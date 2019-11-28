Евгений ШИБАРШИН: Парад недоверия

20 ноября на 2-м форуме стратегических инициатив, организованном консалтинговой компанией Center for Strategic Initiatives (CSI), обнародовали итоги опроса казахстанцев по поводу их доверия основным государственным институтам. Аналогичные исследования проводились в 2018 году. Сравнение результатов оказалось ошеломляющим.

Из более чем 3 000 опрошенных недоверие к президенту страны выразили 39,2% - в 3 раза больше, чем год назад. По другим государственным институтам количество недоверяющих выросло примерно в 2 раза. 68,4% респондентов выразили недоверие к МВД, 67,6% - судам, 67,2% - Парламенту. Аналогичная динамика, хотя и с меньшей прибавкой, наблюдается в отношении к правительству, акиматам, минздраву и министерству образования и науки.

Результаты исследований на эту тему еще в 2018 году стали поводом для проведения дискуссии на 1-м форуме стратегических инициатив по теме «Кризис доверия. Какие реформы нужны, чтобы восстановить доверие?». Прошел год и доверие «восстановили» так, что недоверие выросло в разы.

Что произошло? Неужели государственные органы стали работать еще хуже? Но ведь именно в этот период там начались реальные реформы. Или их результаты граждане еще не ощутили и продолжают взирать, как государственный караван идет мимо них проторенным бюрократическим путем?

Возможно. Но этим можно объяснить лишь общее неискоренимое негативное отношение к бюрократии, а не скачок недоверия ко всем государственным институтам, зафиксированный в 2019 году. Тут что-то другое. И лежит оно, на мой взгляд, главным образом в области сознания людей.

За годы автократической политической системы все государственные органы оказались настолько отчужденными от граждан, что иначе как чуждый элемент в их жизни многими уже не воспринимаются. Несмотря на то, что все структуры власти в это время исправно выполняли в обществе свою организующую функцию. Более того, делали реальные шаги в сторону продекларированного Конституцией «социального государства».

Вот только случалось это чаще не в рамках долговременных социальных программ, а после каких-нибудь ЧП или в ходе подготовки к широкомасштабным политическим акциям. Когда ситуация могла вылиться в социальный взрыв или требовалась «подмазка» электората для получения голосов на выборах. В других случаях власть предпочитала укорять граждан в иждивенчестве и призывала «ковать свое счастье собственными руками». Идея, кстати, хорошая. Если бы в стране не было «кузнецов», наковавших себе столько «счастья», что на эти деньги давно бы отремонтировали все дороги и заменили прогнившие трубы в коммуналке. Именно по этой причине госорганы в общественном мнении по-прежнему прочно связывают с коррупцией. И тут уж не до доверия.

Что случилось в 2019 году? Очевидно, переизбрание президента страны родило ожидания, которые пока не оправдались. Отсюда и всплеск недоверия. Вполне возможно, что в следующем году аналогичный опрос покажет обратную динамику. Если обещания президента Касым-Жомарта Токаева, которые как из рога изобилия сыпались весь 2019 год начнут реализовываться.