За каждое дерево высадим 5 новых - гибель берёз при укладке трубопровода прокомментировали в "Костанай-Су"
Георгий ГОВОРОВ
Фотографии погубленных берёз в 9-м микрорайоне Костаная, вдоль ул. Арыстанбекова, опубликовал в рубрике "Народные новости" пользователь нашего сайта yudjin. Он сообщил, что "насчитал 4 сломанных у самого корня дерева при том, что работы ведутся только в самом начале посадок", и адресовал подрядчику несколько вопросов, чтобы узнать, кто и почему так обошёлся с берёзами.
- Проводятся строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дощанова", - прокомментировал ситуацию и. о. директора ГКП "Костанай-Су" Салимжан ДОСУМОВ. - Реконструкция выполняется по программе "Развитие регионов до 2020 года", полностью завершить ремонтные работы должны до 2021 года. По завершению производства строительно-монтажных работ будет выполнено благоустройство согласно проектно-сметной документации.
Генеральный подрядчик - ТОО "Астанаижкомстрой". Стоимость проекта - 2 024 215 тенге, общая протяжённость реконструкции - 6 945,5 м.
- При согласовании проекта был предусмотрен отход от проезжей части тротуара и принято решение пройти трассу сетей водоснабжения, минимизируя сруб деревьев и пересечения других сетей, - отметил Досумов. - Данный участок по срубу деревьев согласован с соответствующими службами и ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная" предполагается снос 5 штук деревьев, будет восстановлено 25 штук. В общем предполагается при реконструкции данного объекта произвести снос ещё 16 деревьев и кустарников. Вместо них мы после работ высадим ещё 80 деревьев.
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