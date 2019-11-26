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Я
Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в Костанае
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26.11.19 14:18
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот кофе - подешевел на 40%, вот главное. c.radikal.ru Сейчас, в 10 часов, поеду,наберу... :lol: :oops:
26.11.19 14:13
drakon
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kbkz1980: Эх вы,ушами прохлопали шедевры. Сёдня говорили в телевизоре. Ну и крен с ними... :cry: :yell:
26.11.19 14:05
ACROS
Чай и кофе подорожали в Казахстане
Казахские власти утверждают , причем постоянно, как мантру: кризис, кризис, кризис, причем что бы СЕБЯ как то обелить или что бы что то сделать НЕХОРОШЕЕ - якобы МИРОВОЙ КРИЗИС. Со времен советской...
26.11.19 13:29
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Землю с могил красноармейцев передали из Костаная для главного храма Вооружённых сил России

Георгий ГОВОРОВ

26 ноября 2019, 14:38 |  Общество

Передача Посольству России в РК кисета, наполненного землёй с мест захоронения солдат, которые умерли от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях на территории Костанайской области, состоялась сегодня, 26 ноября.

На митинг в костанайский парк Победы пришли ветераны, полицейские, пограничники и кадеты из СШ № 5.

- Проходят годы, меняются поколения, но события Великой Отечественной войны всегда волнуют сердца людей и не меркнет свет салюта Победы, - сказал собравшимся аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ. - Мы собрались по случаю торжественного ритуала изъятия священной земли с мест братских захоронений. Кисеты земли с воинскими почестями будут доставлены в мемориальную галерею "Дорога памяти" историко-мемориального комплекса "Патриот". Символический смысл этой акции - отдаём дань памяти тем, кто не дошёл домой. Такое мероприятие подчёркивает добрососедство и единство.

Почётный караул вручил кисет с землей 3-му секретарю Посольства РФ в Казахстане Даниилу ЛАПАЧУ, который специально приехал в Костанай на один день.

Лапач отвезет кисет в Нур-Султан, откуда землю из Костаная вместе с кисетами из 14 городов Казахстана отправят в Россию, чтобы положить в основание главного храма Вооружённых сил Российской Федерации.

- Посольство РФ в тесном взаимодействии с местными акиматами и ветеранскими организациями регулярно вручает награды и удостоверения к ним родственникам погибших героев, которые не успели их получить при жизни, - отметил Лапач. - Россия и Казахстан чтут память о своих героях и не забывают бессмертный подвиг советского народа. Это становится особенно важным перед лицом новых угроз: перекраивания Западом исторического ландшафта, открытой пропаганды нацистских идей на постсоветском пространстве. Поэтому особенно важно, чтобы Россия и Казахстан выступали единым фронтом в деле отстаивания исторической правды и защиты плодов Победы.

Представитель Посольства также передал наградное удостоверение медали "За отвагу" родственникам красноармейца Носена Иманолина.

- Он служил в стрелковой дивизии, - рассказал "НГ" сын красноармейца Сапар ИМАНОЛИНОВ. - В апреле 1942 года мой отец был ранен и вернулся домой. А в начале 1943 года его забрали на фронт. В мае того года родился я, но отца в глаза не видел. С дочерью я ездил в Германию, мы нашли его могилу, потом узнали про медаль.

В конце мероприятия собравшиеся возложили цветы к зажжённому Вечному огню.

Постепенно все разъехались, в парке остался секретарь Посольства РФ, решивший осмотреть состояние памятника воинам, умершим от ран в госпиталях Кустаная.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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