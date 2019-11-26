Подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя задержали полицейские в Костанайской области

Сотрудники Аулиекольского отдела полиции проводят досудебное расследование по ст. 192 ч. 2 УК РК (разбой, совершенный группой лиц).

Иллюстративное фото dialog.ua

Как сообщили "НГ" сегодня, 26 ноября, в пресс-службе ДП Костанайской области, преступление было совершено 20 ноября, около 22.00.

Трое неизвестных ворвались в дом местного предпринимателя, несколько раз выстрелили из пневматического пистолета в бизнесмена и его жену, потребовали денег. Однако преступники не довели свой замысел до конца и скрылись с места преступления. Мужчина и женщина серьезно не пострадали.

"Для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. В области введен план «Перехват». В этот же день трое подозреваемых и водитель были задержаны около поселка Талапкер сотрудниками роты патрульной службы", - сообщили в ведомстве.

В автомобиле были изъяты вязаные шапки с прорезями для глаз, три пневматических пистолета и подложные государственные номера. Все задержанные - жители Костаная, возраст - от 24-х до 25 лет, одни из них был ранее судим за хулиганские действия.

Подозреваемые арестованы, ведется расследование.