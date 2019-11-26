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Я
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drakon
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26.11.19 14:13
drakon
Подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя задержали полицейские в Костанайской области
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26.11.19 14:05
ACROS
Чай и кофе подорожали в Казахстане
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Подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя задержали полицейские в Костанайской области

26 ноября 2019, 12:38 |  Криминал

Сотрудники Аулиекольского отдела полиции проводят досудебное расследование по ст. 192 ч. 2 УК РК (разбой, совершенный группой лиц).

Иллюстративное фото dialog.ua

Как сообщили "НГ" сегодня, 26 ноября, в пресс-службе ДП Костанайской области, преступление  было совершено 20 ноября, около 22.00.

Трое неизвестных ворвались в дом местного предпринимателя, несколько раз выстрелили из пневматического пистолета в бизнесмена и его жену, потребовали денег. Однако преступники не довели свой замысел до конца и скрылись с места преступления. Мужчина и женщина серьезно не пострадали.

 

"Для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. В области введен план «Перехват». В этот же день трое подозреваемых и водитель были задержаны около поселка Талапкер сотрудниками роты патрульной службы", - сообщили в ведомстве.

В автомобиле были изъяты вязаные шапки с прорезями для глаз, три пневматических пистолета и подложные государственные номера. Все задержанные - жители Костаная, возраст - от 24-х до 25 лет, одни из них был ранее судим за хулиганские действия.

Подозреваемые арестованы, ведется расследование.
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§ drakon
Re: Подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17921
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Талапкерские грабители были, наверное... :-o
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§ kbkz1980
Подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя задержали полицейские в Костанайской области
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4426
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.11.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ГДРе кража из музея на 1 млрд евро.
Эх вы,ушами прохлопали шедевры.
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§ drakon
Подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя задержали полицейские в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17921
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Эх вы,ушами прохлопали шедевры.

Сёдня говорили в телевизоре.
Ну и крен с ними... :cry: :yell:
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Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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