается проявлять такие...
26.11.19 20:25
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф: Кофе зерновой А сколько пакет весом, мне показалось маленький, поэтому я и предположил.
26.11.19 20:24
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф: Фарш кстати как у нас цена. Дядь Вова,вы же хронический торгаш. Зная цену мясо в ГДРе Почему то фарш за копейки Не позникает вопрос из каких он копыт?))
26.11.19 20:24
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МНЭ: Повышение ставки акциза не означает, что цена на бензин обязательно повысится

26 ноября 2019, 17:34 |  Государство

Акциз – не единственная составляющая себестоимости цены продажи, пояснили в ведомстве, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото sm-news.ru

Что случилось. Директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики (МНЭ) Азамат Амрин прокомментировал повышение ставки акциза на бензин с января 2020 года. По его мнению, это не окажет прямого влияния на цену для конечного потребителя.

Расчёты МНЭ. "Сейчас акциз стоимости бензина составляет 8 тенге, цена бензина – 150 тенге. Мы увеличиваем ставку акциза с 10 500 тенге до 24 435 тенге за тонну, в цене литра это увеличение на 10 тенге. То есть акциз увеличится с 8 тенге до 18 тенге, а цена вырастет на 6% – до 160 тенге", – объяснил Азамат Амрин.

 

Он подчеркнул, что акциз – не единственная составляющая себестоимости цены продажи.

"На мой взгляд, цена напрямую на 10 тенге увеличиваться не будет. К примеру, в 2015 году аналогично мы поднимали ставку с 4,5 до 10,5 тенге. И тогда цены на бензин не поднимались", – отметил директор департамента МНЭ.

Почему это важно знать. Возможный рост цен на бензин скажется на расходах каждого автовладельца в Казахстане. Все будут только рады, если прогнозы МНЭ о том, что повышение акциза не скажется на конечной стоимости литра бензина, оправдаются.
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§ сайлау курманов
Re: МНЭ: Повышение ставки акциза не означает, что цена на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3281
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.11.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Ливане во времена Каддафи говорят бензин стоил дешевле минеральной воды. Трудно поверить
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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