В каких домах отключат свет на этой неделе в Костанае

В течение двух дней Костанайская горэлектросеть будет проводить работы по техническому обслуживанию трех подстанций. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили на сайте акима города.

Фото из архива "НГ"

На этот период подачу электроэнергии прекратят у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-15 (техническое обслуживание подстанции)

28 ноября 2019 года с 09:00 до 14:00

Общество глухих по ул. 5 Апреля 8,

«Каменный цветок» по пр. Абая 156,

кафе «Волна».

Спальный сектор:

ул Павлова 19.

Частный сектор:

ул. 5 Апреля 1-38,

пр. Абая 138-156,

ул. Павлова 21-25, 18/2-20/5,

ул. Каирбекова 25-47,

ул. Гоголя 29-41.

ТП-138 (техническое обслуживание подстанции)

28 ноября 2019 года с 14:00 до 17:00

Департамент геологии по ул. Гоголя 75,

кафе «Дача» по ул. Павлова 29,

Общество инвалидов по ул. Папвлова 65.

Спальный сектор:

ул. Павлова 60 а, 41,

ул. Касымханова 25,

ул. Гоголя 67,

ул. Алтынсарина 110.

Частный сектор:

ул. Павлова 29-39,

пр. Абая 137-141.

ТП-26 (техническое обслуживание подстанции)

29 ноября 2019 года с 10:00 до 14:00

Музыкальная школа по ул. Козыбаева 37,

Стикс по ул. 1 Мая 64,

Общество слепых по ул. Журавлевой 19,

Частный сектор:

ул. Дощанова 5-128,

ул. 1 Мая 4-53, 42/3-42/10,

ул. Козыбаева 3-36,

ул. Журавлевой 3-25,

ул. Чехова 68-130, 48/2-50/11,

ул. Павлова 110-125.

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