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юля елиссева
Чай и кофе подорожали в Казахстане
надо заключить с индусами, цейлонцами, кенийцами, китайцами, бразильцами, колумбийцами и прочими поставщиками чая и кофе меморандум о сдерживании цен. Запретить им гадам цену повышать! А также...
26.11.19 15:29
Я
Шлепавшая детей воспитатель снова работает с детьми в Костанае
Интересно, а у руководителя или воспитателя родители уточнили причину восстановления ? Или , находясь в состоянии аффекта , они стали обращаться в СМИ с целью хоть так "насолить" ?...
26.11.19 14:18
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот кофе - подешевел на 40%, вот главное. c.radikal.ru Сейчас, в 10 часов, поеду,наберу... :lol: :oops:
26.11.19 14:13
drakon
Подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя задержали полицейские в Костанайской области
kbkz1980: Эх вы,ушами прохлопали шедевры. Сёдня говорили в телевизоре. Ну и крен с ними... :cry: :yell:
26.11.19 14:05
ACROS
Чай и кофе подорожали в Казахстане
Казахские власти утверждают , причем постоянно, как мантру: кризис, кризис, кризис, причем что бы СЕБЯ как то обелить или что бы что то сделать НЕХОРОШЕЕ - якобы МИРОВОЙ КРИЗИС. Со времен советской...
26.11.19 13:29
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Чай и кофе подорожали в Казахстане

26 ноября 2019, 12:35 |  Общество

В Казахстане подорожали чай и кофе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал Energyprom.kz.

Сообщается, что в январе-октябре 2019 года чай подорожал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сразу на 10 процентов, а кофе - на 4,4 процента. Черный байховый чай в октябре текущего года стоил в среднем 3063,3 тенге за килограмм - на 6,8 процента дороже, чем в октябре 2018 года.

Среди крупных городов и мегаполисов страны дороже напиток обходился жителям Алматы, Караганды и Костаная.

При этом объемы выпуска чая и кофе упали в Казахстане на 10,1 процента и составили 12,8 тысячи тонн против 14,3 тысячи тонн в 2018 году.

Больше всего чая и кофе выпускают в Алматы. Здесь тоже наблюдается спад с 12,5 тысячи до 11,3 тысячи тонн (минус 9,4 процента за год).

Отечественные производители по итогам трех кварталов перекрыли спрос на чай и кофе всего на 27,3 процента против 29,6 процента годом ранее. Таким образом, импортеры удерживают почти три четверти рынка в секторе. Потребление напитков сократилось на 1,3 процента за год.

Импорт чая вырос в натуральном выражении на 0,6 процента за год и составил 21,5 тысячи тонн за три квартала текущего года. В денежном выражении, напротив, импорт сократился: минус 1,1 процента. Основные поставщики чая на казахстанский рынок - Кения, Индия и Россия. В Казахстане как в рынке для экспорта заинтересована также Великобритания.
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§ ACROS
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахские власти утверждают , причем постоянно, как мантру: кризис, кризис, кризис, причем что бы СЕБЯ как то обелить или что бы что то сделать НЕХОРОШЕЕ - якобы МИРОВОЙ КРИЗИС. Со времен советской политэкономии я знаю: что кризис - это спад производства, свой товар производитель не может продать по дорогой цене (потому что КРИЗИС и все стали бедными, неплатежеспособными) поэтому что бы покрыть свои затраты и сработать в ноль он снижает реализационную цену до её себестоимости.Потом: топтание на месте; оживление и подъем.Затем снова по кругу. Это цикл. Значит: повсеместно товары должны УПАСТЬ в цене. Если же ТОВАРЫ ПОСТОЯННО растут в ЦЕНЕ, значит НИКАКОГО кризиса НЕМА. Вот собрались на 10 тенге поднять цену бензина.ГСМ сидит в цене любого товара в чистом виде или в виде транспортных затрат до 30% как миниум. Министр Даленов утверждает что повышение бензина НИКОИМ образом не потянет за собой цепочку увеличения стоимости товаров. Или он плохо знает своеобразности казахской экономики, или же ОН не совсем экономист, а просто МИНИСТР. Насколько я помню, в предыдущие годы, даже мало мальское подорожание бензина автоматически влекло подорожание всех товаров и услуг.И причина поднятия цены: якобы массовая скупка приграничными россиянами дешевого казахского бензина - это словесный шелуха для оправдания поднятия цены. Кто то кому то сделал УСЛУГУ, и элементарно надо ОТБИТЬ БАБКИ.
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§ юля елиссева
Re: Чай и кофе подорожали в Казахстане
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1427
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 26.11.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо заключить с индусами, цейлонцами, кенийцами, китайцами, бразильцами, колумбийцами и прочими поставщиками чая и кофе меморандум о сдерживании цен. Запретить им гадам цену повышать! А также обязать их в привозить чай и кофе на ярмарки и продавать по цене на 20% ниже рыночной! А то понимаешь, купишь на ярмарке "ляжку самки конины", сваришь из нее беш, а чтобы потом шай пить, денег не хватит.
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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