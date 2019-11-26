Выговор за пожар в Доме культуре получил заместитель акима Карабалыкского района
Ольга ЛИХОГРАЙ
Об этом сегодня, 26 ноября, на брифинге в РСК сообщил аким Карабалыкского района Нуржан УТЕГЕНОВ, отвечая на вопросы корреспондента «НГ». Пожар произошел 12 октября, в 22.18, на мероприятии в честь празднования 90-летия поселка.
Причиной возгорания стал фейерверк, который запускали с земли буквально в 10 метрах от здания, что противоречит правилам пожарной безопасности.
Искра от фейерверка залетела под крышу примерно через 10-15 минут после его запуска. Площадь пожара составила 500 кв. м из 3 000 кв. м всей площади кровли здания.
- Фейерверк организовал ИП Галиев из Костаная, - пояснил Утегенов. - На него потратили 350 000 тенге за счет средств спонсоров. Предприниматель не согласовал устройство фейерверка с районными представителями по ЧС, поэтому установил его слишком близко к зданию. Заместитель акима района, который курировал организацию праздника, получил за это выговор.
Предпринимателя к ответственности пока не привлекли, потому что следствие по этому делу до сих пор продолжается. По данным Утегенова, крышу на Доме культуры восстановили за счет привлеченных средств. С 15 ноября учреждение вновь начало полноценно работать.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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