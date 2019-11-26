Бронзовым призером чемпионата мира по джиу-джитсу стал спортсмен из Костаная
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Чемпионат мира по джиу-джитсу (неваза систем) проходил в Абу-Даби (ОАЭ) с 16-го по 25 ноября. В нем приняли участие более 1 500 бойцов из 74 стран. Этот турнир - самый ожидаемый и престижный для джитсеров всего мира.
Мурат Бермухамбетов (справа) на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби
В составе сборной Казахстана выступили 5 спортсменов из Костанайской области. Старший тренер области по джиу-джитсу и грэпплингу (UWW), руководитель Костанайской академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ в валидольных схватках на татами сумел вырвать бронзовую медаль
- Боролся в весовой категории 77 кг среди черных и коричневых поясов - профессионалов, - рассказал он. - Провел 4 поединка - с представителями Палестины, Тайбэя, Бахрейна. В бою за выход в финал уступил бойцу из Кореи. Я благодарен нашему президенту федераций джиу-джитсу и грэпплинга (UWW) Костанайской области Айдарбеку Ходжаназарову за помощь в организации поездки на этот значимый для нас и для всего мира единоборств чемпионат.
Отметим, что поединок с палестинцем костанайский спортсмен закончил досрочно удушающим приемом.
Перед этим турниром Мурат Бермухамбетов стал бронзовым призером чемпионата мира по грэпплингу (UWW), который проходил 8-9 ноября в Баку, где в одной из своих схваток на ковре применил эффектный болевой прием – рычаг колена.
В Азербайджане его воспитанники также отличились. Олжас Адилхан в весовой категории +72 кг среди спортсменов в возрасте 12-13 лет стал чемпионом мира по грэпплингу (UWW) в разделено ги (без кимоно), а в ги (в кимоно) - серебряным призером.
Олжас Адилхан (в синем) на чемпионате мира по грэпплингу в Баку
Серебряным призером стал и Егор Катыгов - он выступал в весовой категории +73 кг среди спортсменов в возрасте 14-15 лет в разделе ги.
Егор Катыгов (слева) на чемпионате мира по грэпплингу в Баку
Фото предоставлено академией QAZAQ BATYRY
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