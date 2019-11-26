За каждое дерево высадим 5 новых - гибель берёз при укладке трубопровода прокомментировали в "Костанай-Су"

Фотографии погубленных берёз в 9-м микрорайоне Костаная, вдоль ул. Арыстанбекова, опубликовал в рубрике "Народные новости" пользователь нашего сайта yudjin. Он сообщил, что "насчитал 4 сломанных у самого корня дерева при том, что работы ведутся только в самом начале посадок", и адресовал подрядчику несколько вопросов, чтобы узнать, кто и почему так обошёлся с берёзами.





- Проводятся строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Индустриального водовода Д-700 мм в г. Костанай от камеры водоочистных сооружений до ул. Дощанова", - прокомментировал ситуацию и. о. директора ГКП "Костанай-Су" Салимжан ДОСУМОВ. - Реконструкция выполняется по программе "Развитие регионов до 2020 года", полностью завершить ремонтные работы должны до 2021 года. По завершению производства строительно-монтажных работ будет выполнено благоустройство согласно проектно-сметной документации.

Генеральный подрядчик - ТОО "Астанаижкомстрой". Стоимость проекта - 2 024 215 тенге, общая протяжённость реконструкции - 6 945,5 м.

- При согласовании проекта был предусмотрен отход от проезжей части тротуара и принято решение пройти трассу сетей водоснабжения, минимизируя сруб деревьев и пересечения других сетей, - отметил Досумов. - Данный участок по срубу деревьев согласован с соответствующими службами и ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная" предполагается снос 5 штук деревьев, будет восстановлено 25 штук. В общем предполагается при реконструкции данного объекта произвести снос ещё 16 деревьев и кустарников. Вместо них мы после работ высадим ещё 80 деревьев.

