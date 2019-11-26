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юля елиссева
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Я
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26.11.19 14:18
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот кофе - подешевел на 40%, вот главное. c.radikal.ru Сейчас, в 10 часов, поеду,наберу... :lol: :oops:
26.11.19 14:13
drakon
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kbkz1980: Эх вы,ушами прохлопали шедевры. Сёдня говорили в телевизоре. Ну и крен с ними... :cry: :yell:
26.11.19 14:05
ACROS
Чай и кофе подорожали в Казахстане
Казахские власти утверждают , причем постоянно, как мантру: кризис, кризис, кризис, причем что бы СЕБЯ как то обелить или что бы что то сделать НЕХОРОШЕЕ - якобы МИРОВОЙ КРИЗИС. Со времен советской...
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Бронзовым призером чемпионата мира по джиу-джитсу стал спортсмен из Костаная

Дмитрий ПЕТРЕНКО

26 ноября 2019, 11:05 |  Спорт

Чемпионат мира по джиу-джитсу (неваза систем) проходил в Абу-Даби (ОАЭ) с 16-го по 25 ноября. В нем приняли участие более 1 500 бойцов из 74 стран. Этот турнир - самый ожидаемый и престижный для джитсеров всего мира.

Мурат Бермухамбетов (справа) на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби

В составе сборной Казахстана выступили 5 спортсменов из Костанайской области. Старший тренер области по джиу-джитсу и грэпплингу (UWW), руководитель Костанайской академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ в валидольных схватках на татами сумел вырвать бронзовую медаль

- Боролся в весовой категории 77 кг среди черных и коричневых поясов - профессионалов, - рассказал он. - Провел 4 поединка - с представителями Палестины, Тайбэя, Бахрейна. В бою за выход в финал уступил бойцу из Кореи. Я благодарен нашему президенту федераций джиу-джитсу и грэпплинга (UWW) Костанайской области Айдарбеку Ходжаназарову за помощь в организации поездки на этот значимый для нас и для всего мира единоборств чемпионат.

Отметим, что поединок с палестинцем костанайский спортсмен закончил досрочно удушающим приемом.

Перед этим турниром Мурат Бермухамбетов стал бронзовым призером чемпионата мира по грэпплингу (UWW), который проходил 8-9 ноября в Баку, где в одной из своих схваток на ковре применил эффектный болевой прием – рычаг колена.

В Азербайджане его воспитанники также отличились. Олжас Адилхан в весовой категории +72 кг среди спортсменов в возрасте 12-13 лет стал чемпионом мира по грэпплингу (UWW) в разделено ги (без кимоно), а в ги (в кимоно) - серебряным призером.

Олжас Адилхан (в синем) на чемпионате мира по грэпплингу в Баку

Серебряным призером стал и Егор Катыгов - он выступал в весовой категории +73 кг среди спортсменов в возрасте 14-15 лет в разделе ги.

Егор Катыгов (слева) на чемпионате мира по грэпплингу в Баку

Фото предоставлено академией QAZAQ BATYRY
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§ abaika95
Re: Бронзовым призером чемпионата мира по джиу-джитсу стал...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец!!!
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Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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