Чай и кофе подорожали в Казахстане
В Казахстане подорожали чай и кофе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал Energyprom.kz.
Сообщается, что в январе-октябре 2019 года чай подорожал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сразу на 10 процентов, а кофе - на 4,4 процента. Черный байховый чай в октябре текущего года стоил в среднем 3063,3 тенге за килограмм - на 6,8 процента дороже, чем в октябре 2018 года.
Среди крупных городов и мегаполисов страны дороже напиток обходился жителям Алматы, Караганды и Костаная.
При этом объемы выпуска чая и кофе упали в Казахстане на 10,1 процента и составили 12,8 тысячи тонн против 14,3 тысячи тонн в 2018 году.
Больше всего чая и кофе выпускают в Алматы. Здесь тоже наблюдается спад с 12,5 тысячи до 11,3 тысячи тонн (минус 9,4 процента за год).
Отечественные производители по итогам трех кварталов перекрыли спрос на чай и кофе всего на 27,3 процента против 29,6 процента годом ранее. Таким образом, импортеры удерживают почти три четверти рынка в секторе. Потребление напитков сократилось на 1,3 процента за год.
Импорт чая вырос в натуральном выражении на 0,6 процента за год и составил 21,5 тысячи тонн за три квартала текущего года. В денежном выражении, напротив, импорт сократился: минус 1,1 процента. Основные поставщики чая на казахстанский рынок - Кения, Индия и Россия. В Казахстане как в рынке для экспорта заинтересована также Великобритания.
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