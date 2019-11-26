Три реанимобиля передали подстанции скорой неотложной помощи Рудного

Областная станция скорой неотложной медицинской помощи передала сегодня, 26 ноября, три реанимобиля своей рудненской подстанции.

Как сообщила "НГ" старший фельдшер рудненской подстанции Лариса ДОРОШЕНКО, комфортабельные автомобили класса С они получают впервые.

- Класс С - это реанимобили, которые снабжены всем оборудованием для проведения сердечно-лёгочной реанимации, оказания помощи беременным и новорожденным, можно спасать тяжело пострадавших в ДТП, - отмечает Дорошенко. - У нас сейчас 12 машин без учёта новых реанимобилей. Давно не было поступлений. У нас есть два "мерседеса", а остальные - ВАЗы. Нам эти машины очень нужны, ведь только на наш филиал приходится от 90 до 120 вызовов скорой помощи в сутки.

Главный врач областной станции скорой неотложной медицинской помощи Ирина ШТЕЙГЕРВАЛЬД отмечает, что Рудный - это первая ласточка.

- Следующие на очереди - моногорода Житикара и Лисаковск, а после укомплектуем сельские подстанции, - сообщила она. - Надеемся, что в течение двух лет эта работа будет завершена. У нас на балансе по области 91 машина. Мы провели ревизию нашего автопарка и имеем возможность укрепить сельские отделения. Пусть это не самые новые машины, но очень крепкие и на ходу. У нас есть несколько подстанций, где вообще одна санитарная машина. Они тоже скоро получат новые автомобили. Вообще нам на всю область нужно порядка 86 машин, хотя у нас сейчас 91. Но дело не в количестве машин, а в их качестве. К сожалению, в сельских подстанциях степень износа высочайшая, грубо говоря - практически металлолом.

Корреспондент "НГ" проехал на новом реанимобиле до выезда из Костаная на рудненскую трассу и убедился, что машина действительно комфортная.

- Реанимобили мягкие, быстрые, тёплые. Салон сделан специально для медиков, чтобы они свободно могли ходить по нему, - рассказал водитель- механик областной станции неотложной медицинской помощи Ержет АМАНТАЕВ, который управлял реанимобилем по дороге в Рудный. - Машина быстро развивает скорость, но я обычно не разгоняю её больше 140 км/ч, чтобы не попасть в ДТП. В городе я даже со спецсигналами притормаживаю перед светофорами - на тот случай, если кто-то не услышит сирену и не пропустит нас.

Штейгервальд также сообщила, что областная станция в этом году полностью выполнила условия Дорожной карты развития в сфере здравоохранения. Завершается установка информационной системы, на утро 26 ноября к ней не были подключены только 5 районов. Когда эта работа будет завершена, каждый житель Костанайской области, набирая номер 103, будет попадать в единый колл-центр областной станцииЭто увеличит оперативность работы машин скорой помощи.

В 2019 году из бюджета Костанайской области выделили 65 млн тенге на закуп медицинского оборудования для подстанций скорой помощи: аппаратов вентиляции лёгких, дефибриляторов, электрокардиографов и пульсоксиметров. Большую часть оборудования купили для на аркалыкской подстанции, остальное распределили в лисаковскую и 4 сельских подстанции.

Фото Георгия ГОВОРОВА