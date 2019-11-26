Правительство поддержало возврат смартфонов госслужащим
Госслужащим разрешат пользоваться смартфонами в ближайшее время. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
"Владельцы зданий, в которых располагаются государственные органы, должны с полицией подписать соответствующую инструкцию, и гослужащие после этого момента смогут спокойно пользоваться смартфонами в зданиях. Важно понимать, что вопросы информационной безопасности никто не отменял. Конечно же, информационная безопасность целиком и полностью - ответственность госслужащих и руководителя госоргана", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
Он отметил, что соответствующее постановление вынесли сегодня на рассмотрение правительства и его поддержали.
"Сегодня оно утверждено. Инструкции владельцы зданий и полиция в ближайшее время подпишут. После этого госслужащие смогут пользоваться", - добавил Жумагалиев.
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