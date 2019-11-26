МНЭ: Повышение ставки акциза не означает, что цена на бензин обязательно повысится
Акциз – не единственная составляющая себестоимости цены продажи, пояснили в ведомстве, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото sm-news.ru
Что случилось. Директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики (МНЭ) Азамат Амрин прокомментировал повышение ставки акциза на бензин с января 2020 года. По его мнению, это не окажет прямого влияния на цену для конечного потребителя.
Расчёты МНЭ. "Сейчас акциз стоимости бензина составляет 8 тенге, цена бензина – 150 тенге. Мы увеличиваем ставку акциза с 10 500 тенге до 24 435 тенге за тонну, в цене литра это увеличение на 10 тенге. То есть акциз увеличится с 8 тенге до 18 тенге, а цена вырастет на 6% – до 160 тенге", – объяснил Азамат Амрин.
Он подчеркнул, что акциз – не единственная составляющая себестоимости цены продажи.
"На мой взгляд, цена напрямую на 10 тенге увеличиваться не будет. К примеру, в 2015 году аналогично мы поднимали ставку с 4,5 до 10,5 тенге. И тогда цены на бензин не поднимались", – отметил директор департамента МНЭ.
Почему это важно знать. Возможный рост цен на бензин скажется на расходах каждого автовладельца в Казахстане. Все будут только рады, если прогнозы МНЭ о том, что повышение акциза не скажется на конечной стоимости литра бензина, оправдаются.
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