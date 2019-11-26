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Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим

26 ноября 2019, 10:33 |  Государство

Госслужащим разрешат пользоваться смартфонами в ближайшее время. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"Владельцы зданий, в которых располагаются государственные органы, должны с полицией подписать соответствующую инструкцию, и гослужащие после этого момента смогут спокойно пользоваться смартфонами в зданиях. Важно понимать, что вопросы информационной безопасности никто не отменял. Конечно же, информационная безопасность целиком и полностью - ответственность госслужащих и руководителя госоргана", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Он отметил, что соответствующее постановление вынесли сегодня на рассмотрение правительства и его поддержали.

"Сегодня оно утверждено. Инструкции владельцы зданий и полиция в ближайшее время подпишут. После этого госслужащие смогут пользоваться", - добавил Жумагалиев.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6165
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Конечно же, информационная безопасность целиком и полностью - ответственность госслужащих и руководителя госоргана", - сказал министр//

да это мелочи.
дело то в другом. что они будут в интернете сидеть,
в соцсетях, в инстаграмме,да везде где можно,смотреть кино,
короче говоря себя "обслуживать".
а когда же работу работать?
кто это будет контролировать
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§ ACROS
Re: Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.11.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели в правительстве нет дел ПОВАЖНЕЙ чем решать вопрос о ЛИЧНЫХ телефонах рядовых служащих ?? Этот министр, зять небезизвестного К.Мами,( заметил: самые "толковые" вопросы поднимают или чьи то зятья или дети одноклассников) лучше бы решал вопросы обеспечения сел и школ, хотя бы Костанайской области, широкополосным Интернетом.Если во время совещания кто то кого то снял на камеру и выставил в Инет, то это прежде всего вопросы морально-нравственные, и тут поле деятельности комиссий по этике.Одним запретом и "не пущать" этот министр ничего не добьется.
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§ abaika95
Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//дело то в другом. что они будут в интернете сидеть,в соцсетях, в инстаграмме,да везде где можно,смотреть кино,короче говоря себя "обслуживать".а когда же работу работать?кто это будет контролировать/


Интересный вопрос) а кто контролирует врачей? Продавцов, журналистов, сантехников и электриков что они делают на работе?) У них смартфоны никто не "отбирал" значит они сейчас сидят и фильмы в интернетах смотрят)
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§ alex_60
Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6165
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.11.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
врачей?


врачи лечат, ведут приемы,делают операции.
все под контролем.

Цитата:
abaika95:
Продавцов,


продавцы продают, иначе не получат зп.

Цитата:
abaika95:
сантехников и электриков


эти ремонтируют, чтобы вода бежала из крана и свет был.
не отремонтируют, хлеб с маслом кушать не будут.

Цитата:
abaika95:
журналистов


пишут статьи. выезжают на место событий, делают репортажи.

что "делают" госслужашие, я не знаю,
слышал краем уха, что определяют частным хозяйствам,
когда им сеять и убирать урожай,к примеру.
к примеру.
бумажки носят из кабинета в кабинет.

просьба не отвечать, чтобы круги не нарезать.

[Исправлено: alex_60, 26.11.2019 - 11:34]
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§ abaika95
Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//что "делают" госслужашие, я не знаю//



Запишись на прием Алекс как-нибудь в какой-нибудь госорган или в ДП на день открытых дверей сходи) а или проще в ЦОН сходи на обеде посмотри что госслужащие делают) и кто их контролирует чтобы они фильмы в интернетах не смотрели)
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§ abaika95
Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1991
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.11.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//просьба не отвечать, чтобы круги не нарезать.//



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