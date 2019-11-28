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abaika95
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Евгений ШИБАРШИН: Парад недоверия

«Переизбрание президента родило ожидания, которые пока не оправдались»
28 ноября 2019, 08:49 |  Мнения

20 ноября на 2-м форуме стратегических инициатив, организованном консалтинговой компанией Center for Strategic Initiatives (CSI), обнародовали итоги опроса казахстанцев по поводу их доверия основным государственным институтам. Аналогичные исследования проводились в 2018 году. Сравнение результатов оказалось ошеломляющим.

Из более чем 3 000 опрошенных недоверие к президенту страны выразили 39,2% - в 3 раза больше, чем год назад. По другим государственным институтам количество недоверяющих выросло примерно в 2 раза. 68,4% респондентов выразили недоверие к МВД, 67,6% - судам, 67,2% - Парламенту. Аналогичная динамика, хотя и с меньшей прибавкой, наблюдается в отношении к правительству, акиматам, минздраву и министерству образования и науки.

Результаты исследований на эту тему еще в 2018 году стали поводом для проведения дискуссии на 1-м форуме стратегических инициатив по теме «Кризис доверия. Какие реформы нужны, чтобы восстановить доверие?». Прошел год и доверие «восстановили» так, что недоверие выросло в разы.

Что произошло? Неужели государственные органы стали работать еще хуже? Но ведь именно в этот период там начались реальные реформы. Или их результаты граждане еще не ощутили и продолжают взирать, как государственный караван идет мимо них проторенным бюрократическим путем?

Возможно. Но этим можно объяснить лишь общее неискоренимое негативное отношение к бюрократии, а не скачок недоверия ко всем государственным институтам, зафиксированный в 2019 году. Тут что-то другое. И лежит оно, на мой взгляд, главным образом в области сознания людей.

За годы автократической политической системы все государственные органы оказались настолько отчужденными от граждан, что иначе как чуждый элемент в их жизни многими уже не воспринимаются. Несмотря на то, что все структуры власти в это время исправно выполняли в обществе свою организующую функцию. Более того, делали реальные шаги в сторону продекларированного Конституцией «социального государства».

Вот только случалось это чаще не в рамках долговременных социальных программ, а после каких-нибудь ЧП или в ходе подготовки к широкомасштабным политическим акциям. Когда ситуация могла вылиться в социальный взрыв или требовалась «подмазка» электората для получения голосов на выборах. В других случаях власть предпочитала укорять граждан в иждивенчестве и призывала «ковать свое счастье собственными руками». Идея, кстати, хорошая. Если бы в стране не было «кузнецов», наковавших себе столько «счастья», что на эти деньги давно бы отремонтировали все дороги и заменили прогнившие трубы в коммуналке. Именно по этой причине госорганы в общественном мнении по-прежнему прочно связывают с коррупцией. И тут уж не до доверия.

Что случилось в 2019 году? Очевидно, переизбрание президента страны родило ожидания, которые пока не оправдались. Отсюда и всплеск недоверия. Вполне возможно, что в следующем году аналогичный опрос покажет обратную динамику. Если обещания президента Касым-Жомарта Токаева, которые как из рога изобилия сыпались весь 2019 год начнут реализовываться.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Парад недоверия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6212
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Аналогичные исследования проводились в 2018 году. Сравнение результатов оказалось ошеломляющим. Из более чем 3 000 опрошенных недоверие к президенту страны выразили 39,2% - в 3 раза больше, чем год назад//

про какого президента речь и какое может быть сравнение результатов.
в 2019 году почти полгода был один ,потом пять месяцев - другой.
кстати номера у второго на авто, вчера фото из Киргизии, 001 KZ 02.
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§ abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: Парад недоверия
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что произошло? Неужели государственные органы стали работать еще хуже?//




Просто считать и опрашивать стали лучше)
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§ Lex
Re: Евгений ШИБАРШИН: Парад недоверия
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 28.11.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно что показатель не достиг 99,9%. Уже даже дети понимают, что власть идёт в разрез с населением. Элементарный пример- слугам народа ведь нечего бояться, они же выполняют свою работу и выкладываются от и до! Попробуйте в акимат зайти с камерой и под съемку задать вопрос о наболевшем вопросе. Да как от чумы будут шарохаться при виде камеры. А всё почему- да потому что нет им дела до своих обязанностей. У них другие проблемы (как бы с работы не пропнули, как бы распилить побольше, да на чём бы устроить конкурс).
Лёгкий пример г. Рудный. Вроде бы и аким есть, вроде бы и полный штат сотрудников, тут тебе и комитетчики и силовики и т.д., а элементарного распила в упор никто не видит, даже суд! Кроме частника, который трубит во все инстанции.
Разгонять все эти "шараги" надо, да по новой модели отсраивать систему управления государством. А так толку не будет, пока в управлении сидят "царьки".
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§ abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: Парад недоверия
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Попробуйте в акимат зайти с камерой и под съемку задать вопрос о наболевшем вопросе//




Ну я представил эту картину,заходите вы в акимат с камерой и начинаете спрашивать у проходящей мимо уборщицы свой наболевшей вопрос,она скажет катись ты милок отсюда,вечером же на "Басе" появиться ролик под названием "в Костанайском акимате человека послали на х...")
И хоть раздоказывайся потом что это была уборщица)
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Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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