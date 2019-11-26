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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Зато стал - стройным Это плохо. В твоих годах.
26.11.19 20:34
alex_60
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
Я: Осквернять тему вымыслами. Подленько это Соглашусь. И при этом ещё включать дурку. Низко совсем. Ниже некуда. В такой теме. [Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 20:36]
26.11.19 20:31
таноми52
Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России
abaika95: Был бы светский храм Победы,вопросов никаких,но это блин религиозный храм при чем определенной, одной конфессии... А светские храмы бывают? А что, церквям запрещается проявлять такие...
26.11.19 20:25
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф: Кофе зерновой А сколько пакет весом, мне показалось маленький, поэтому я и предположил.
26.11.19 20:24
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф: Фарш кстати как у нас цена. Дядь Вова,вы же хронический торгаш. Зная цену мясо в ГДРе Почему то фарш за копейки Не позникает вопрос из каких он копыт?))
26.11.19 20:24
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Три реанимобиля передали подстанции скорой неотложной помощи Рудного

Георгий ГОВОРОВ

26 ноября 2019, 16:14 |  Общество

Областная станция скорой неотложной медицинской помощи передала сегодня, 26 ноября, три реанимобиля своей рудненской подстанции.

Как сообщила "НГ" старший фельдшер рудненской подстанции Лариса ДОРОШЕНКО, комфортабельные автомобили класса С они получают впервые.

- Класс С - это реанимобили, которые снабжены всем оборудованием для проведения сердечно-лёгочной реанимации, оказания помощи беременным и новорожденным, можно спасать тяжело пострадавших в ДТП, - отмечает Дорошенко. - У нас сейчас 12 машин без учёта новых реанимобилей. Давно не было поступлений. У нас есть два "мерседеса", а остальные - ВАЗы. Нам эти машины очень нужны, ведь только на наш филиал приходится от 90 до 120 вызовов скорой помощи в сутки.

Главный врач областной станции скорой неотложной медицинской помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД отмечает, что Рудный - это первая ласточка.

- Следующие на очереди - моногорода Житикара и Лисаковск, а после укомплектуем сельские подстанции, - сообщила она. - Надеемся, что в течение двух лет эта работа будет завершена. У нас на балансе по области 91 машина. Мы провели ревизию нашего автопарка и имеем возможность укрепить сельские отделения. Пусть это не самые новые машины, но очень крепкие и на ходу. У нас есть несколько подстанций, где вообще одна санитарная машина. Они тоже скоро получат новые автомобили. Вообще нам на всю область нужно порядка 86 машин, хотя у нас сейчас 91. Но дело не в количестве машин, а в их качестве. К сожалению, в сельских подстанциях степень износа высочайшая, грубо говоря - практически металлолом.

Корреспондент "НГ" проехал на новом реанимобиле до выезда из Костаная на рудненскую трассу и убедился, что машина действительно комфортная.

- Реанимобили мягкие, быстрые, тёплые. Салон сделан специально для медиков, чтобы они свободно могли ходить по нему, - рассказал водитель- механик областной станции неотложной медицинской помощи Ержет АМАНТАЕВ, который управлял реанимобилем по дороге в Рудный. - Машина быстро развивает скорость, но я обычно не разгоняю её больше 140 км/ч, чтобы не попасть в ДТП. В городе я даже со спецсигналами притормаживаю перед светофорами - на тот случай, если кто-то не услышит сирену и не пропустит нас.

Штейгервальд также сообщила, что областная станция в этом году полностью выполнила условия Дорожной карты развития в сфере здравоохранения. Завершается установка информационной системы, на утро 26 ноября к ней не были подключены только 5 районов. Когда эта работа будет завершена, каждый житель Костанайской области, набирая номер 103, будет попадать в единый колл-центр областной станцииЭто увеличит оперативность работы машин скорой помощи.

В 2019 году из бюджета Костанайской области выделили 65 млн тенге на закуп медицинского оборудования для подстанций скорой помощи: аппаратов вентиляции лёгких, дефибриляторов, электрокардиографов и пульсоксиметров. Большую часть оборудования купили для на аркалыкской подстанции, остальное распределили в лисаковскую и 4 сельских подстанции.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ midzhe
Re: Три реанимобиля передали подстанции скорой неотложной помощи...
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 26.11.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КРУТО! Вот же! Ну вот же хорошие новости! Молодцы!
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§ Рудничанин
Re: Три реанимобиля передали подстанции скорой неотложной помощи...
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная новость, спасибо большое акимату!
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§ сайлау курманов
Re: Три реанимобиля передали подстанции скорой неотложной помощи...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3281
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.11.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги в стране были и есть, только вот правильно их использовать без воровства решили вот недавно, потому что точка кипения у народа на пределе
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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